Nhà thuốc Nam ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Ứng dụng này giúp truy xuất minh bạch và chống giả, người tiêu dùng tự kiểm tra chất lượng trong 30 giây.

Rủi ro an toàn trên thị trường thảo dược

Thảo dược trước khi đến tay người dùng phải trải qua hàng loạt khâu: từ vùng trồng, sơ chế, bào chế, đóng gói cho tới phân phối. Chỉ cần một mắt xích thiếu minh bạch, nguy cơ mất an toàn đã có thể xảy ra, khiến người dùng không thể tự kiểm chứng, còn cơ sở sản xuất khó truy nguyên khi có phản hồi. Tem giấy truyền thống chỉ là biện pháp một chiều, không đủ sức bảo vệ nếu thiếu dữ liệu số kèm theo. Đó là lý do VNPT Green ra đời như một giải pháp "tem thông minh" cho thị trường dược liệu. Nền tảng này cung cấp mã QR gắn theo từng lô sản phẩm, giúp xác thực chính hãng, hiển thị hành trình "từ vườn đến tay người dùng", thông tin hạn dùng, điều kiện bảo quản và các điểm phân phối hợp lệ.

Tem QR gắn mã lô – hộ chiếu số của từng sản phẩm

Hệ thống còn liên kết hồ sơ từng mẻ bào chế, cho phép truy nguyên ngược khi cần, đồng thời tự động cảnh báo các lượt quét bất thường theo vùng hoặc thời điểm, phát hiện tem bị can thiệp hoặc nhân bản.

Người dùng chỉ cần quét QR để nhận đầy đủ thông tin và có thể gửi phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ ngay trên trang truy xuất. Tại HTX Nguyễn Thị Thái, toàn bộ quy trình sản xuất đã được chuẩn hóa và số hóa. 100% dược liệu đều là thảo dược Việt Nam, ưu tiên vùng trồng hữu cơ và được kiểm tra định kỳ mẫu đất – nước.

Quá trình bào chế không dùng chất bảo quản, thay vào đó là các kỹ thuật sấy, chiết và bao gói hiện đại. Mỗi sản phẩm đều ghi rõ mã lô, hạn dùng và hướng dẫn bảo quản. Hệ thống SOP và CCP được áp dụng nghiêm ngặt, lập hồ sơ chi tiết từng mẻ để phòng ngừa nhiễm chéo. Đặc biệt, nhà thuốc luôn lưu mẫu đối chứng và thực hiện ngoại kiểm định kỳ, sẵn sàng tái kiểm khi có phản hồi từ thị trường.

Tiếp nhận phản hồi → Đối chiếu lô → Quyết định xử lý/thu hồi"."Quản trị rủi ro gắn mã lô

Đại diện nhà thuốc khẳng định: "Khi mỗi lô có 'hộ chiếu số', niềm tin không còn dựa vào cảm tính. Người dùng có thể soi dữ liệu trước khi quyết định." Đây cũng là cơ sở cho quy trình xử lý sự cố theo lô – một "khóa" chống giả chủ động. Chỉ cần tiếp nhận phản hồi qua hotline, hệ thống sẽ đối chiếu mẫu lưu và hồ sơ bào chế trong vòng 24 giờ, đồng thời kích hoạt đổi hoặc thu hồi nếu phát hiện lệch chuẩn, công khai thông tin ngay trên website và liên hệ trực tiếp tới khách hàng.

Các báo cáo an toàn được tổng hợp theo quý, giúp liên tục cải tiến quy trình và cập nhật hướng dẫn bảo quản, nhãn mác. Nhờ số hóa toàn diện, nhà thuốc công bố các chỉ số an toàn rõ ràng: 100% lô có trang truy xuất QR hoạt động, trên 98% lượt quét thành công tại nhà, thời gian tiếp nhận phản hồi hotline luôn dưới 24 giờ, và kết quả ngoại kiểm được gắn trực tiếp lên trang QR.

Người dùng chỉ cần quét mã VNPT, đối chiếu mã lô – hạn dùng với bao bì, mở mục "Kiểm nghiệm" để xem các chỉ tiêu công bố; nếu phát hiện bất thường, có thể gọi ngay số hotline hiển thị trên trang QR để được hỗ trợ tức thì.

Thông tin liên hệ: Nhà thuốc Nam Gia Truyền Nguyễn Thị Thái – Thôn Minh Tiến, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hotline: 0844 481 888 – 0842 221 028.

Website: https://luongynguyenthithai.vn.