Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Món ngon 21:39

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

3 tháng 10, 2025 | 09:54

Phát Hoàng Gia Floral & Decor có những giải pháp hoa tươi đa dạng, phù hợp mọi khoảnh khắc, từ tiệc sinh nhật, lễ kỷ niệm, đến những dịp trọng đại trong năm.

Hoa Lễ Tết – chuẩn bị trước, hưởng ưu đãi lớn

Những dịp lễ như Valentine, 8/3, 20/10 hay Tết Nguyên Đán, nhu cầu hoa tươi luôn tăng cao. Để khách hàng không lo tình trạng "cháy hàng, tăng giá", Phát Hoàng Gia Floral & Decor triển khai ưu đãi hấp dẫn: giảm đến 25% khi đặt hoa từ trước 3 ngày trở lên. Nhờ vậy, mỗi dịp lễ lớn bạn đều có thể an tâm chuẩn bị trước, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang đến những bó hoa rực rỡ đúng thời điểm.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống - Ảnh 1.

Lẵng hoa 20/10 hiện đại và sang trọng – giảm lên đến 25% khi đặt trước từ 3 ngày trở lên

Hoa sinh nhật – món quà ý nghĩa cho mọi độ tuổi

Sinh nhật luôn là dịp để thể hiện sự quan tâm. Dù là sinh nhật người yêu, cha mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp, một bó hoa tinh tế từ lâu đã mang ý nghĩa vượt thời gian. Tại Phát Hoàng Gia Floral & Decor, khách hàng có thể lựa chọn từ đa dạng loại hoa, màu sắc và kiểu dáng. 

Đặc biệt, đội ngũ florist chuyên nghiệp sẽ lắng nghe yêu cầu và thiết kế mẫu cá nhân hoá hoàn toàn, để mỗi bó hoa có điểm nhấn đặc sắc của riêng bạn dành tặng đến người nhận.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống - Ảnh 2.

Lan hồ điệp vừa sang trọng, vừa bền lâu, trọn vẹn tháng sinh nhật


Hoa kỷ niệm – giữ lửa yêu thương với công nghệ thông minh

Ngày kỷ niệm cưới, ngày yêu nhau hay ngày đặc biệt nào đó trong hành trình tình cảm – chắc chắn không thể thiếu một bó hoa tươi thắm. Hoa không chỉ lãng mạn, mà còn là cử chỉ truyền thống được trân trọng qua nhiều thế hệ. Và để khách hàng không còn lo quên mất ngày quan trọng, Phát Hoàng Gia Floral & Decor ứng dụng hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh, tự động lưu lịch sử mua hàng và hành vi để nhắc hẹn, gợi ý mẫu hoa mới hoặc hoa theo mùa.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống - Ảnh 3.

Bó hoa kỷ niệm rực rỡ, cháy bỏng tượng trưng cho tình cảm chân thành

Hoa chúc mừng – tiếp thêm năng lượng tích cực

Một bó hoa rực rỡ trong ngày tốt nghiệp, một giỏ hoa tươi tắn trong lễ khai trương – đó là những món quà nhỏ nhưng lại mang giá trị tinh thần lớn. Phát Hoàng Gia Floral & Decor luôn cập nhật những xu hướng phối màu và kiểu dáng hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa bó hoa phù hợp để gửi gắm lời động viên, chúc mừng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống - Ảnh 4.

Kệ hoa chúc mừng tươi tắn mang lại năng lượng tích cực cho ngày khai trương

Hoa trang trí thường xuyên – làm đẹp không gian sống mỗi ngày

Tại sao chỉ giới hạn hoa tươi cho những dịp đặc biệt hay Lễ Tết? Phát Hoàng Gia Floral & Decor, bạn hoàn toàn có thể biến việc thưởng thức hoa trở thành thói quen với mức giá dễ tiếp cận – chỉ từ 99.000 đồng/bó. Một bình hoa nhỏ trên bàn ăn, một lọ hoa xinh nơi bàn làm việc hay một bó hoa bất ngờ gửi đến người thương… tất cả đều biến những khoảnh khắc bình thường thành niềm vui bất ngờ, đáng nhớ.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor – mang hoa đến gần hơn với cuộc sống

Không chỉ dừng ở việc bán hoa, PHG Floral & Decor còn muốn đồng hành để hoa tươi trở thành phong cách sống. Với Phát Hoàng Gia Floral & Decor, hoa không chỉ để ngắm – mà còn để yêu thương, để sẻ chia và để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Trang Trí Phát Hoàng Gia

Địa chỉ: 100 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0949 40 43 44

Email: info@phathoanggia.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/PHGFloralandDecor

Website: https://phgfloral.com/


P.Nguyễn

