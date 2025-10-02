Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Món ngon 21:39

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI

2 tháng 10, 2025 | 21:40

Elite Dental - đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Elite Dental – hệ thống nha khoa được thành lập từ năm 2012 tại TP HCM – chính thức trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế AACI (American Accreditation Commission International – Mỹ).

Với số điểm 95,33/100 theo phiên bản tiêu chuẩn 2.1 mới nhất, Elite Dental đang nằm trong nhóm cơ sở nha khoa đạt kết quả dẫn đầu châu Á.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI (Hoa Kỳ) - Ảnh 1.

Elite Dental Group chính thức trở thành hệ thống nha khoa đạt chuẩn AACI đầu tiên tại Việt Nam

AACI – chuẩn mực quốc tế trong y tế và nha khoa

AACI là tổ chức kiểm định chất lượng y tế độc lập có trụ sở tại Mỹ, hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với bộ tiêu chuẩn gồm 52 tiêu chí khắt khe, AACI tập trung vào ba lĩnh vực chính: an toàn điều trị, quản lý vận hành và cải tiến liên tục dựa trên dữ liệu. Các tiêu chí này được đánh giá dựa trên bằng chứng cụ thể, quy trình minh bạch và mức độ tuân thủ của cơ sở y tế.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI (Hoa Kỳ) - Ảnh 2.

Đoàn thẩm định các thiết bị, cơ sở vật chất vào ngày Thẩm định chính thức 25/8/2025 tại cơ sở Elite Dental Huỳnh Tịnh Của

Trên thế giới, nhiều bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế đã lựa chọn AACI như một "thước đo" để chứng minh năng lực chuyên môn và quản trị. Việc một đơn vị nha khoa tại Việt Nam đạt được chứng nhận này được xem là dấu mốc quan trọng, không chỉ cho chính cơ sở đó mà còn cho cả ngành nha khoa trong nước trên con đường hội nhập quốc tế.

Hành trình 13 năm hướng tới chuẩn mực quốc tế

Trải qua hơn 13 năm phát triển, Elite Dental đã xây dựng mô hình hoạt động theo hướng chuyên sâu, đồng bộ giữa các chuyên khoa: cấy ghép Implant, chỉnh nha, phục hình thẩm mỹ và nha khoa tổng quát. Đội ngũ y bác sĩ tại đây được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức quốc tế, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI (Hoa Kỳ) - Ảnh 3.

Phẫu thuật cấy ghép Implant – minh chứng cho hành trình hơn 13 năm chuẩn hóa chuyên sâu

Theo đại diện Elite Dental, việc theo đuổi chứng nhận AACI không phải là mục tiêu nhất thời, mà là kết quả tự nhiên của một quá trình dài. Toàn bộ hoạt động – từ quy trình tiếp nhận bệnh nhân, tư vấn, điều trị đến quản trị vận hành – đều được chuẩn hóa theo hướng minh bạch và có thể kiểm chứng. Điều này giúp tạo dựng hệ thống minh chứng rõ ràng, từ đó nâng cao chất lượng điều trị và củng cố niềm tin của bệnh nhân.

Ý nghĩa của chứng nhận AACI với ngành nha khoa Việt Nam

Việc Elite Dental trở thành nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn AACI mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, đây là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng một hệ thống nha khoa an toàn và bền vững, đặt bệnh nhân làm trung tâm. Thứ hai, thành tích này góp phần nâng cao vị thế của ngành nha khoa Việt Nam, khi một cơ sở trong nước được công nhận ngang hàng với các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Với bệnh nhân, chứng nhận AACI là một "bảo chứng" cho chất lượng điều trị: quy trình được chuẩn hóa, an toàn được đảm bảo, mọi bước đều có sự kiểm soát chặt chẽ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Việt Nam ngày càng cao, song vẫn còn tồn tại không ít cơ sở nha khoa hoạt động chưa đúng chuẩn, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người bệnh.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI (Hoa Kỳ) - Ảnh 4.

Chứng nhận AACI là một "bảo chứng" cho chất lượng điều trị của Elite Dental trong hơn 13 năm qua

Không phải đích đến, mà là bước khởi đầu mới

Dù đạt chứng nhận AACI với điểm số cao, Elite Dental khẳng định đây không phải là đích đến cuối cùng. Đại diện đơn vị chia sẻ: "Chúng tôi xem chứng nhận AACI như một bước tiến mới, một cơ hội để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng nụ cười và sức khỏe của bệnh nhân".

Trong thời gian tới, Elite Dental định hướng phát triển mạnh mẽ hơn các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời mở rộng dịch vụ hướng đến khách hàng quốc tế – đặc biệt là phân khúc du lịch nha khoa. Với lợi thế về đội ngũ bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại và khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, Elite Dental kỳ vọng có thể đưa dịch vụ nha khoa Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường khu vực.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI (Hoa Kỳ) - Ảnh 5.

Elite Dental định hướng phát triển chuyên khoa mũi nhọn và mở rộng dịch vụ du lịch nha khoa, hướng tới khách hàng quốc tế

Trở thành nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AACI là một cột mốc lớn, nhưng với Elite Dental, giá trị quan trọng nhất vẫn nằm ở sự tin tưởng và hài lòng của bệnh nhân. Hơn một thập kỷ qua, đơn vị này đã kiên định với triết lý: điều trị bảo tồn tối đa, an toàn lâu dài, lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Nha khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận quốc tế AACI (Hoa Kỳ) - Ảnh 6.

