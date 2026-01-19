Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Tiêu dùng thông minh 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

Bản lĩnh sống 18:25

Giữa bức tranh phát triển sôi động của nền kinh tế Việt Nam, Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực SK Việt Nam (SK Việt Nam) đã nổi lên như một điểm sáng.

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Bản lĩnh sống 18:22

Ông Đỗ Hữu Thiện, người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú

19 tháng 1, 2026 | 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú - Ảnh 1.

Giải thưởng do Tạp chí Phụ Nữ Mới phối hợp cùng Hội Nữ Trí thức Việt Nam tổ chức, với tiêu chí tôn vinh công dân Việt Nam và người gốc Việt có những hoạt động nổi bật vì cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng các giá trị nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Với hành trình bền bỉ cống hiến bằng tài năng, tri thức và trái tim, NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đánh giá là gương mặt hoàn toàn xứng đáng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của Ban tổ chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú - Ảnh 2.

Tại đêm Gala trang trọng, ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM, cùng ông Lê Văn Hùng – nguyên Quyền Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đã trực tiếp lên sân khấu vinh danh và trao giải cho nhà thiết kế tài hoa, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của anh đối với cộng đồng và xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú - Ảnh 3.

Không chỉ được biết đến là một nhà thiết kế giàu sáng tạo với nhiều bộ sưu tập mang đậm giá trị văn hóa và truyền thống Việt Nam, Lê Minh Phú còn là một giảng viên tận tâm (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An), luôn dùng nghệ thuật như cầu nối để truyền tải những thông điệp nhân văn sâu sắc. Trong công tác giảng dạy, anh khuyến khích sinh viên tiếp cận thời trang bền vững, ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, đồng thời nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm xã hội trong từng sản phẩm thiết kế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng cho NTK – giảng viên Lê Minh Phú - Ảnh 4.

Bằng việc kết hợp hài hòa giữa sáng tạo nghệ thuật và tinh thần phụng sự cộng đồng, NTK - giảng viên Lê Minh Phú đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một nền thời trang nhân văn, bền vững và giàu tính sẻ chia.

Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của anh, mà còn là nguồn cảm hứng tích cực cho thế hệ nghệ sĩ, nhà thiết kế trẻ trên hành trình cống hiến vì xã hội.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Phụ nữ

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

TÁM

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Tiến sĩ - NTK Quỳnh Paris trao giải “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025”

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.