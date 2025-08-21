Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

Đối tượng học viên đa dạng: từ Sở ban ngành, doanh nghiệp đến giáo viên, sinh viên, người đi làm và các bạn nhỏ cần trau dồi và phát triển kỹ năng dẫn chương trình, giao tiếp, thuyết trình.

Thương hiệu Vietskill có mặt tại Hà Nội từ năm 2010 và được Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư ATM phát triển tại khu vực phía Nam từ 2016. Đặc điểm nổi bật của trung tâm: Đội ngũ giảng viên tận tâm, chuyên nghiệp, giáo trình được đóng gói bài bản, sân chơi về kỹ năng nói, Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí" được tổ chức hàng năm quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và phát triển kỹ năng toàn diện cho các bạn học sinh từ 6-15 tuổi cùng nhiều chương trình truyền hình cho các bạn được trải nghiệm thực tế.

Nhân dịp ra mắt, ATM Bảo Lộc cũng phối hợp cùng UBND phường B'Lao Lâm Đồng và Quỹ Trái tim nhân ái tổ chức đêm nhạc thiện nguyện "Nâng bước yêu thương" trao 32 phần học bổng tiền mặt, 22 học bổng kỹ năng và 50 suất quà cho các em học sinh tại phường B'Lao.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Triệu, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc (cũ); ông Hoàng Bảo Nguyên - Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường B'Lao; thượng tá Đinh Sỹ Đức - Trưởng Công An phường B'Lao; ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra phường B'Lao.

Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: Diễn viên Lê Lộc, diễn viên Tuấn Dũng, diễn viên Đoàn Minh Tài, ca sĩ Bằng Cường, đạo diễn Ngô Minh Trọng, diễn viên Phi Thanh Vân, nghệ sĩ Đức Xuân, ca sĩ Sunny Đan Ngọc, đạo diễn - diễn viên Hoàng Công Đạt, MC Tố Lâm, ca sĩ MC Đinh Ngọc Mạnh, ca sĩ Lê Vỹ, ca sĩ - MC Đức Trung, ca sĩ - MC nhí Thanh Trúc, MC - người mẫu nhí Yến Trang và nhiều nghệ sĩ khác. Thương hiệu yến sào Goodnest và Tập đoàn Khải Hưng, khu nghỉ dưỡng Sun Valley, CEO Christine Thảo Lâm cũng đồng hành xuyên suốt chương trình.

"Chúng tôi không chỉ hướng tới việc truyền cảm hứng về tầm quan trọng của kỹ năng nói, mang lại những khóa đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng đến mọi miền tổ quốc, mà còn mong muốn thực hiện các chương trình cộng đồng, đóng góp cho xã hội, góp phần nhỏ cho nền giáo dục tại Việt Nam" - Diễn giả - MC Thi Thảo (Nhà sáng lập Thương hiệu ATM - Đơn vị đồng hành, phât triển Vietskill khu vực phía Nam) chia sẻ.