VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Khoẻ - Đẹp 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Bản lĩnh sống 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Chuyện của Sao 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

21 tháng 8, 2025 | 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert - Journey Into Silence - Hành trình tĩnh lặng, đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma lần đầu tiên đến Việt Nam.

Chương trình diễn ra vào hai đêm 06 và 07/09/2025 tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace, TP. Hồ Chí Minh, được thiết kế như một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc và chiều sâu.

Sound Healing Concert - Journey Into Silence mở ra một không gian khác biệt, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn mang đến cảm giác thư thái, tái tạo nguồn năng lượng tích cực. Tiếng chuông xoay ngân vang, giai điệu saxophone ấm áp, âm hưởng dân gian đương đại hòa quyện cùng giọng ca truyền cảm của Ani Choying Drolma, tạo nên trải nghiệm khơi gợi cảm xúc và giúp người nghe tìm thấy sự tĩnh tại trong tâm trí.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam - Ảnh 1.

Ani Choying Drolma là biểu tượng của dòng nhạc thiền ca, lần đầu đến Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình - Ani Choying Drolma - là nghệ sĩ đến từ Nepal, giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới - giọng ca của lòng từ bi, sở hữu chất giọng đặc biệt, phong cách trình diễn giàu chiều sâu. Âm nhạc của bà đã vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và văn hóa, chạm đến hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Lần đầu tiên đến Việt Nam, Ani sẽ mang tới những ca khúc và câu chuyện nhân văn, khuyến khích khán giả hướng đến lối sống cân bằng, nuôi dưỡng sự bình yên nội tại và trân trọng những giá trị tinh thần.

Đồng hành cùng bà là Master Santa Ratna Shakya - nghệ sĩ chuông xoay nổi tiếng quốc tế, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn với câu chuyện đầy cảm hứng về sức mạnh của âm nhạc, cùng đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc - người dàn dựng sân khấu với ánh sáng và chuyển động mang tính nghệ thuật cao.

Không gian sự kiện được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng, âm thanh và hương thơm để đưa khán giả rời xa nhịp sống hối hả, bước vào một "khoảng lặng" giữa lòng thành phố. Mỗi âm sắc, mỗi giai điệu, mỗi khoảnh khắc đều mang trong mình câu chuyện và cảm xúc đặc biệt.

Với vai trò nhà tài trợ kim cương, VPBank mong muốn mang đến một chương trình nghệ thuật đỉnh cao, chạm tới cảm xúc và suy nghĩ của người nghe, góp phần mang lại sự cân bằng và hứng khởi cho đời sống tinh thần.

Trên hành trình thực hiện sứ mệnh "Vì một Việt Nam Thịnh vượng", VPBank đã và đang không ngừng mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và giá trị nhân văn - từ đó lan tỏa thông điệp về sự thịnh vượng toàn diện.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, một buổi tối đắm mình trong âm nhạc tinh tế, được dẫn dắt bởi những nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam, chính là món quà ý nghĩa để mỗi người tìm lại sự tĩnh tại và nguồn cảm hứng mới.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank - chia sẻ: "Tại VPBank, chúng tôi tin rằng thịnh vượng không chỉ được đo bằng những con số tài chính mà còn bởi sự bình an và hạnh phúc bên trong. Sound Healing Concert 2025 là món quà đặc biệt mà VPBank muốn gửi tới khách hàng như một lời tri ân - giúp khách hàng thân thiết tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sự bình yên giữa nhịp sống hiện đại".

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam - Ảnh 2.

Sound Healing Concert là món quà tinh thần VPBank dành tặng cho khách hàng thân thiết.

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, VPBank dành tặng số lượng giới hạn vé tham dự chương trình Sound Healing Concert - Journey Into Silence cho khách hàng cao cấp như một lời tri ân đặc biệt.

Cụ thể, hai hạng vé Life Experience và Reborn dành tặng hội viên VPBank Diamond thực hiện nâng hạng thành công lên hạng Diamond/Diamond Elite hoặc giới thiệu thành công hội viên VPBank Diamond/Diamond Elite mới trong giai đoạn từ ngày 12/8 - 24/8. Ngoài ra, các hạng vé đặc biệt như Awakening và Soul Journey sẽ được dành tặng cho hội viên VPBank Private và VPBank Diamond Elite thỏa mãn điều kiện đăng ký. Khách mời của VPBank tham gia chương trình sẽ được tận hưởng vị trí ngồi ưu tiên, cùng không gian check-in riêng biệt và dịch vụ chăm sóc tận tình từ đội ngũ chuyên gia của VPBank Diamond.

Bằng việc liên tục tổ chức và đồng hành cùng những sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí lớn, từ những cung đường marathon rộn ràng sắc màu đến khán phòng tĩnh lặng của âm nhạc thư giãn, VPBank luôn tìm kiếm và sáng tạo những cách thức, trải nghiệm mới để khách hàng của mình được sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Sound Healing Concert 2025 - Journey Into Silence sẽ diễn ra vào lúc 18:00 - 22:00, ngày 06 và 07/09/2025 tại Trung Tâm Sự Kiện White Palace, số 59 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về sự kiện được cập nhật tại website chính thức https://soundhealingconcert.com.

Về Ani Choying Drolma

Ani Choying Drolma là nghệ sĩ quốc tế đến từ Nepal, được mệnh danh là "giọng hát chạm đến trái tim", đồng thời là biểu tượng của dòng nhạc thiền ca - giọng ca của lòng từ bi. Với sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, âm nhạc của bà đã để lại dấu ấn tại nhiều quốc gia, đồng thời truyền cảm hứng về sự nhân ái và tinh thần tích cực. Suốt hơn ba thập kỷ, bà không chỉ trình diễn tại những sân khấu danh giá mà còn đóng góp cho nhiều dự án cộng đồng về giáo dục và y tế.

S.Nhung

