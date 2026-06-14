Ngày 12-6, AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (Corporate Sustainability Awards – CSA) 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.

Đây là năm thứ ba liên tiếp AstraZeneca Việt Nam góp mặt tại giải thưởng uy tín này, ghi nhận những nỗ lực nhất quán của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy y tế bền vững thông qua đổi mới sáng tạo, hợp tác đa bên và các sáng kiến tạo tác động dài hạn cho cộng đồng.

AstraZeneca Việt Nam lần thứ ba được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 tại lễ công bố và trao giải.

AstraZeneca Việt Nam lần thứ ba được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 tại lễ công bố và trao giải.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là Hội nghị Thượng đỉnh với chủ đề "Cuộc Đại Chuyển Đổi 3P" (The 3P Pivot), thảo luận về động lực tăng trưởng mới qua ba trụ cột cốt lõi: Profit (Lợi nhuận thực chất), Product (Sản phẩm liêm chính) và People (Con người). Với 15 hạng mục bình chọn, giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong việc xây dựng mô hình tăng trưởng hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và tạo tác động tích cực đến môi trường, xã hội.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Việc tiếp tục được vinh danh tại CSA 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của AstraZeneca Việt Nam trong việc đồng hành cùng các đối tác để thúc đẩy phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường năng lực hệ thống y tế và đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam".

Hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, AstraZeneca luôn theo đuổi cách tiếp cận phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học, đặt người bệnh làm trung tâm, không chỉ cung cấp giải pháp điều trị mà còn tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao năng lực hệ thống y tế, mở rộng khả năng tiếp cận y học tiên tiến và hỗ trợ định hình một mô hình chăm sóc sức khỏe bền vững hơn cho tương lai.

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính và bệnh hiếm tiếp tục là gánh nặng, định hướng này được AstraZeneca Việt Nam cụ thể hóa thông qua việc cùng ngành y tế chuyển dịch từ mô hình điều trị muộn sang phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh hiệu quả hơn, qua đó nâng cao kết quả điều trị cho người bệnh, tối ưu nguồn lực y tế và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong dài hạn.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu cho định hướng này là chương trình Tiếp cận y tế toàn diện cho sức khỏe phổi do AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng các đối tác triển khai nhằm thúc đẩy tầm soát ung thư phổi tại Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 1,2 triệu lượt chụp X-quang ngực nhằm phát hiện sớm nguy cơ ung thư phổi. Song song đó, AstraZeneca Việt Nam cũng thúc đẩy các chương trình đánh giá nguy cơ tim mạch và bệnh thận nhằm hỗ trợ phát hiện sớm những người có nguy cơ cao, tăng cường y tế dự phòng và mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe kịp thời cho cộng đồng.