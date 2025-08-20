Giảm gánh nặng bệnh hô hấp ở trẻ em nguy cơ cao với dự phòng miễn dịch

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

20 tháng 8, 2025 | 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Sáng 17-8, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất là màn tái hiện hình ảnh Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (LLVTND) Nguyễn Thị Lợi qua sự thể hiện của ca sĩ Lan Quỳnh. 

Hóa thân thành nữ chiến sĩ điệp báo A16 huyền thoại, Lan Quỳnh đã mang đến những cảm xúc chân thật, đầy tự hào và biết ơn sâu sắc.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi- Ảnh 1.

Toàn bộ phân cảnh cảm động này nằm trong nhạc kịch ngắn về chiến hạm Amyot D'Inville, do nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy sáng tác, với sự tham gia của Lan Quỳnh cùng hai nghệ sĩ đồng nghiệp trong vai đồng chí A13 (Ca sĩ Kim Long) và A14 (Ca sĩ Khắc Tiệp).

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi- Ảnh 2.

Ca sĩ Lan Quỳnh hóa thân thành nữ chiến sĩ điệp báo A16 huyền thoại Nguyễn Thị Lợi.

Khi xem lại phần biểu diễn của mình, Lan Quỳnh đã vô cùng xúc động. Cô chia sẻ, hình ảnh người nữ anh hùng hy sinh thân mình khiến cô nhớ đến câu hát bất hủ của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh trong ca khúc "Tự nguyện": "Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương". Nữ ca sĩ chia sẻ: "Thời ấy, con người chết vì nhiều lý do, chết vì bệnh, chết vì đói, nhất là chết vì phản quốc thì sẽ không được coi là một con người. Nên nếu được chọn, tôi sẽ chọn làm một con người và tôi chết vì quê hương Tổ quốc".

Đó là sự lựa chọn một cái chết ý nghĩa để khẳng định giá trị và nhân cách sống cao đẹp. Từ cảm xúc đó, Lan Quỳnh bộc bạch: "Không ai sống mãi và có những cái chết để cho quê hương sống mãi". Và sự hy sinh của nữ Anh hùng Nguyễn Thị Lợi chính là minh chứng hùng hồn nhất cho lẽ sống ấy.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi- Ảnh 3.

Tượng đài anh hùng điệp báo Nguyễn Thị Lợi tại Thanh Hóa.

Anh hùng Nguyễn Thị Lợi (1911-1950), quê Châu Đốc (An Giang), là một chiến sĩ của tổ điệp báo A13 thuộc Ty Công an Thanh Hóa. Nhiệm vụ lịch sử của bà diễn ra vào đêm 26 rạng sáng 27/9/1950. Trong vai "phu nhân Quốc vụ khanh", bà đã dũng cảm mang vali chứa thuốc nổ lên chiến hạm Amyot D'Inville của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn.

Sau khi kích hoạt kíp nổ hẹn giờ thành công, bà bình tĩnh rời tàu. Nửa giờ sau, một tiếng nổ lớn đã nhấn chìm hoàn toàn chiến hạm địch cùng hàng trăm tấn vũ khí. Chiến công vang dội này đã phá vỡ kế hoạch của quân Pháp, nhưng trong quá trình rút lui, Anh hùng Nguyễn Thị Lợi đã anh dũng hy sinh.

Ghi nhận công lao to lớn của bà, năm 1995, Nhà nước đã truy tặng bà danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Ngày nay, tượng đài của bà được đặt trang trọng tại Sầm Sơn và trong khuôn viên Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi- Ảnh 4.

Màn trình diễn của ca sĩ Lan Quỳnh không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là một lời tri ân sâu sắc, giúp câu chuyện về sự dấn thân và hy sinh cao cả của Anh hùng Nguyễn Thị Lợi tiếp tục sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

P.Nguyễn

