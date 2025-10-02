Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

Elite Dental – hệ thống nha khoa được thành lập từ năm 2012 tại TP HCM – chính thức trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Với số điểm 95,33/100 theo phiên bản tiêu chuẩn 2.1 mới nhất, Elite Dental đang nằm trong nhóm cơ sở nha khoa đạt kết quả dẫn đầu châu Á.

Elite Dental Group chính thức trở thành hệ thống nha khoa đạt chuẩn AACI đầu tiên tại Việt Nam

AACI – chuẩn mực quốc tế trong y tế và nha khoa

AACI là tổ chức kiểm định chất lượng y tế độc lập có trụ sở tại Mỹ, hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với bộ tiêu chuẩn gồm 52 tiêu chí khắt khe, AACI tập trung vào ba lĩnh vực chính: an toàn điều trị, quản lý vận hành và cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu. Các tiêu chí này được đánh giá dựa trên bằng chứng cụ thể, quy trình minh bạch và mức độ tuân thủ của cơ sở y tế.

Đoàn thẩm định các thiết bị, cơ sở vật chất vào ngày Thẩm định chính thức 25/8/2025 tại cơ sở Elite Dental Huỳnh Tịnh Của

Trên thế giới, nhiều bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế đã lựa chọn AACI như một "thước đo" để chứng minh năng lực chuyên môn và quản trị. Việc một đơn vị nha khoa tại Việt Nam đạt được chứng nhận này được xem là dấu mốc quan trọng, không chỉ cho chính cơ sở đó mà còn cho cả ngành nha khoa trong nước trên con đường hội nhập quốc tế.

Hành trình 13 năm hướng tới chuẩn mực quốc tế

Trải qua hơn 13 năm phát triển, Elite Dental đã xây dựng mô hình hoạt động theo hướng chuyên sâu, đồng bộ giữa các chuyên khoa: cấy ghép Implant, chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ và nha khoa tổng quát. Đội ngũ y bác sĩ tại đây được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức quốc tế, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị.

Phẫu thuật cấy ghép Implant – minh chứng cho hành trình hơn 13 năm chuẩn hóa chuyên sâu

Theo đại diện Elite Dental, việc theo đuổi chứng nhận AACI không phải là mục tiêu nhất thời, mà là kết quả tự nhiên của một quá trình dài. Toàn bộ hoạt động – từ quy trình tiếp nhận bệnh nhân, tư vấn, điều trị đến quản trị vận hành – đều được chuẩn hóa theo hướng minh bạch và có thể kiểm chứng. Điều này giúp tạo dựng hệ thống minh chứng rõ ràng, từ đó nâng cao chất lượng điều trị và củng cố niềm tin của bệnh nhân.

Ý nghĩa của chứng nhận AACI với ngành nha khoa Việt Nam

Việc Elite Dental trở thành nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn AACI mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, đây là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng một hệ thống nha khoa an toàn và bền vững, đặt bệnh nhân làm trung tâm. Thứ hai, thành tích này góp phần nâng cao vị thế của ngành nha khoa Việt Nam, khi một cơ sở trong nước được công nhận ngang hàng với các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Với bệnh nhân, chứng nhận AACI là một "bảo chứng" cho chất lượng điều trị: quy trình được chuẩn hóa, an toàn được đảm bảo, mọi bước đều có sự kiểm soát chặt chẽ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Việt Nam ngày càng cao, song vẫn còn tồn tại không ít cơ sở nha khoa hoạt động chưa đúng chuẩn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người bệnh.

Chứng nhận AACI là một "bảo chứng" cho chất lượng điều trị của Elite Dental trong hơn 13 năm qua

Không phải đích đến, mà là bước khởi đầu mới

Dù đạt chứng nhận AACI với điểm số cao, Elite Dental khẳng định đây không phải là đích đến cuối cùng. Đại diện đơn vị chia sẻ: "Chúng tôi xem chứng nhận AACI như một bước tiến mới, một cơ hội để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng nụ cười và sức khỏe của bệnh nhân".

Trong thời gian tới, Elite Dental định hướng phát triển mạnh mẽ hơn các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời mở rộng dịch vụ hướng đến khách hàng quốc tế – đặc biệt là phân khúc du lịch nha khoa. Với lợi thế về đội ngũ bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại và khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, Elite Dental kỳ vọng có thể đưa dịch vụ nha khoa Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường khu vực.

Elite Dental định hướng phát triển chuyên khoa mũi nhọn và mở rộng dịch vụ du lịch nha khoa, hướng tới khách hàng quốc tế

Trở thành nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AACI là một cột mốc lớn, nhưng với Elite Dental, giá trị quan trọng nhất vẫn nằm ở sự tin tưởng và hài lòng của bệnh nhân. Hơn một thập kỷ qua, đơn vị này đã kiên định với triết lý: điều trị bảo tồn tối đa, an toàn lâu dài, lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Elite Dental luôn kiên định với triết lý điều trị “Bảo tồn tối đa, xâm lấn tối thiểu”

Thành tích AACI chỉ là bước chứng minh rõ ràng hơn cho triết lý đó. Trong bối cảnh ngành nha khoa Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc theo đuổi các chuẩn mực quốc tế sẽ là con đường tất yếu để nâng cao uy tín và chất lượng, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín trong chăm sóc sức khỏe răng miệng khu vực châu Á.

