Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Yến Helen Khánh Hòa đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025

Món ngon 08:51

Đây là lần đầu tiên Yến Helen Khánh Hòa nhận được danh hiệu này và là 1 trong 3 doanh nghiệp (DN) thuộc ngành thực phẩm khô.

Thưởng thức đặc sản Nhật theo phong cách Omakase tại TP HCM

Món ngon 15:58

(NLĐO)- Omakase – phong cách ẩm thực độc đáo của người Nhật đã có mặt tại nhà hàng Sushi World & Kokugyu, quận 1, TP HCM.

Mận Úc lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Món ngon 21:17

Mận Úc chính thức được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam tại các sự kiện ra mắt đặc biệt ở TP HCM (11-2) và Hà Nội (18-2).

Nồi bánh tình thân khổng lồ, gói trọn hương Tết Việt

Món ngon 07:26

Tết đến gần, không khí sum vầy lan tỏa khắp nơi, gợi lại những ký ức ấm áp bên gia đình, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói.

Naturland quan tâm đến phát triển cà phê hữu cơ bền vững

Món ngon 08:55

Vào ngày 16-1 vừa qua, Theorganikcoffee đã có cuộc họp với Naturland nhằm thảo luận và định hướng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp hữu cơ.

Dr Táo – Hương vị ngọt lành từ vùng đất nắng gió

Món ngon 21:39

Sun&Wind – một thành viên của GC Food Group, vừa giới thiệu dòng sản phẩm đột phá mang tên Dr Táo.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

1 tháng 10, 2025 | 11:40

HTX Nhà thuốc Nam gia truyền Nguyễn Thị Thái (Tuyên Quang) ứng dụng nền tảng VNPT Green, biến mỗi lô sản phẩm thành một "hộ chiếu số".

Ứng dụng này giúp truy xuất minh bạch và chống giả, người tiêu dùng tự kiểm tra chất lượng trong 30 giây.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Ảnh 1.

Rủi ro an toàn trên thị trường thảo dược

Thảo dược trước khi đến tay người dùng phải trải qua hàng loạt khâu: từ vùng trồng, sơ chế, bào chế, đóng gói cho tới phân phối. Chỉ cần một mắt xích thiếu minh bạch, nguy cơ mất an toàn đã có thể xảy ra, khiến người dùng không thể tự kiểm chứng, còn cơ sở sản xuất khó truy nguyên khi có phản hồi. Tem giấy truyền thống chỉ là biện pháp một chiều, không đủ sức bảo vệ nếu thiếu dữ liệu số kèm theo. Đó là lý do VNPT Green ra đời như một giải pháp "tem thông minh" cho thị trường dược liệu. Nền tảng này cung cấp mã QR gắn theo từng lô sản phẩm, giúp xác thực chính hãng, hiển thị hành trình "từ vườn đến tay người dùng", thông tin hạn dùng, điều kiện bảo quản và các điểm phân phối hợp lệ.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Ảnh 2.

Tem QR gắn mã lô – hộ chiếu số của từng sản phẩm

Hệ thống còn liên kết hồ sơ từng mẻ bào chế, cho phép truy nguyên ngược khi cần, đồng thời tự động cảnh báo các lượt quét bất thường theo vùng hoặc thời điểm, phát hiện tem bị can thiệp hoặc nhân bản.

Người dùng chỉ cần quét QR để nhận đầy đủ thông tin và có thể gửi phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ ngay trên trang truy xuất. Tại HTX Nguyễn Thị Thái, toàn bộ quy trình sản xuất đã được chuẩn hóa và số hóa. 100% dược liệu đều là thảo dược Việt Nam, ưu tiên vùng trồng hữu cơ và được kiểm tra định kỳ mẫu đất – nước.

Quá trình bào chế không dùng chất bảo quản, thay vào đó là các kỹ thuật sấy, chiết và bao gói hiện đại. Mỗi sản phẩm đều ghi rõ mã lô, hạn dùng và hướng dẫn bảo quản. Hệ thống SOP và CCP được áp dụng nghiêm ngặt, lập hồ sơ chi tiết từng mẻ để phòng ngừa nhiễm chéo. Đặc biệt, nhà thuốc luôn lưu mẫu đối chứng và thực hiện ngoại kiểm định kỳ, sẵn sàng tái kiểm khi có phản hồi từ thị trường.

Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Ảnh 3.

Tiếp nhận phản hồi → Đối chiếu lô → Quyết định xử lý/thu hồi"."Quản trị rủi ro gắn mã lô

Đại diện nhà thuốc khẳng định: "Khi mỗi lô có 'hộ chiếu số', niềm tin không còn dựa vào cảm tính. Người dùng có thể soi dữ liệu trước khi quyết định." Đây cũng là cơ sở cho quy trình xử lý sự cố theo lô – một "khóa" chống giả chủ động. Chỉ cần tiếp nhận phản hồi qua hotline, hệ thống sẽ đối chiếu mẫu lưu và hồ sơ bào chế trong vòng 24 giờ, đồng thời kích hoạt đổi hoặc thu hồi nếu phát hiện lệch chuẩn, công khai thông tin ngay trên website và liên hệ trực tiếp tới khách hàng.

Các báo cáo an toàn được tổng hợp theo quý, giúp liên tục cải tiến quy trình và cập nhật hướng dẫn bảo quản, nhãn mác. Nhờ số hóa toàn diện, nhà thuốc công bố các chỉ số an toàn rõ ràng: 100% lô có trang truy xuất QR hoạt động, trên 98% lượt quét thành công tại nhà, thời gian tiếp nhận phản hồi hotline luôn dưới 24 giờ, và kết quả ngoại kiểm được gắn trực tiếp lên trang QR.

Người dùng chỉ cần quét mã VNPT, đối chiếu mã lô – hạn dùng với bao bì, mở mục "Kiểm nghiệm" để xem các chỉ tiêu công bố; nếu phát hiện bất thường, có thể gọi ngay số hotline hiển thị trên trang QR để được hỗ trợ tức thì.

Thông tin liên hệ: Nhà thuốc Nam Gia Truyền Nguyễn Thị Thái – Thôn Minh Tiến, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hotline: 0844 481 888 – 0842 221 028.

Website: https://luongynguyenthithai.vn.

P.Nguyễn

