VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Chuyện của Sao 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

Tiêu dùng thông minh 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

VBI hợp tác với Con Cưng bảo vệ thế hệ tương lai

20 tháng 1, 2026 | 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Bảo hiểm VietinBank- VBI) và Công ty CP Con Cưng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đưa giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính thiết thực đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt Nam. 

Trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ, nếu Con Cưng là người bạn đồng hành tin cậy, chăm sóc chu đáo cho bé qua từng món đồ dùng, từng hộp sữa; thì Bảo hiểm VietinBank – VBI lại đóng vai trò là "hậu phương" tài chính thầm lặng nhưng vững chắc. Sự kết nối giữa hai đơn vị đầu ngành không đơn thuần là một thỏa thuận thương mại, mà là sự giao thoa của những giá trị nhân văn, nơi niềm tin khách hàng và chất lượng dịch vụ được đặt làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

VBI hợp tác với Con Cưng hợp tác đưa pháp bảo vệ thế hệ tương lai - Ảnh 1.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank và Con Cưng ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện


VBI đánh giá cao hệ thống bán lẻ rộng khắp của Con Cưng, tạo nên mạng lưới điểm chạm lớn giúp doanh nghiệp thấu hiểu đúng nhu cầu của các gia đình trẻ. Đồng thời, sự tương đồng trong định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động là nền tảng quan trọng để hai bên phát triển các giải pháp bảo hiểm hiện đại, tiện lợi, nâng cao trải nghiệm tổng thể cho khách hàng.

Ông Lưu Anh Tiến, Tổng Giám đốc Con Cưng, cho biết Con Cưng sở hữu hệ thống hơn 1.000 điểm bán toàn quốc và đội ngũ tư vấn trực tiếp tại cửa hàng, giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu Thẻ Sức Khỏe một cách rõ ràng, thuận tiện. Trong quá trình mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, Con Cưng luôn sàng lọc kỹ lưỡng để lựa chọn những đối tác hàng đầu, phù hợp nhất với mẹ và bé. Hợp tác với VBI là bước đi nhằm bổ sung giải pháp thiết thực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động của các gia đình Việt.

VBI – Vị thế Top 3 bảo hiểm phi nhân thọ uy tín và cam kết với tương lai

Sức mạnh nội tại từ hệ sinh thái Ngân hàng Công thương Việt Nam cùng bề dày 17 năm kinh nghiệm là nền tảng vững chắc giúp VBI hiện thực hóa cam kết "Bảo toàn giá trị cuộc sống". Với mạng lưới 45 công ty thành viên, chi nhánh, phòng giao dịch trải dài khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, VBI không chỉ giữ vững vị thế Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam, mà còn khẳng định sự gắn kết mật thiết với thị trường thông qua các giải pháp bảo vệ thiết thực và bền vững cho cộng đồng.

VBI hợp tác với Con Cưng hợp tác đưa pháp bảo vệ thế hệ tương lai - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Bảo hiểm VietinBank, phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Hồng Phong – Tổng Giám đốc Bảo hiểm VietinBank nhấn mạnh, tại VBI, mục tiêu kiên định là đưa bảo hiểm sức khỏe trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi gia đình Việt. Ông khẳng định: "Chúng tôi tin rằng bảo hiểm sức khỏe không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà phải là một giải pháp chủ động, thiết thực, giúp các gia đình Việt an tâm hơn trước những rủi ro y tế và chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm". Chính tâm thế đó đã thúc đẩy VBI không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững để đồng hành cùng xã hội trong việc chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai.

VBI hợp tác với Con Cưng hợp tác đưa pháp bảo vệ thế hệ tương lai - Ảnh 3.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank tham quan Con Cưng Super Store Nguyễn Trãi (TPHCM)

VBI Care - Món quà sức khỏe dành riêng cho bé đã có mặt tại Con Cưng

Tâm điểm của chương trình hợp tác là sản phẩm Bảo hiểm VBI Care – giải pháp bảo vệ sức khỏe ưu việt được 'may đo' riêng để đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính của các gia đình. Ngay tại hệ thống Con Cưng, phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm với những đặc quyền vượt trội: Trẻ em được tham gia bảo hiểm độc lập từ đủ 60 ngày tuổi, không cần kèm hợp đồng của ba mẹ; Gói bảo hiểm được thiết kế tối ưu, từ chăm sóc y tế cơ bản đến điều trị chuyên sâu với chi phí hợp lý giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh; Ứng dụng bảo hiểm số MyVBI giúp quản lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường trực tuyến siêu tốc, minh bạch chỉ chưa đầy 2 phút; Hệ thống bảo lãnh viện phí chọn lọc, rộng khắp luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Trong thời gian tới, VBI và Con Cưng sẽ tiếp tục phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt và phù hợp dành riêng các khách hàng của Con Cưng.

Tin, bài: Sơn Nhung

