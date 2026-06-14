Ngày 2-6, FIFA World Cup 2026™ đã công bố danh sách đội tuyển cho giải đấu năm nay, đánh dấu một trong những cột mốc thú vị nhất của lịch sử giải đấu. Với 48 đội tuyển và 1.248 cầu thủ tham gia 104 trận đấu tại ba quốc gia gồm Canada, Mexico và Mỹ, giải đấu năm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng với bóng đá toàn cầu, mở ra cơ hội cho nhiều quốc gia, cầu thủ và người hâm mộ hơn bao giờ hết.

Danh sách đội hình chính thức cũng phản ánh quy mô và và sức hút toàn cầu của một giải đấu với sự trở lại của 357 cầu thủ từng tham dự ít nhất một kỳ FIFA World Cup™ trước đó, và khoảng 891 gương mặt lần đầu trải nghiệm giải đấu này. Những huyền thoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa cũng đã sẵn sàng cho kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của mình.

Trong kỳ World Cup lớn nhất lịch sử này, Budweiser đồng hành cùng người hâm mộ trên khắp thế giới, góp phần tạo nên những màn ăn mừng mang tính biểu tượng và những khoảnh khắc kinh điển, nơi cảm xúc thăng hoa sẽ trở thành ký ức không thể nào quên. Chiến dịch có sự đồng hành của những biểu tượng bóng đá như huấn luyện viên Jürgen Klopp và tiền đạo Erling Haaland.

Ông Richard Oppy, Chủ tịch Toàn cầu ngành hàng Premium của AB InBev, cho biết: "Trong hơn bốn thập kỷ qua, Budweiser đã đồng hành cùng những khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ của FIFA World Cup™, từ trên sân cỏ đến các điểm tụ họp của người hâm mộ trên khắp thế giới. "Mừng mọi phút giây kinh điển" là lời mời của chúng tôi tới người hâm mộ cùng hòa mình tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đó. Cùng với các biểu tượng bóng đá như Erling Haaland và Jürgen Klopp, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần của môn thể thao vua đến với người hâm mộ toàn cầu".

Kế thừa di sản hơn 4 thập kỷ đồng hành cùng FIFA World Cup™, gắn liền với những bàn thắng kinh điển và những khoảnh khắc nâng cúp vang dội, đồng thời đánh dấu hơn 16 năm đồng hành cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Budweiser ra mắt Bộ sưu tập 6 phiên bản đặc biệt FIFA World Cup 2026™.

Bộ sưu tập 5 thiết kế tái hiện 4 kỳ giải đấu từ năm 2010 - 2022 và mùa giải 2026 sắp tới, cùng 1 phiên bản thiết kế đặc biệt mang tên Phiên bản cúp vàng.

Thông qua bộ sưu tập này, Budweiser mang những chương lịch sử đáng nhớ đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, để cùng sống lại những ký ức kinh điển và tiếp tục viết nên những khoảnh khắc đáng nhớ tại FIFA World Cup 2026™.

Không dừng lại ở việc mang đến chất êm thượng hạng, Budweiser mở ra cơ hội để người hâm mộ thực sự trở thành một phần của kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Hàng ngàn giải thưởng giá trị với tổng trị giá lên đến hàng tỉ đồng, dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam.