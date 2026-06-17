Hành trình đi ngược dòng để tạo giá trị dài hạn

Trong khi nhiều startup chọn những lĩnh vực dễ tiếp cận để tăng trưởng nhanh, ông Lê Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ M (MTECHNOLOGY) – lại theo đuổi một hướng đi được xem là khó số hóa nhất: B2B kỹ thuật.

Nhìn thấy "điểm nghẽn" từ trải nghiệm thực tế

Gắn bó với lĩnh vực thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong nhiều năm, ông không xa lạ với những tình huống mà doanh nghiệp sản xuất thường gặp: dây chuyền dừng đột ngột, linh kiện không có sẵn hoặc không tìm được đơn vị hỗ trợ phù hợp đúng thời điểm.

Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở không phải là sự thiếu hụt mà là sự phân tán.

Chân dung ông Lê Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ M (MTECHNOLOGY)

"Ngành này không thiếu người giỏi, không thiếu đơn vị có năng lực. Vấn đề là các nguồn lực đang nằm rải rác và rất khó kết nối với nhau khi doanh nghiệp cần gấp" - ông Thương chia sẻ.

Theo ông, trong sản xuất, downtime – thời gian dừng máy – luôn là chi phí vô hình nhưng rất lớn. Một linh kiện có thể đang nằm trong kho của một doanh nghiệp khác. Một kỹ sư phù hợp có thể đang sẵn sàng hỗ trợ ở đâu đó. Nhưng tất cả không gặp nhau đúng lúc.

Từ thực tế đó, ông quyết định xây dựng MLink – nền tảng hướng tới việc hợp nhất nguồn cung thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật.

Số hóa một ngành "khó số hóa"

Tuy nhiên, ông thừa nhận đây là một bài toán không dễ.

"Ngành B2B kỹ thuật không giống thương mại điện tử tiêu dùng. Mỗi nhu cầu đều rất đặc thù, đòi hỏi hiểu biết về kỹ thuật, sản phẩm và khả năng phối hợp giữa nhiều bên" - ông nói.

Theo ông Thương, MLink không nhằm thay thế các mối quan hệ truyền thống mà đóng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhanh hơn, kết nối dễ hơn và ra quyết định hiệu quả hơn.

Điểm đáng chú ý là MLink không được xây dựng từ một nhóm khởi nghiệp mới bước vào thị trường. Nền tảng này được phát triển bởi MTECHNOLOGY – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị, đo lường, kiểm tra và phân tích công nghiệp tại Việt Nam trong nhiều năm.

Ông Lê Văn Thương – Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ M (MTECHNOLOGY) nhận giải Sao Khuê 2026

Chính quá trình làm việc với các nhà máy, phòng thí nghiệm, trung tâm R&D và hệ sinh thái nhà cung cấp kỹ thuật đã giúp ông nhận ra rằng bài toán lớn nhất không phải là thiếu nguồn lực, mà là thiếu khả năng kết nối các nguồn lực đang tồn tại.

Những ghi nhận bước đầu cho hành trình dài

Dự án MLink được chứng nhận là sản phẩm xuất sắc được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam năm 2026, bởi Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa).

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc lựa chọn một lĩnh vực khó như B2B kỹ thuật có thể không mang lại kết quả tức thì. Nhưng với ông Lê Văn Thương, đó là cơ hội để tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và cho ngành công nghiệp.

"Những bài toán khó thường cần nhiều thời gian hơn để giải quyết. Nhưng nếu làm được, giá trị tạo ra sẽ bền vững hơn rất nhiều" - ông chia sẻ.



