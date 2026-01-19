Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

HUAWEI WATCH GT 6 Series ra mắt các phiên bản mới

Tiêu dùng thông minh 21:25

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10-2025, HUAWEI WATCH GT 6 Series nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ người dùng.

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Assembly kiến tạo agency hiệu suất thương hiệu hàng đầu châu Á

Tiêu dùng thông minh 21:24

Ngày 13-1, tiếp nối việc sát nhập ADK Global năm qua, Assembly công bố hoàn tất đổi tên toàn bộ các văn phòng của ADK Global tại khu vực châu Á thành Assembly.

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

SK Việt Nam: 8 năm vững bền, kiến tạo giá trị và dấu ấn nhân văn

Bản lĩnh sống 18:25

Giữa bức tranh phát triển sôi động của nền kinh tế Việt Nam, Công ty TNHH Nguồn Nhân Lực SK Việt Nam (SK Việt Nam) đã nổi lên như một điểm sáng.

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Đỗ Hữu Thiện: Gieo mầm tri thức phát triển văn hóa đọc

Bản lĩnh sống 18:22

Ông Đỗ Hữu Thiện, người chọn cách đi chậm, lặng lẽ bền bỉ nuôi dưỡng tri thức như một hành vi văn hoá.

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

19 tháng 1, 2026 | 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view - Ảnh 1.

Từ hiện tượng truyền hình đến gương mặt nhí được yêu mến

Mai Vy được biết đến như một ca sĩ nhí, diễn viên nhí tài năng, nổi bật cả ở khả năng ca hát lẫn diễn xuất dù tuổi đời còn rất nhỏ. Hành trình nghệ thuật của Mai Vy thực sự bắt đầu bùng nổ từ năm 2017, khi em tham gia chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí.

Ngay trong tập phát sóng đầu tiên ngày 10-5-2017, Mai Vy khi ấy mới tròn 4 tuổi đã gây "sốt" với tiết mục độc diễn Chuyện bà tám Hải Âu. Lối diễn già dặn, biểu cảm linh hoạt và khả năng làm chủ sân khấu giúp cô bé chinh phục trọn vẹn cả bốn cặp huấn luyện viên. Cuối cùng, Mai Vy lựa chọn về đội nghệ sĩ Gia Bảo - Thanh Hiền, mở ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view - Ảnh 2.

Chia sẻ về kỷ niệm này, chị Hồ Quang Phục mẹ của Mai Vy, cho biết: "Ban đầu gia đình chỉ định cho bé thi hát, nhưng khi được đề nghị diễn thử một tiểu phẩm, không ngờ con lại thể hiện tốt đến vậy".

Tuổi thơ giản dị và nền tảng gia đình vững chắc

Tuổi thơ của Mai Vy gắn liền với sự giản dị, chân chất của miền đất ngoại thành Củ Chi. Ngay từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh với giọng hát trong veo và khả năng diễn xuất rất tự nhiên.

Nhận thấy tiềm năng của con, gia đình đã đầu tư cho Mai Vy theo học âm nhạc tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Tân Bình (cũ), dù quãng đường từ Củ Chi đến nơi học khá xa. Đáng chú ý, trước khi nổi tiếng, Mai Vy chưa từng trải qua các lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Phần lớn khả năng sân khấu của cô bé đến từ năng khiếu thiên bẩm cùng sự định hướng, đồng hành sát sao của gia đình.

Bước chuyển mình thành thần đồng âm nhạc triệu views

Sau thành công từ Tiếu lâm tứ trụ nhí, Mai Vy dần chuyển hướng mạnh mẽ sang con đường ca hát. Với dòng nhạc thiếu nhi vui nhộn, trong sáng và giàu tính giáo dục, cô bé nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhỏ tuổi lẫn các bậc phụ huynh.

Gia đình quyết định đầu tư phát triển kênh YouTube "Bé Mai Vy", xem đây là nền tảng chiến lược để lan tỏa sản phẩm âm nhạc. Chỉ sau 4 tháng kể từ MV đầu tiên, kênh đã đạt nút bạc YouTube – thành tích đáng nể đối với một ca sĩ nhí. Đến năm 2021, khi mới 8 tuổi, Mai Vy chính thức nhận nút vàng YouTube với hơn 1 triệu người đăng ký.

