Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Hội nghị có chủ đề "Hành trình 27 năm phòng ngừa RSV – Vai trò của kháng thể đơn dòng trong bảo vệ trẻ có nguy cơ cao khỏi RSV".

Hội nghị cung cấp kiến thức chuyên sâu và công bố liệu pháp dự phòng tiên phong giúp ngăn ngừa bệnh đường hô hấp dưới do virus hợp bào hô hấp ở trẻ em có nguy cơ cao tại Việt Nam

Hội nghị là diễn đàn khoa học uy tín, cung cấp những kiến thức chuyên sâu và công bố liệu pháp dự phòng tiên phong giúp ngăn ngừa bệnh đường hô hấp dưới (LRTI) do virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ em có nguy cơ cao tại Việt Nam, bao gồm trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh loạn sản phế quản phổi và trẻ bệnh tim bẩm sinh.

Với sự dẫn dắt của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhi khoa tại Việt Nam và trên thế giới, chương trình đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 700 đại biểu và cán bộ y tế tham gia theo hình thức trực tiếp và trên nền tảng trực tuyến.

Tại đây, những thông tin khoa học mới nhất về gánh nặng nhiễm trùng đường hô hấp dưới (LRTI) do virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ em nguy cơ cao đã được cập nhật, đồng thời các chuyên gia cũng chia sẻ, trao đổi về các kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực nhi sơ sinh và nhi khoa.

Virus hợp bào hô hấp (RSV) là tác nhân gây bệnh phổ biến khiến trẻ dưới 1 tháng tuổi phải nhập viện. Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về những giải pháp điều trị mới nhằm giảm tử vong trên trẻ em, cụ thể là liệu pháp dự phòng miễn dịch đột phá bằng kháng thể đơn dòng sẽ giúp ngăn chặn quá trình hòa màng và ức chế sự sao chép RSV, từ đó giảm sự nhân lên của virus, ngăn chặn sự lây lan RSV trên các bệnh nhi.

Với 27 năm kinh nghiệm lâm sàng trên toàn cầu, đã được ứng dụng tại hơn 100 quốc gia, nay giải pháp đã chính thức có mặt tại Việt Nam, mở ra một chương mới đầy hy vọng trong việc giảm thiểu gánh nặng bệnh tật và các biến chứng nguy hiểm do RSV gây ra cho trẻ em Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phòng chống giảm gánh nặng nhiễm trùng đường hô hấp dưới (LRTI) tại Việt Nam. AstraZeneca Việt Nam với những kinh nghiệm và chiến lược phòng ngừa được chia sẻ trong chương trình sẽ đóng góp quan trọng vào việc giảm thiểu tác động của RSV, bảo vệ sức khỏe trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ có nguy cơ cao.

Được biết, hiện nay đã có gần 300 trẻ sinh non, nguy cơ cao được tiếp cận liệu pháp dự phòng này tại 30 bệnh viện trên 10 tỉnh thành cả nước.

Trước đó, AstraZeneca Việt Nam đã chủ động phối hợp với các đơn vị y tế uy tín để tổ chức chuỗi hội nghị khoa học, nhằm cập nhật và phổ biến giải pháp dự phòng miễn dịch tiên tiến cho trẻ em có nguy cơ cao nhiễm RSV.