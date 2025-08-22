Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar

Khoẻ - Đẹp 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

Bản lĩnh sống 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Hoa hậu Võ Thu Sương đến 60 quốc gia và vùng lãnh thổ quảng bá áo dài Việt

Chuyện của Sao 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ITL cùng VLA tổ chức Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Grab ứng dụng AI tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Lữ hành Saigontourist tổ chức hội nghị Liên minh du lịch tàu biển châu Á

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Công bố Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Một phụ nữ thoát khỏi mù mắt nhờ cấp cứu kịp thời sau khi bị ong đốt

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan

22 tháng 8, 2025 | 09:27

Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch (22-8 đến 22-9) tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn với hơn 50 món chay đa dạng...

Từ ngày 22-8 đến 22-9, Khách sạn Viễn Đông tổ chức buffet chay trọn tháng 7 âm lịch tại Nhà hàng Tự Do, lầu 1 khách sạn (275A Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành, TP HCM), phục vụ hơn 50 món chay đa dạng, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan - Ảnh 1.

Buffet chay Khách sạn Viễn Đông quy tụ hơn 50 món thuần chay đặc sắc của Việt Nam và nhiều quốc gia. Thực khách có thể khai vị bằng cải mầm bóp thấu lúa mạch thanh mát, gỏi cuốn mít non đậu hủ chay hay gỏi bông súng phù trúc; tiếp đó là các món chính đậm đà như đậu hũ cuộn khoai môn hoa hẹ sốt tàu xì, cơm tấm sườn bì chả chay, cà ri kiểu Nhật thơm ngon đậm đà, mì Udon xào nấm và rau củ hay trứng vịt vân mây hấp dẫn.

Những món nước quen thuộc như bún riêu chay, hủ tiếu sa tế, bún mắm và các loại lẩu chay nóng như lẩu nấm sữa đậu nành, lẩu tiềm ngũ quả nóng hổi sẽ làm trọn vẹn bữa tiệc, trước khi khép lại bằng chè, bánh ngọt và trái cây theo mùa. Thực đơn được thay đổi luân phiên, để mỗi lần ghé là một lần trải nghiệm mới mẻ dành cho khách hàng.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan - Ảnh 2.

Trong suốt tháng Bảy âm lịch, buffet chay phục vụ hai khung giờ cố định: buổi trưa từ 11:30 đến 13:30 và buổi tối từ 18:00 đến 20:30, với giá 189.000 đồng một vé. Khách đặt trước một ngày sẽ được giảm ngay 10% giá vé. Đặc biệt, chương trình "Chia sẻ khoảnh khắc – Lan tỏa niềm vui" khuyến khích thực khách đăng tải hình ảnh, video trải nghiệm buffet chay trên Facebook cá nhân hoặc Google Review, kèm hashtag và check-in theo hướng dẫn, để nhận món quà tri ân từ khách sạn.

Buffet chay khách sạn Viễn Đông ưu đãi ngập tràn trong mùa Vu Lan - Ảnh 3.

Nhà hàng Tự Do mang phong cách trang nhã với sức chứa lên tới 300 khách. Bàn ăn được bố trí hợp lý, vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa giữ khoảng riêng cho từng nhóm. Đây là không gian lý tưởng cho bữa cơm gia đình, buổi gặp gỡ bạn bè hay những dịp tiếp khách thân tình.

"Hướng tới sự thoải mái và hài lòng của thực khách, Khách sạn Viễn Đông mong muốn đem lại trải nghiệm trọn vẹn tại buffet chay, từ chất lượng món ăn, sự tận tâm của nhân viên đến không gian ấm áp. Chúng tôi tin, chính sự kết hợp hài hòa của những yếu tố này sẽ khiến nơi đây trở thành lựa chọn quen thuộc cho thực khách yêu thích ẩm thực chay", đại diện khách sạn chia sẻ.

Song Hà

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Bản lĩnh sống 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Kingston tôn vinh giá trị di sản và lưu giữ ký ức vượt thời gian

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Mon Amie có mặt tại 3 sự kiện lớn nhất tháng 8, kết nối các cặp đôi

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

FINDKOSTS cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho trẻ theo chuẩn châu Âu

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Lợi thế các dòng sữa bột cho trẻ em của Atoko Pharmar

Khoẻ - Đẹp 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Quỹ Kiến tạo ước mơ phối hợp trao tặng nhà ở xã hội tại An Giang

Bản lĩnh sống 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Độ tuổi vàng chỉnh nha cho trẻ: Phụ huynh đừng để lỡ trước thềm năm học mới

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

BON Spa mở rộng hợp tác quốc tế tại Busan, Hàn Quốc

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?