Hiện nay, kênh YouTube của bé Mai Vy đã vượt mốc 2,15 triệu subscribers, sở hữu gần 300 sản phẩm âm nhạc. Nhiều MV đạt lượt xem triệu views như Tập thể dục buổi sáng, Quê em miền Tây, Cháu thương chú bộ đội, Con còng con cua, Gà con tập thể dục, Một vòng Việt Nam… Qua đó, Mai Vy thường xuyên được khán giả so sánh như "truyền nhân" của bé Xuân Mai – thần đồng âm nhạc thiếu nhi một thời.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view - Ảnh 3.

Dấu ấn điện ảnh và hoạt động nghệ thuật đa dạng

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực ca hát, Mai Vy còn tham gia nhiều dự án phim truyền hình và phim ngắn. Có thể kể đến các tác phẩm như Người mẹ bất đắc dĩ (VTV3), Phi vụ tính ai, Quyền nuôi con, Của hồi môn, Người cha không mong đợi, Vai diễn cuộc đời (Vietcom, IONETV), Người trong giang hồ P.7 (Lâm Chấn Khang) cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất tự nhiên, cảm xúc của cô bé.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view - Ảnh 4.

Hành trình được nâng đỡ bởi gia đình

Đằng sau thành công của Mai Vy là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, đặc biệt là mẹ-chị Hồ Quang Phục- người trực tiếp quản lý, định hướng và chăm lo mọi hoạt động nghệ thuật cho con. Dù lịch trình bận rộn, gia đình vẫn đặt việc học văn hóa lên hàng đầu, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho Mai Vy cả về tri thức lẫn kỹ năng sống.

Câu chuyện truyền cảm hứng của thế hệ nghệ sĩ nhí mới.

Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view - Ảnh 5.

Từ cô bé 4 tuổi gây ấn tượng tại Tiếu lâm tứ trụ nhí đến ca sĩ nhí sở hữu kênh YouTube nút vàng với hàng trăm sản phẩm âm nhạc, hành trình của Mai Vy là minh chứng sinh động cho việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng đúng cách. Trong kỷ nguyên số, Mai Vy không chỉ là hiện tượng giải trí mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều gia đình trong việc đồng hành cùng con trên con đường phát triển đam mê nghệ thuật từ sớm.

Ngoài tham gia ca hát và yêu mến nghệ thuật, Mai Vy còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ca sĩ nhí thường xuyên đến những mái ấm hoặc gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn để trao học bổng và giúp đỡ và xoa dịu những khó khăn, mất mát và thiếu thốn của các bé mồ côi các chương trình Phật pháp, trung tâm ung bướu TPHCM, Hội người mù Đồng Nai, trại tâm thần Tiền Giang, và các chùa trên khắp mọi miền đất nước.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Ông bầu đứng sau những bản hit mang âm hưởng miền Tây

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

MC Tố Lâm - "Một người thầy truyền cảm hứng" cho học sinh, sinh viên và MC nhí

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris nghĩ về áo dài Việt Nam

Chuyện của Sao 18:15

NTK-TS Quỳnh Paris không chỉ là người bảo tồn nét đẹp áo dài truyền thống mà còn tiên phong sáng tạo nên nét cách tân cho chiếc áo dài hiện đại.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Phụ nữ

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

TÁM

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Xây 9 cầu giao thông nông thôn và trao tặng quà Tết cho bà con Vĩnh Long

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025"

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Tây Tạng - Vùng đất du lịch không dành cho số đông

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

"Không một mình" trên không gian mạng: Khi kỹ năng số trở thành kỹ năng sinh tồn

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Thạc sỹ Huỳnh Minh Hòa đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành AAC tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Ủy ban Nghệ thuật châu Á bổ nhiệm Ủy viên cống hiến tại Việt Nam

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Tiêu dùng thông minh 17:44

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là doanh nghiệp Việt Nam chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống.

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Khoẻ - Đẹp 17:42

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) tổ chức Hội thảo "Tăng cường phòng chống và quản lý bệnh thận tại Việt Nam".

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.