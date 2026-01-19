Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Nhiều người vẫn mặc định rằng niềng răng trong suốt chỉ dành cho những trường hợp răng thưa, lệch lạc nhẹ. Thế nhưng, câu chuyện của T.D đã chứng minh rằng với phác đồ điều trị chuẩn xác cùng sự kiểm soát lực kỹ lưỡng từ bác sĩ chỉnh nha, Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Nỗi lo "mặt lệch" và rào cản khi niềng răng

Lệch mặt, răng chen chúc, cắn ngược và nghiêng mặt phẳng nhai (cười bị méo) – đó là những vấn đề khiến gương mặt và nụ cười của T.D kém cân đối khi tìm đến Elite Dental. Trong đó, lệch mặt là tình trạng khó và trong đa phần trường hợp, bác sĩ thường ưu tiên sử dụng mắc cài để kiểm soát lực tốt hơn. Tuy nhiên, là một người cần đảm bảo tính thẩm mỹ trong giao tiếp như chị T.D, việc đeo mắc cài niềng răng trong khoảng 2 năm là một trở ngại lớn.

Niềng răng cải thiện lệch mặt

Phá vỡ định kiến - Invisalign "cân" cả những ca khó nếu chọn được đúng bác sĩ

Tại Elite Dental, các bác sĩ chỉnh nha nhận định: Invisalign là một công cụ tân tiến, nhưng 70% sự thành công của ca điều trị nằm ở kế hoạch điều trị và sự kiểm soát lực của bác sĩ.

Dựa trên dữ kiện hình ảnh, hình chụp phim và phân tích chuyên sâu về cơ sinh học, ThS. BS Thanh Trúc đã thiết kế riêng cho T.D một phác đồ chi tiết và theo sát quá trình điều trị để nắm bắt diễn tiến cơ sinh học của từng giai đoạn. Đồng thời, khách hàng được hướng dẫn đeo khay đầy đủ, tái khám đúng lịch để hỗ trợ đạt kết quả tối ưu cho một ca chỉnh nha phức tạp.

Kế hoạch điều trị chỉnh nha cần dựa trên các dữ kiện khoa học (Hình chụp phim, các chỉ số phân tích...)

Kết quả ngoạn mục: Gương mặt cân đối hài hòa & Khớp cắn chuẩn

Sau thời gian kiên trì đồng hành cùng đội ngũ Elite Dental, kết quả mang lại không chỉ là hàm răng đều đặn và khớp cắn đúng mà còn cải thiện đáng kể tình trạng lệch mặt và độ nghiêng mặt phẳng nhai. Nhờ đó, gương mặt T.D trở nên hài hòa và cân đối hơn – một sự kết hợp đẹp giữa thẩm mỹ nụ cười và chức năng.

Răng được xếp đều, đúng vị trí, gương mặt hài hòa cân đối hơn

Niềng răng giúp đưa về khớp cắn đúng

Lựa chọn địa chỉ chỉnh nha uy tín

Lệch mặt hay những trường hợp phức tạp khi điều trị bằng khay trong suốt đều đòi hỏi bác sĩ phải thật sự giàu kinh nghiệm, nắm vững chuyên môn và hiểu rõ cách kiểm soát lực, từ đó ứng dụng phương pháp này một cách hiệu quả và an toàn. Tại Elite Dental, bên cạnh một kết quả chỉnh nha đạt thẩm mỹ và chức năng, đó còn là hành trình khách hàng được đồng hành và chăm sóc một cách cẩn thận, chu đáo.

