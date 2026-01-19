Mai Vy: Nghệ sĩ nhí triệu view

Từ hiện tượng truyền hình đến gương mặt nhí được yêu mến

Mai Vy được biết đến như một ca sĩ nhí, diễn viên nhí tài năng, nổi bật cả ở khả năng ca hát lẫn diễn xuất dù tuổi đời còn rất nhỏ. Hành trình nghệ thuật của Mai Vy thực sự bắt đầu bùng nổ từ năm 2017, khi em tham gia chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí.

Ngay trong tập phát sóng đầu tiên ngày 10-5-2017, Mai Vy khi ấy mới tròn 4 tuổi đã gây "sốt" với tiết mục độc diễn Chuyện bà tám Hải Âu. Lối diễn già dặn, biểu cảm linh hoạt và khả năng làm chủ sân khấu giúp cô bé chinh phục trọn vẹn cả bốn cặp huấn luyện viên. Cuối cùng, Mai Vy lựa chọn về đội nghệ sĩ Gia Bảo - Thanh Hiền, mở ra bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghệ thuật.

Chia sẻ về kỷ niệm này, chị Hồ Quang Phục mẹ của Mai Vy, cho biết: "Ban đầu gia đình chỉ định cho bé thi hát, nhưng khi được đề nghị diễn thử một tiểu phẩm, không ngờ con lại thể hiện tốt đến vậy".

Tuổi thơ giản dị và nền tảng gia đình vững chắc

Tuổi thơ của Mai Vy gắn liền với sự giản dị, chân chất của miền đất ngoại thành Củ Chi. Ngay từ nhỏ, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh với giọng hát trong veo và khả năng diễn xuất rất tự nhiên.

Nhận thấy tiềm năng của con, gia đình đã đầu tư cho Mai Vy theo học âm nhạc tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Tân Bình (cũ), dù quãng đường từ Củ Chi đến nơi học khá xa. Đáng chú ý, trước khi nổi tiếng, Mai Vy chưa từng trải qua các lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Phần lớn khả năng sân khấu của cô bé đến từ năng khiếu thiên bẩm cùng sự định hướng, đồng hành sát sao của gia đình.

Bước chuyển mình thành thần đồng âm nhạc triệu views

Sau thành công từ Tiếu lâm tứ trụ nhí, Mai Vy dần chuyển hướng mạnh mẽ sang con đường ca hát. Với dòng nhạc thiếu nhi vui nhộn, trong sáng và giàu tính giáo dục, cô bé nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhỏ tuổi lẫn các bậc phụ huynh.

Gia đình quyết định đầu tư phát triển kênh YouTube "Bé Mai Vy", xem đây là nền tảng chiến lược để lan tỏa sản phẩm âm nhạc. Chỉ sau 4 tháng kể từ MV đầu tiên, kênh đã đạt nút bạc YouTube – thành tích đáng nể đối với một ca sĩ nhí. Đến năm 2021, khi mới 8 tuổi, Mai Vy chính thức nhận nút vàng YouTube với hơn 1 triệu người đăng ký.

Hiện nay, kênh YouTube của bé Mai Vy đã vượt mốc 2,15 triệu subscribers, sở hữu gần 300 sản phẩm âm nhạc. Nhiều MV đạt lượt xem triệu views như Tập thể dục buổi sáng, Quê em miền Tây, Cháu thương chú bộ đội, Con còng con cua, Gà con tập thể dục, Một vòng Việt Nam… Qua đó, Mai Vy thường xuyên được khán giả so sánh như "truyền nhân" của bé Xuân Mai – thần đồng âm nhạc thiếu nhi một thời.

Dấu ấn điện ảnh và hoạt động nghệ thuật đa dạng

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực ca hát, Mai Vy còn tham gia nhiều dự án phim truyền hình và phim ngắn. Có thể kể đến các tác phẩm như Người mẹ bất đắc dĩ (VTV3), Phi vụ tính ai, Quyền nuôi con, Của hồi môn, Người cha không mong đợi, Vai diễn cuộc đời (Vietcom, IONETV), Người trong giang hồ P.7 (Lâm Chấn Khang) cùng nhiều bộ phim khác. Những vai diễn đa dạng tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất tự nhiên, cảm xúc của cô bé.

Hành trình được nâng đỡ bởi gia đình

Đằng sau thành công của Mai Vy là sự đồng hành bền bỉ của gia đình, đặc biệt là mẹ-chị Hồ Quang Phục- người trực tiếp quản lý, định hướng và chăm lo mọi hoạt động nghệ thuật cho con. Dù lịch trình bận rộn, gia đình vẫn đặt việc học văn hóa lên hàng đầu, đảm bảo sự phát triển toàn diện cho Mai Vy cả về tri thức lẫn kỹ năng sống.

Câu chuyện truyền cảm hứng của thế hệ nghệ sĩ nhí mới.

Từ cô bé 4 tuổi gây ấn tượng tại Tiếu lâm tứ trụ nhí đến ca sĩ nhí sở hữu kênh YouTube nút vàng với hàng trăm sản phẩm âm nhạc, hành trình của Mai Vy là minh chứng sinh động cho việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng đúng cách. Trong kỷ nguyên số, Mai Vy không chỉ là hiện tượng giải trí mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều gia đình trong việc đồng hành cùng con trên con đường phát triển đam mê nghệ thuật từ sớm.

Ngoài tham gia ca hát và yêu mến nghệ thuật, Mai Vy còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ca sĩ nhí thường xuyên đến những mái ấm hoặc gặp gỡ những hoàn cảnh khó khăn để trao học bổng và giúp đỡ và xoa dịu những khó khăn, mất mát và thiếu thốn của các bé mồ côi các chương trình Phật pháp, trung tâm ung bướu TPHCM, Hội người mù Đồng Nai, trại tâm thần Tiền Giang, và các chùa trên khắp mọi miền đất nước.