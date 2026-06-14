AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Đưa món Việt sang Australia: Không chỉ là món ăn, đó là niềm tự hào cội nguồn

Món ngon 12:27

"Điều chúng tôi mang sang Australia không đơn thuần là mở một nhà hàng, mà là kể một câu chuyện đẹp về chiều sâu văn hóa Việt Nam".

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Phở Bát Đàn chính thức khai trương tại Australia

Món ngon 11:22

Sau phở Thìn, Phở Minh Pastuer, bánh mì Huynh Hoa, Posh Lifestyle tiếp tục. mang tinh hoa phở Việt vươn tầm quốc tế từ trung tâm Melbourne.

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Bảng giá nồi điện nấu phở 20L - 200L cho gia đình, quán ăn

Món ngon 12:59

Siêu thị Hải Minh cung cấp bảng giá chi tiết về nồi điện nấu phở từ 20L đến 200L, giúp bạn lựa chọn được thiết bị tối ưu nhất cho mô hình kinh doanh của mình.

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon miền sơn cước không phải ai cũng dám thử

Món ngon 10:16

Thịt trâu, bò gác bếp Cao Bằng, lợn quay xứ Lạng, bánh trứng kiến của dân tộc Tày... là những món ngon độc đáo, lạ miệng thu hút du khách gần xa.

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Grab Việt Nam vinh danh loạt quán ăn tiêu biểu tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM

Món ngon 10:48

Ngày 6-4, Grab Việt Nam đã vinh danh 60 nhà hàng, quán ăn nổi bật tại lễ trao giải Quán “Trứ Danh” TPHCM.

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Trà Việt có thể tiếp cận đến nhiều người hơn, đặc biệt là giới trẻ

Món ngon 17:03

Talkshow "Văn hóa Trà Việt và Dụng cụ Trà Việt" do Không gian Gốm Bát Tràng (thuộc Tập đoàn INOGROUP) tổ chức vào ngày 5-4.

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Tinh hoa mật ong Việt: Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Món ngon 11:12

Công ty Phúc Lộc Thọ khẳng định vị thế với thương hiệu KINGBEE và Phúc Lộc Thọ Honey – vừa được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026.

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

91Lab và hành trình theo đuổi giá trị thật của cà phê Specialty

Món ngon 19:18

Thế giới cà phê ngày càng đa dạng, 91Lab chọn một con đường riêng đó là hành trình đi tìm và giữ trọn tinh thần của cà phê Specialty trong từng chi tiết nhỏ.

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

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Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

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Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

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Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

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Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

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Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

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Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

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Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

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Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

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Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững

14 tháng 6, 2026 | 21:14

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (Corporate Sustainability Awards – CSA) 2026.

Ngày 12-6, AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (Corporate Sustainability Awards – CSA) 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Đây là năm thứ ba liên tiếp AstraZeneca Việt Nam góp mặt tại giải thưởng uy tín này, ghi nhận những nỗ lực nhất quán của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy y tế bền vững thông qua đổi mới sáng tạo, hợp tác đa bên và các sáng kiến tạo tác động dài hạn cho cộng đồng.

AstraZeneca Việt Nam lần thứ ba được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 tại lễ công bố và trao giải.

AstraZeneca Việt Nam lần thứ ba được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 tại lễ công bố và trao giải.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là Hội nghị Thượng đỉnh với chủ đề "Cuộc Đại Chuyển Đổi 3P" (The 3P Pivot), thảo luận về động lực tăng trưởng mới qua ba trụ cột cốt lõi: Profit (Lợi nhuận thực chất), Product (Sản phẩm liêm chính) và People (Con người). Với 15 hạng mục bình chọn, giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc xây dựng mô hình tăng trưởng hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và tạo tác động tích cực đến môi trường, xã hội.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Việc tiếp tục được vinh danh tại CSA 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của AstraZeneca Việt Nam trong việc đồng hành cùng các đối tác để thúc đẩy phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường năng lực hệ thống y tế và đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam".

Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, AstraZeneca luôn theo đuổi cách tiếp cận phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học, đặt người bệnh làm trung tâm, không chỉ cung cấp giải pháp điều trị mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao năng lực hệ thống y tế, mở rộng khả năng tiếp cận y học tiên tiến và hỗ trợ định hình một mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững hơn cho tương lai.

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính và bệnh hiếm tiếp tục là gánh nặng, định hướng này được AstraZeneca Việt Nam cụ thể hóa thông qua việc cùng ngành y tế chuyển dịch từ mô hình điều trị muộn sang phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh hiệu quả hơn, qua đó nâng cao kết quả điều trị cho người bệnh, tối ưu nguồn lực y tế và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong dài hạn.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu cho định hướng này là chương trình Tiếp cận y tế toàn diện cho sức khỏe phổi do AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng các đối tác triển khai nhằm thúc đẩy tầm soát ung thư phổi tại Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 1,2 triệu lượt chụp X-quang ngực nhằm phát hiện sớm nguy cơ ung thư phổi. Song song đó, AstraZeneca Việt Nam cũng thúc đẩy các chương trình đánh giá nguy cơ tim mạch và bệnh thận nhằm hỗ trợ phát hiện sớm những người có nguy cơ cao, tăng cường y tế dự phòng và mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe kịp thời cho cộng đồng.

Song Hà

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