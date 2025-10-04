Nội soi tiêu hóa can thiệp: Từ tri thức toàn cầu đến thực hành tại địa phương

Sáng 4-10 tại Hạ Long, Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I với chủ đề "Nâng tầm thực hành nội soi: Những hiểu biết toàn cầu cho tác động tại địa phương".

Sự kiện quy tụ hơn 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên trong nước cùng nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, mở ra diễn đàn học thuật lớn về nội soi can thiệp.

PGS Nguyễn Công Long phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Công Long – Chủ tịch Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam – nhấn mạnh: "Hội nghị lần thứ I là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của chuyên ngành. Chúng ta hội nhập tri thức toàn cầu nhưng mục tiêu tối hậu là chuyển hóa thành năng lực thực hành tại từng địa phương, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân".

Các phiên khoa học tập trung cập nhật chuẩn mực quốc tế, thảo luận các kỹ thuật tiên tiến như: cắt tách dưới niêm mạc (ESD), cắt cơ thực quản qua đường miệng (POEM), siêu âm nội soi (EUS), can thiệp mật–tụy (ERCP), cùng các giải pháp điều trị u tân sinh sớm bằng sóng cao tần, vi sóng... Nhiều ca can thiệp trực tiếp được truyền hình, tăng tính huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm.

Hội nghị khoa học thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam thành lập tháng 1-2025, chỉ trong 9 tháng đã tổ chức 9 hội thảo chuyên môn với hơn 2.000 đại biểu tham dự, trở thành diễn đàn học thuật quan trọng, góp phần chuẩn hóa và nâng tầm thực hành nội soi trong cả nước.

Hiện Việt Nam có khoảng 8.000–10.000 bác sĩ tiêu hóa, trong đó khoảng 5.000 bác sĩ nội soi. Nội soi chẩn đoán ngày càng phổ biến, đặc biệt tại tuyến tỉnh, song nhiều đơn vị vẫn dùng hệ thống cũ để tiết giảm chi phí.

Việc đưa vào các kỹ thuật tiên tiến như EUS được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, nâng chuẩn chất lượng chẩn đoán, điều trị, qua đó nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.