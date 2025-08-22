Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Từ ngày 22-8 đến 22-9, Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn (275A Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành, TP HCM), phục vụ hơn 50 món chay đa dạng, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt.

Buffet chay Khách sạn Viễn Đông quy tụ hơn 50 món thuần chay đặc sắc của Việt Nam và nhiều quốc gia. Thực khách có thể khai vị bằng cải mầm bóp thấu lúa mạch thanh mát, gỏi cuốn mít non đậu hủ chay hay gỏi bông súng phù trúc; tiếp đó là các món chính đậm đà như đậu hũ cuộn khoai môn hoa hẹ sốt tàu xì, cơm tấm sườn bì chả chay, cà ri kiểu Nhật thơm ngon đậm đà, mì Udon xào nấm và rau củ hay trứng vịt vân mây hấp dẫn.

Những món nước quen thuộc như bún riêu chay, hủ tiếu sa tế, bún mắm và các loại lẩu chay nóng như lẩu nấm sữa đậu nành, lẩu tiềm ngũ quả nóng hổi sẽ làm trọn vẹn bữa tiệc, trước khi khép lại bằng chè, bánh ngọt và trái cây theo mùa. Thực đơn được thay đổi luân phiên, để mỗi lần ghé là một lần trải nghiệm mới mẻ dành cho khách hàng.

Trong suốt tháng Bảy âm lịch, buffet chay phục vụ hai khung giờ cố định: buổi trưa từ 11:30 đến 13:30 và buổi tối từ 18:00 đến 20:30, với giá 189.000 đồng một vé. Khách đặt trước một ngày sẽ được giảm ngay 10% giá vé. Đặc biệt, chương trình "Chia sẻ khoảnh khắc – Lan tỏa niềm vui" khuyến khích thực khách đăng tải hình ảnh, video trải nghiệm buffet chay trên Facebook cá nhân hoặc Google Review, kèm hashtag và check-in theo hướng dẫn, để nhận món quà tri ân từ khách sạn.

Nhà hàng Tự Do mang phong cách trang nhã với sức chứa lên tới 300 khách. Bàn ăn được bố trí hợp lý, vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa giữ khoảng riêng cho từng nhóm. Đây là không gian lý tưởng cho bữa cơm gia đình, buổi gặp gỡ bạn bè hay những dịp tiếp khách thân tình.

"Hướng tới sự thoải mái và hài lòng của thực khách, Khách sạn Viễn Đông mong muốn đem lại trải nghiệm trọn vẹn tại buffet chay, từ chất lượng món ăn, sự tận tâm của nhân viên đến không gian ấm áp. Chúng tôi tin, chính sự kết hợp hài hòa của những yếu tố này sẽ khiến nơi đây trở thành lựa chọn quen thuộc cho thực khách yêu thích ẩm thực chay", đại diện khách sạn chia sẻ.