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Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

14 tháng 6, 2026 | 21:36

Lễ khởi công xây dựng Cầu An Hòa đã diễn ra tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang ngày 5-6.

Sự kiện đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình lan tỏa giá trị cộng đồng của chuỗi dự án "Nhịp Cầu Doanh Nhân" do Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM chỉ đạo, Chi hội Chợ Lớn khởi xướng và thực hiện.

Cầu An Hòa là cây cầu thứ 3 thuộc chuỗi dự án. Công trình được triển khai nhằm tiếp nối tinh thần phụng sự cộng đồng, hướng đến kỷ niệm 32 năm thành lập Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM.

Dự án nhận được sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hòa, UBND xã Vĩnh Hòa, Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh An Giang, JCI Cần Thơ, CLB Pickleball YBA HCM; cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ, đơn vị thi công và người dân địa phương.

Tham dự lễ khởi công gồm đại diện Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, Chi hội Chợ Lớn, các đơn vị phối hợp, nhà tài trợ, đơn vị thi công và bà con nhân dân xã Vĩnh Hòa.

Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Lễ ký kết xây cầu giữa các đơn vị

Sau khi hoàn thành, cầu An Hòa dự kiến phục vụ hơn 350 hộ dân, khoảng 200 lượt người qua lại mỗi ngày và 500 học sinh trong khu vực. Công trình sẽ góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thương, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cầu An Hòa dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Tú - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban CSR Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, chia sẻ rằng hệ thống cầu tại địa phương trước đây còn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày, gây nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là các em học sinh. Việc xây dựng cầu An Hòa kiên cố hơn không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mà còn mở ra điều kiện thuận lợi hơn cho giao thương và nâng cao chất lượng đời sống của bà con.

Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang - Ảnh 2.

Ông Lê Anh Tú phát biểu chia sẻ

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Út Thương gửi lời cảm ơn đến Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, Chi hội Chợ Lớn, các đơn vị phối hợp, nhà tài trợ và đơn vị thi công đã quan tâm, hỗ trợ địa phương thực hiện công trình. Ông chia sẻ: "Cầu An Hòa là ước mơ của bà con nơi đây trong suốt nhiều năm qua, và đây cũng là một trong những sự kiện lớn nhất của xã trong năm 2026".

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Doãn San, UV BCH Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM, Trưởng BTC dự án Cầu An Hòa cũng nhấn mạnh ý nghĩa của công trình trong hành trình "Nhịp Cầu Doanh Nhân". Theo ông, mỗi cây cầu được xây dựng không chỉ kết nối đôi bờ, mà còn kết nối cơ hội học tập, giao thương, phát triển kinh tế và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà cộng đồng doanh nhân trẻ có thể cùng nhau kiến tạo.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hòa, UBND xã Vĩnh Hòa, Hội DNT tỉnh An Giang, JCI Cần Thơ và CLB Pickleball YBA HCM trong quá trình triển khai chương trình.

Nhịp Cầu Doanh Nhân - Khởi công xây cầu An Hòa tại xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang - Ảnh 3.

Khoảnh khắc khởi công cầu An Hòa

Đặc biệt, Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ chính – CTCP VES đã đồng hành và đóng góp quan trọng vào hành trình hiện thực hóa công trình Cầu An Hòa.

Đồng thời, BTC xin gửi lời cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ: CTCP Xăng dầu Hùng Hậu; CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; CT TNHH Bảo Tín Hưng Nghiệp; CT TNHH SX TM DV KQ; CTCP Dầu nhớt và Hóa chất Miền Nam; CT TNHH MID Việt Nam; Chị Ngô Thị Thu Ngân; Anh Ngô Trí Thủy.

Trước đó, Hội DNT TP.HCM đã thực hiện thành công cầu Cần Thảo tại Núi Voi, An Giang nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, và cầu Hữu Duyên tại Hàm Tân, Vĩnh Long nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi công trình là một dấu ấn trong hành trình chung tay xây dựng các cây cầu dân sinh, mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng.

P.Nguyễn

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