Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Diễn ra vào ngày 19-8 hàng năm, “Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” là dịp các cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới cùng chia sẻ đam mê lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà họ bắt gặp trong cuộc sống, bất kể họ dùng máy ảnh chuyên nghiệp hay điện thoại thông minh.

Dịp này, Kingston Technology, công ty hàng đầu thế giới về các dòng sản phẩm bộ nhớ và giải pháp công nghệ, tự hào đồng hành và tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo cho mọi nhiếp ảnh gia ở mọi cấp độ.

Với danh mục sản phẩm lưu trữ tiên tiến và đa dạng, gồm thẻ nhớ tốc độ cao, ổ SSD di động siêu nhanh và các giải pháp lưu trữ đáng tin cậy, Kingston giúp người dùng thoải mái ghi lại, lưu trữ và chia sẻ những khoảnh khắc quý giá một cách không giới hạn.



Với các sản phẩm sáng tạo từ Kingston, việc nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh và lưu giữ mọi khoảnh khắc sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cụ thể như ổ SSD di động Kingston XS1000: Hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung tìm kiếm giải pháp lưu trữ ảnh nhanh chóng, đáng tin cậy và nhỏ gọn khi đến bất kỳ nơi nào.

Ổ SSD di động Kingston XS2000: Được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của các nhà sáng tạo hiện đại có nhu cầu về tốc độ, độ bền và tính linh hoạt, đặc biệt trong những tình huống cần ghi lại khoảnh khắc khi đang di chuyển.

Thẻ nhớ SD Kingston Canvas Go! Plus: Được thiết kế dành cho những nhiếp ảnh gia yêu thích "xê dịch", thẻ nhớ SD Kingston Canvas Go! Plus luôn đảm bảo sẵn sàng để bắt trọn mọi khoảnh khắc hoàn hảo.

Đế cắm Workflow Station của Kingston - Khi nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh ngày càng được chú trọng, đặc biệt là khi quản lý các tệp truyền thông dung lượng lớn từ nhiều thiết bị thì tốc độ và sự linh hoạt được xem là yếu tố then chốt.

Vào dịp Ngày Nhiếp ảnh Thế giới, Workflow Station của Kingston sẽ là "vũ khí bí mật" của các nhà sáng tạo chuyện nghiệp để xử lý hậu kỳ mượt mà và giữ dữ liệu luôn ngăn nắp dù đang ở bất cứ nơi đâu…