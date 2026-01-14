90% người bị bệnh thận mạn tại Việt Nam được phát hiện trễ

Các chuyên gia cho biết Việt Nam ước tính có khoảng 12.8% dân số trưởng thành mắc bệnh thận mạn. Tuy nhiên, tỉ lệ phát hiện sớm còn hạn chế: trên 90% người mắc chưa biết tình trạng bệnh; số ca được tầm soát mỗi năm chỉ khoảng 8.000.

Nhiều bệnh nhân được chẩn đoán muộn ở giai đoạn 3–5, kèm theo các biến chứng như tim mạch, thiếu máu, rối loạn điện giải… làm tăng nhu cầu điều trị thay thế thận và nguy cơ tử vong.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Ở giai đoạn cuối, gánh nặng điều trị rất lớn. Năm 2023, ước tính có khoảng 46.000 người bệnh cần lọc máu trong bối cảnh năng lực hệ thống còn hạn chế (khoảng 7.000 máy lọc). Tỉ lệ tử vong sau 5 năm ở nhóm chạy thận khoảng 50%.

Chi phí chạy thận nhân tạo trung bình 9,6–22,5 triệu đồng/tháng (tương đương 6–7 lần lương tối thiểu); phần tự chi trả có thể lên tới 80% thu nhập hộ gia đình cận nghèo. Chi phí cho 1 ca chạy thận lớn hơn thu nhập bình quân ở Việt Nam năm 2018.

Các chuyên gia từ Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam, Hội Lọc máu Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị liên quan nhấn mạnh: bên cạnh triển khai khám sàng lọc tại y tế cơ sở, việc đưa bệnh thận mạn vào nhóm bệnh ưu tiên trong Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2026–2035 có ý nghĩa then chốt để bảo đảm một chiến lược tổng thể về phòng ngừa, điều trị và quản lý bệnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đây cũng là bước thiết yếu thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 78 về Sức khỏe thận, kêu gọi các quốc gia tích hợp dự phòng, phát hiện sớm và quản lý bệnh thận vào chính sách y tế quốc gia, và đưa quản lý thận vào các gói lợi ích bảo hiểm y tế toàn dân.