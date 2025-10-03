Hoa tươi cho mọi khoảnh khắc trong cuộc sống

Hoa Lễ Tết – chuẩn bị trước, hưởng ưu đãi lớn

Những dịp lễ như Valentine, 8/3, 20/10 hay Tết Nguyên Đán, nhu cầu hoa tươi luôn tăng cao. Để khách hàng không lo tình trạng "cháy hàng, tăng giá", Phát Hoàng Gia Floral & Decor triển khai ưu đãi hấp dẫn: giảm đến 25% khi đặt hoa từ trước 3 ngày trở lên. Nhờ vậy, mỗi dịp lễ lớn bạn đều có thể an tâm chuẩn bị trước, vừa tiết kiệm chi phí, vừa mang đến những bó hoa rực rỡ đúng thời điểm.

Lẵng hoa 20/10 hiện đại và sang trọng – giảm lên đến 25% khi đặt trước từ 3 ngày trở lên

Hoa sinh nhật – món quà ý nghĩa cho mọi độ tuổi

Sinh nhật luôn là dịp để thể hiện sự quan tâm. Dù là sinh nhật người yêu, cha mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp, một bó hoa tinh tế từ lâu đã mang ý nghĩa vượt thời gian. Tại Phát Hoàng Gia Floral & Decor, khách hàng có thể lựa chọn từ đa dạng loại hoa, màu sắc và kiểu dáng.

Đặc biệt, đội ngũ florist chuyên nghiệp sẽ lắng nghe yêu cầu và thiết kế mẫu cá nhân hoá hoàn toàn, để mỗi bó hoa có điểm nhấn đặc sắc của riêng bạn dành tặng đến người nhận.

Lan hồ điệp vừa sang trọng, vừa bền lâu, trọn vẹn tháng sinh nhật





Hoa kỷ niệm – giữ lửa yêu thương với công nghệ thông minh

Ngày kỷ niệm cưới, ngày yêu nhau hay ngày đặc biệt nào đó trong hành trình tình cảm – chắc chắn không thể thiếu một bó hoa tươi thắm. Hoa không chỉ lãng mạn, mà còn là cử chỉ truyền thống được trân trọng qua nhiều thế hệ. Và để khách hàng không còn lo quên mất ngày quan trọng, Phát Hoàng Gia Floral & Decor ứng dụng hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh, tự động lưu lịch sử mua hàng và hành vi để nhắc hẹn, gợi ý mẫu hoa mới hoặc hoa theo mùa.

Bó hoa kỷ niệm rực rỡ, cháy bỏng tượng trưng cho tình cảm chân thành

Hoa chúc mừng – tiếp thêm năng lượng tích cực

Một bó hoa rực rỡ trong ngày tốt nghiệp, một giỏ hoa tươi tắn trong lễ khai trương – đó là những món quà nhỏ nhưng lại mang giá trị tinh thần lớn. Phát Hoàng Gia Floral & Decor luôn cập nhật những xu hướng phối màu và kiểu dáng hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa bó hoa phù hợp để gửi gắm lời động viên, chúc mừng và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Kệ hoa chúc mừng tươi tắn mang lại năng lượng tích cực cho ngày khai trương

Hoa trang trí thường xuyên – làm đẹp không gian sống mỗi ngày

Tại sao chỉ giới hạn hoa tươi cho những dịp đặc biệt hay Lễ Tết? Phát Hoàng Gia Floral & Decor, bạn hoàn toàn có thể biến việc thưởng thức hoa trở thành thói quen với mức giá dễ tiếp cận – chỉ từ 99.000 đồng/bó. Một bình hoa nhỏ trên bàn ăn, một lọ hoa xinh nơi bàn làm việc hay một bó hoa bất ngờ gửi đến người thương… tất cả đều biến những khoảnh khắc bình thường thành niềm vui bất ngờ, đáng nhớ.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor – mang hoa đến gần hơn với cuộc sống

Không chỉ dừng ở việc bán hoa, PHG Floral & Decor còn muốn đồng hành để hoa tươi trở thành phong cách sống. Với Phát Hoàng Gia Floral & Decor, hoa không chỉ để ngắm – mà còn để yêu thương, để sẻ chia và để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

Thông tin liên hệ Công Ty Cổ Phần Trang Trí Phát Hoàng Gia Địa chỉ: 100 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh Hotline: 0949 40 43 44 Email: info@phathoanggia.com.vn Fanpage: https://www.facebook.com/PHGFloralandDecor Website: https://phgfloral.com/



