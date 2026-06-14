Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Tiêu dùng thông minh 10:26

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 00:09

LG Electronics (LG) vừa chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Chuyện của Sao 00:07

Gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật, Nguyễn Đức Tuyến - nghệ danh MC Đức Tuyến - không còn giới hạn mình trong vai trò người dẫn chương trình.

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu dùng thông minh 18:33

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:59

Dịch vụ setup quán cà phê đang trở thành giải pháp được nhiều chủ đầu tư lựa chọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi khởi nghiệp.

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Tiêu dùng thông minh 17:55

Bạn tìm nguồn cà phê hạt rang mộc chất lượng, hương vị rõ ràng, phù hợp nhiều phương pháp pha chế? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Tiêu dùng thông minh 17:22

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các tiêu chí đánh giá và gợi ý địa chỉ cung cấp cà phê đáng tin cậy tại Đà Nẵng.

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:21

Máy xay cà phê là thiết bị mở đầu cho một ly cà phê ngon, vì độ đồng đều của bột xay ảnh hưởng rõ đến tốc độ chiết xuất và hương vị.

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

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MaYaCa Technical mang đến các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành chuyên nghiệp cho nhiều mô hình kinh doanh hiện nay.

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

Tiêu dùng thông minh 16:53

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh khiến doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến từng yếu tố nhận diện thương hiệu, trong đó có bao bì sản phẩm.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

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Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 vừa chính thức công bố quyết định đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết của cuộc thi.

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

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Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM

14 tháng 6, 2026 | 21:16

Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM chính thức ra mắt, kết nối những người con xa quê cùng nhau xây dựng vùng đất nghĩa tình ngày càng phát triển.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhạc sĩ, thạc sĩ Bùi Hữu Hiên, Chủ tịch Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM, chia sẻ thật vinh dự và xúc động khi được đại diện cho Ban Chấp hành Hội đồng hương Tư Nghĩa tại TPHCM hiện diện trong không gian ấm áp của sự đoàn viên và tình đồng hương thắm thiết.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Ban Chấp hành mới chính thức ra mắt cam kết sẽ tiếp tục là mạch ngầm kết nối, là nơi sẻ chia thông tin, tìm kiếm các cơ hội hợp tác làm ăn để cùng nhau phát triển trên thương trường, đồng thời nối dài những hành trình thiện nguyện hướng về quê mẹ.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Bà Lê Tuyết Diệu, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng hương Liên xã Tư Nghĩa tại TPHCM, chia sẻ rằng dù rời quê mới vài năm hay đã đi xa hàng chục năm, chỉ cần nhắc đến hai tiếng "Tư Nghĩa", trong lòng mỗi người lại dâng lên biết bao cảm xúc thân thương. Đó là nỗi nhớ gia đình, nhớ mái nhà xưa, nhớ những con người chất phác nghĩa tình và những ký ức không thể nào quên.

Theo bà Diệu, chính tình cảm bình dị ấy đã đưa mọi người về với nhau trong chương trình hôm nay, không chỉ để gặp gỡ mà còn để nhắc nhau rằng dù đi đâu, làm gì, người Tư Nghĩa vẫn luôn hướng về nhau, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ và đồng hành trong cuộc sống. Một cái bắt tay, một lời hỏi thăm hay một sự sẻ chia chân thành cũng đủ làm ấm lòng những người con xa quê như được trở về chính ngôi nhà của mình.

"Tư Nghĩa trong tim ta" không chỉ là chương trình hội ngộ kết nối những người con quê hương mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hướng về quê nhà bằng những việc làm thiết thực. Mỗi sự hiện diện của các đại biểu, mỗi tấm lòng của các mạnh thường quân và sự chung tay dù lớn hay nhỏ đều là món quà quý giá dành cho quê hương, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng giá trị tinh thần vô cùng lớn lao.

Ra mắt Hội đồng hương liên xã Tư Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Không chỉ mang đậm ý nghĩa kết nối, chương trình còn ghi dấu bằng nhiều hoạt động nhân văn. Nhiều cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây nhà tình thương và thiện nguyện được vinh danh. Đặc biệt, tác phẩm nhiếp ảnh "Miệng Núi Lửa Thới Lới - Đặc khu Lý Sơn" của nhà báo Minh Thu, từng đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Nhiếp ảnh châu Á năm 2023, đã được đấu giá thành công với số tiền 50 triệu đồng để gây quỹ thiện nguyện. Thông qua hoạt động này, các mạnh thường quân còn chung tay ủng hộ thêm 130 triệu đồng xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Một dấu ấn đặc biệt khác là việc chính thức thành lập Quỹ Khuyến học Hội đồng hương Tư Nghĩa, thể hiện mong muốn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường học tập và chắp cánh những ước mơ hiếu học của con em quê hương.

Ngay tại chương trình, Hội đồng hương đã trao hàng chục suất học bổng khuyến học và khuyến tài cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 76 triệu đồng, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Không khí chương trình càng thêm sôi động với màn biểu diễn võ thuật tổng hợp của Câu lạc bộ MMA Sài Gòn và lễ trao giải Giải bóng đá Hội đồng hương Tư Nghĩa, tạo nên một ngày hội đậm đà bản sắc quê hương, nơi tình đồng hương được kết nối bằng cả văn hóa, thể thao và nghĩa tình.

Khép lại chương trình, điều còn đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là những cái bắt tay hay những tấm ảnh lưu niệm, mà còn là niềm tin về một cộng đồng đồng hương ngày càng lớn mạnh. Dù mỗi người đang có một hành trình riêng nơi đất khách, nhưng tất cả đều có chung một điểm tựa mang tên Tư Nghĩa.

Để rồi từ mái nhà chung ấy, những người con quê hương sẽ tiếp tục nối dài những vòng tay yêu thương, gìn giữ truyền thống nghĩa tình và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng hướng cội nguồn, để "Tư Nghĩa Trong Tim Ta" không chỉ là chủ đề của một chương trình, mà trở thành sợi dây gắn kết bền chặt trong trái tim của bao thế hệ người con xa xứ.

P.Nguyễn

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

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Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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