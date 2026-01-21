NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Đây là một sự ghi nhận đầy ý nghĩa dành cho hành trình sáng tạo bền bỉ, nhân văn và giàu giá trị xã hội của nữ nghệ sĩ.

Đối với Hiente Nguyen, đây là niềm hạnh phúc bất ngờ nhưng vô cùng xúc động. Là một nhà thiết kế thời trang quốc tế đồng thời là họa sĩ tự do, chị luôn theo đuổi nghệ thuật bằng tinh thần phụng sự cộng đồng, đặt trách nhiệm xã hội song hành cùng sáng tạo.

Không chỉ ghi dấu ấn với những thiết kế mang tư duy nghệ thuật đương đại, Hiente Nguyen còn tích cực lan tỏa lối sống bền vững thông qua nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như: workshop tái chế trang phục cũ thành túi xách, workshop tái sử dụng túi cũ nhằm giảm thiểu rác thải thời trang và truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại môi trường hậu công nghiệp đối với sức khỏe con người.

Các thiết kế của chị ưu tiên sử dụng chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường, hướng đến một nền thời trang nhân văn và có trách nhiệm. Song song đó, Hiente Nguyen còn bền bỉ theo đuổi sứ mệnh tôn vinh văn hóa di sản Việt, lan tỏa bản sắc dân tộc ra thế giới thông qua ngôn ngữ thiết kế và hội họa đương đại. Điển hình qua bộ sưu tập túi xách mang tên "Địa Danh" nơi tập hợp những danh thắng cảnh đẹp, mang tính bản sắc và biểu tượng của người Việt như Cung Đình Huế, Chùa Một Cột, Tháp Duyên Phước, Chùa Thiên Mụ...

Tại buổi lễ vinh danh, nữ nghệ sĩ hiện diện cùng Eara Vu (Vũ Tuyết Nhi) Á Hậu Doanh Nhân Miss Glam, người đồng hành gắn bó cùng NTK Hiente Nguyen trong việc phát triển cộng đồng Thời Trang bền vững, tôn vinh tiêu dùng tỉnh thức, trách nhiệm và nhân văn. NTK Hiente Nguyen vinh dự được giao lưu cùng nhiều trí thức, nghệ sĩ tiêu biểu vì cộng đồng như Tiến sĩ Tâm lý học Lý Thị Mai, Tiến sĩ – NTK Quỳnh Paris cùng nhiều gương mặt truyền cảm hứng khác.

Danh hiệu "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình nghệ thuật đầy tâm huyết của Hiente Nguyen, mà còn là minh chứng cho một thế hệ nghệ sĩ mới, sáng tạo bằng tài năng, phụng sự bằng trái tim và cống hiến bằng trách nhiệm với xã hội.