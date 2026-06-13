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Nghệ sĩ Đức Xuân làm Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

13 tháng 6, 2026 | 13:59

Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông vừa trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Đức Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm nghệ sĩ Đức Xuân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình cống hiến của nữ nghệ sĩ, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của bà trong các hoạt động văn hóa, xã hội và cộng đồng suốt nhiều năm qua.

Nghệ sĩ Đức Xuân đảm nhận Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Ảnh 1.

Hiện nay, nghệ sĩ Đức Xuân đang đảm nhiệm vai trò Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Kiến trúc Phong thủy vào đời sống. Việc được tín nhiệm giao trọng trách mới không chỉ là niềm vinh dự mà còn đặt lên vai nữ nghệ sĩ những trách nhiệm lớn lao trong công tác quản lý, điều hành và phát triển các hoạt động của Trung tâm.

Theo quyết định bổ nhiệm, nghệ sĩ Đức Xuân sẽ tham gia chỉ đạo và điều hành các hoạt động chung của Trung tâm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy chế đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, bà sẽ phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các chương trình, dự án, sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông và công tác xã hội.

Nghệ sĩ Đức Xuân đảm nhận Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Ảnh 2.

Ngoài nhiệm vụ điều hành, nữ nghệ sĩ còn tham gia tham mưu, đề xuất các chiến lược phát triển, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như uy tín của Trung tâm Văn hóa và Thông tin Truyền thông UNESCO trong thời gian tới.

Xúc động tại buổi lễ trao quyết định, nghệ sĩ Đức Xuân chia sẻ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi đảm nhận vai trò này. Là một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi luôn tin rằng văn hóa và nghệ thuật không chỉ mang đến những giá trị thẩm mỹ mà còn là sức mạnh kết nối con người, nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa lòng nhân ái và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân văn và phát triển bền vững. Tôi may mắn được tham gia nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và hoạt động xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi chuyến đi, mỗi hoàn cảnh khó khăn được chứng kiến, mỗi nụ cười của những người được sẻ chia đều giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị của tình yêu thương, sự cho đi và trách nhiệm đối với cộng đồng".

Nghệ sĩ Đức Xuân đảm nhận Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Ảnh 3.

Ngay sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, vợ chồng nghệ sĩ Đức Xuân đã thực hiện phiên đấu giá tượng phật Di Lặc và 2 bộ trang phục ý nghĩa, tổng giá trị 60 triệu động, nghệ sĩ Đức Xuân đã đóng góp toàn bộ kinh phí này vào Trung tâm để thực hiện công tác xã hội và thiện nguyện cho cộng đồng.

Nghệ sĩ Đức Xuân từ lâu được biết đến là một trong những nghệ sĩ có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng và xã hội. Trên cương vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Kiến trúc Phong thủy vào đời sống, chị thường xuyên xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ học viên cũng như những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Không chỉ đồng hành cùng các tổ chức thiện nguyện, nghệ sĩ Đức Xuân còn là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình an sinh xã hội trên cả nước. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", bà luôn tích cực đóng góp công sức, vật chất và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Đức Xuân còn là nữ ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến từ những năm 1990. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bà vẫn giữ được tình cảm đặc biệt từ công chúng nhờ giọng hát ngọt ngào cùng lối sống giản dị, gần gũi.

Đối với nghệ sĩ Đức Xuân, nghệ thuật và thiện nguyện luôn là hai hành trình song hành. Hằng năm, nghệ sĩ tham gia nhiều chuyến thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, mang lời ca tiếng hát phục vụ bà con, đồng thời đóng góp kinh phí cá nhân và vận động nguồn lực xã hội để thực hiện các chương trình hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Nghệ sĩ Đức Xuân đảm nhận Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Ảnh 4.

Việc đảm nhận cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thông tin Truyền thông UNESCO được kỳ vọng sẽ giúp nghệ sĩ Đức Xuân có thêm điều kiện phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông và công tác xã hội, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn

P.Nguyễn

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