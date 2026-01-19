Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Giải thưởng do Tạp chí Phụ Nữ Mới phối hợp cùng Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức, với tiêu chí tôn vinh công dân Việt Nam và người gốc Việt có những hoạt động nổi bật vì cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng các giá trị nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Với hành trình bền bỉ cống hiến bằng tài năng, tri thức và trái tim, NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đánh giá là gương mặt hoàn toàn xứng đáng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức.

Tại đêm Gala trang trọng, ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM, cùng ông Lê Văn Hùng – nguyên Quyền Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã trực tiếp lên sân khấu vinh danh và trao giải cho nhà thiết kế tài hoa, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của anh đối với cộng đồng và xã hội.

Không chỉ được biết đến là một nhà thiết kế giàu sáng tạo với nhiều bộ sưu tập mang đậm giá trị văn hóa và truyền thống Việt Nam, Lê Minh Phú còn là một giảng viên tận tâm (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An), luôn dùng nghệ thuật như cầu nối để truyền tải những thông điệp nhân văn sâu sắc. Trong công tác giảng dạy, anh khuyến khích sinh viên tiếp cận thời trang bền vững, ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, đồng thời nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm xã hội trong từng sản phẩm thiết kế.

Bằng việc kết hợp hài hòa giữa sáng tạo nghệ thuật và tinh thần phụng sự cộng đồng, NTK - giảng viên Lê Minh Phú đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một nền thời trang nhân văn, bền vững và giàu tính sẻ chia.

Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của anh, mà còn là nguồn cảm hứng tích cực cho thế hệ nghệ sĩ, nhà thiết kế trẻ trên hành trình cống hiến vì xã hội.