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TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông

13 tháng 6, 2026 | 13:59

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông (thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) mời TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn.

Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông trực thuộc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã chính thức mời TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn của Trung tâm. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

TS- Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Ảnh 1.

TS - Lương y Thuận Thiên phát biểu khi đảm nhận vai trò Hội đồng tư vấn.

TS - Lương y Thuận Thiên hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Kiến trúc Phong thủy vào đời sống. Ông được biết đến là một chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa, phong thủy kiến trúc và ứng dụng các giá trị cổ học phương Đông vào đời sống hiện đại. Trong suốt quá trình hoạt động chuyên môn, ông đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nhu cầu tìm về giá trị tinh thần ngày càng mạnh mẽ.

Về sự chuyển dịch trong đời sống văn hóa và nhu cầu ứng dụng phong thủy của người Việt hiện nay, TS - Lương y Thuận Thiên cho biết: "Thông qua quá trình trực tiếp tư vấn phong thủy và tiếp xúc với hàng ngàn gia chủ, tôi nhận thấy một thực trạng vô cùng rõ nét. Khi đời sống vật chất dần đủ đầy, nhu cầu tìm về các giá trị tinh thần, của người Việt càng trở nên mạnh mẽ. Đó vốn là quy luật 'Phú quý sinh lễ nghĩa' từ ngàn xưa.

Tuy nhiên, sự chuyển dịch này đang đứng trước một ngã rẽ. Dưới góc độ của một người nghiên cứu và trực tiếp giảng dạy kiến thức đời sống, tôi cho rằng cần đưa những giá trị này trở về đúng bản chất. Phong thủy và văn hóa tâm linh là hệ tư tưởng giúp con người cân bằng, sống hài hòa với thiên nhiên".

TS- Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Ảnh 2.

Cơ duyên đồng hành cùng UNESCO từ chữ "Duyên" và chữ "Tâm"

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận lời tham gia Hội đồng Tư vấn của Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông, ông bày tỏ: "Cảm xúc đầu tiên của tôi là niềm vinh dự lớn lao, nhưng đi kèm với đó là một trọng trách vô cùng sâu sắc. Được Trung tâm UNESCO tin tưởng giao phó vai trò này là sự ghi nhận quý giá đối với những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của tôi trong suốt quá trình hành nghề.

Quyết định gắn bó này bắt nguồn từ chữ 'Duyên' và chữ 'Tâm'. Trong quá trình tư vấn, khi tận mắt chứng kiến sự chuyển hóa tích cực của các gia chủ sau khi ứng dụng đúng phong thủy chính tông, tôi càng thấm thía hơn sứ mệnh của mình. UNESCO là tổ chức mang sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa, giáo dục, hoàn toàn đồng điệu với tôn chỉ mà tôi và Viện đang theo đuổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi những giá trị cổ học phương Đông có thêm một môi trường uy tín để được lan tỏa rộng rãi và chuẩn xác hơn".

Ba định hướng trọng tâm để lan tỏa giá trị văn hóa và phong thủy chính thống

Với vai trò thành viên Hội đồng Tư vấn về kiến trúc, phong thủy và văn hóa, TS - Lương y Thuận Thiên cho biết ông sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Thứ nhất là "Chuẩn hóa và khoa học hóa" các giá trị phong thủy. Theo ông, phong thủy cần được nhìn nhận dưới góc độ khoa học kiến trúc, môi trường và tâm lý học thay vì bị bao phủ bởi những yếu tố huyền bí.

Thứ hai là "Kiến tạo không gian sống thông qua tư vấn chuyên sâu". Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tư vấn các công trình dân dụng và kiến trúc, ông mong muốn góp phần xây dựng những không gian sống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa đáp ứng công năng hiện đại vừa tạo nên môi trường sống hài hòa, an lành.

Thứ ba là "Đẩy mạnh giáo dục và lan tỏa tri thức". Ông cho biết đây là điều luôn trăn trở trong nhiều năm qua.

"Từ những khóa học mà tôi trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy cộng đồng rất khát khao những kiến thức chuẩn xác. Tôi sẽ đề xuất mở rộng các chương trình tọa đàm, hội thảo và các khóa đào tạo chính thống nhằm giúp mọi người hiểu đúng, ứng dụng đúng phong thủy trong đời sống", ông chia sẻ.

TS- Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Đức Xuân cùng TS - Lương Y Thuận Thiên tại sự kiện vừa diễn ra.

Gìn giữ văn hóa bằng tinh thần nhân văn

Gửi gắm thông điệp đến cộng đồng, đặc biệt là những người yêu thích nghiên cứu cổ học và văn hóa tâm linh, TS - Lương y Thuận Thiên nhấn mạnh:

"Thông điệp lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm nằm ở hai chữ 'Chính tín'. Hãy hiểu đúng và thực hành đúng. Phong thủy không thể thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh, đời sống nếu bản thân con người không tu tâm dưỡng tính và không ngừng nỗ lực vươn lên.

Không gian sống dù hài hòa đến đâu nhưng tâm không sáng thì vạn sự khó thành. Tôi mong rằng mỗi người dân, mỗi gia chủ và mỗi thế hệ học trò hãy xem văn hóa và phong thủy như một kim chỉ nam hướng thiện, góp phần tạo dựng môi trường sống an lành và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn tốt đẹp. Khi chúng ta ứng dụng các giá trị ấy bằng trí tuệ và sự tỉnh thức, đó cũng chính là cách thiết thực để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc một cách trọn vẹn nhất".

Việc TS - Lương y Thuận Thiên tham gia Hội đồng Tư vấn Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, giáo dục và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Với nền tảng chuyên môn sâu rộng cùng tâm huyết dành cho văn hóa dân tộc, ông được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần kết nối giữa tri thức cổ học và nhu cầu phát triển bền vững của cộng đồng trong thời kỳ hội nhập.

P.Nguyễn

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