Elite Dental luôn kiên định với triết lý điều trị “Bảo tồn tối đa, xâm lấn tối thiểu”

Thành tích AACI chỉ là bước chứng minh rõ ràng hơn cho triết lý đó. Trong bối cảnh ngành nha khoa Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc theo đuổi các chuẩn mực quốc tế sẽ là con đường tất yếu để nâng cao uy tín và chất lượng, hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín trong chăm sóc sức khỏe răng miệng khu vực châu Á.

Để chào đón cột mốc đặc biệt này, Elite Dental trân trọng mời quý khách đến trải nghiệm dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Với những ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: elitedental.com.vn/uu-dai-dac-biet-den-30-chao-don-cot-moc-chuan-quoc-te-aaci.html

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

ELITE DENTAL - HỆ THỐNG NHA KHOA QUỐC TẾ CAO CẤP THEO CHUẨN MỸ

Hotline: (+84) 28 7306 3838

Địa chỉ:

- 75 Huỳnh Tịnh Của, phường Xuân Hòa, TP HCM

- 51A Tú Xương, phường Xuân Hoà, TP HCM

- B0108 - Galleria Residence, phường An Khánh, TP HCM

Yến Linh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

Khoẻ - Đẹp 11:56

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

300 CB-NV hiến máu kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 18:32

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TP HCM tổ chức hiến máu nhân đạo chủ đề "Giọt máu nghĩa tình – Lan tỏa yêu thương" vào ngày 29-9.

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

Giải quyết “nỗi ám ảnh” nám da

Khoẻ - Đẹp 10:00

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung, nguyên nhân nám tái phát phần nhiều đến từ nám nội sinh – yếu tố “thầm lặng” bên trong cơ thể.

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Nha khoa Như Ngọc tiên phong mang âm nhạc đến phòng khám

Khoẻ - Đẹp 16:53

Âm nhạc vốn được xem như “liều thuốc tinh thần” mang đến sự an yên, và nay, lần đầu tiên tại Việt Nam, âm nhạc bước vào không gian nha khoa một cách trực tiếp.

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Bệnh viện Triều An ra mắt máy CT phổ đếm Photon

Khoẻ - Đẹp 14:47

Bệnh viện Triều An (425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, TP HCM) tổ chức lễ ra mắt máy CT phổ đếm Photon, công nghệ tiên tiến nhất với nhiều ưu điểm vươt trội.

Tâm sự

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

TÁM

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Grab Việt Nam phối hợp nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên

Điểm đến 21:37

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Grab Việt Nam cùng phối hợp để triển khai lộ trình trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên và thanh niên Việt Nam.

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Bảo hiểm Bảo Việt khai trương phòng Giám định xe cơ giới 3 tại Đà Nẵng

Điểm đến 20:14

Phòng Giám định này theo mô hình tập trung, đánh dấu bước quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa dịch vụ, đặt sự an tâm của khách hàng làm trọng tâm.

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Trọn gói combo, 2 ngày 1 đêm khám phá thiên nhiên tại Vĩnh Hy

Điểm đến 15:22

Hệ thống homestay gồm Yêu Biển, Chành Rành, Rockbay, Casa, Yucca… áp dụng gói combo phòng ở, bữa ăn đặc sản dành cho cặp đôi và nhóm khách.

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Phát Hoàng Gia Floral & Decor ưu đãi lên đến 25% khi đặt hoa

Điểm đến 15:19

Phát Hoàng Gia Floral & Decor chính thức ra mắt chương trình ưu đãi giảm đến 25% cho mọi đơn hoa đặt trước từ 3 ngày trở lên.

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Trúc Thy khởi xướng chương trình giáo dục tính nữ cho bé gái

Bản lĩnh sống 13:36

Nghệ sĩ Trúc Thy chính thức công bố chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các bé gái qua các môn Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn vượt qua giới hạn an toàn vào Chung kết Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:21

Sau vòng bán kết 2 cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, thí sinh, ca sĩ Quang Toàn xuất sắc vượt qua thử thách và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết.

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Gremsy Power Run 2025: 30.000 km chạy bộ đổi 1.000 cây xanh

Khoẻ - Đẹp 11:43

Ngày 29-9, Gremsy, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, vừa công bố hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trong khuôn khổ giải chạy Gremsy Power Run 2025.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Khoẻ - Đẹp 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Alibaba.com đưa sản phẩm “Made in Vietnam” vươn ra toàn cầu

Tiêu dùng thông minh 11:24

Alibaba.com đã giới thiệu tiềm năng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam tại sự kiện thường niên CoCreate 2025 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Lazada bắt tay Gmarket, đưa 20 triệu sản phẩm Hàn Quốc đến Đông Nam Á

Tiêu dùng thông minh 11:22

Lazada hợp tác chiến lược với sàn thương mại điện tử Gmarket (Hàn Quốc), mang 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc đến tay người tiêu dùng.

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Hành trình từ trái tim hướng đến cộng đồng – Lynk & Co Võ Văn Kiệt

Điểm đến 14:00

Lynk & Co Võ Văn Kiệt – Tasco Auto Tây Sài Gòn không chỉ chú trọng kinh doanh, mà còn xem trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững.

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

Khoẻ - Đẹp 11:56

AstraZeneca Việt Nam vừa công bố các đội chiến thắng Dự án iDEA 2025 – sáng kiến toàn cầu nuôi dưỡng tài năng trẻ cho ngành y dược.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?