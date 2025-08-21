Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Điểm đến 09:29

VPBank đồng hành cùng sự kiện âm nhạc Sound Healing Concert-Journey Into Silence-đưa giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới Ani Choying Drolma đến Việt Nam.

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Điểm đến 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Khoẻ - Đẹp 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Bản lĩnh sống 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Chuyện của Sao 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill chính thức có mặt tại Bảo Lộc

21 tháng 8, 2025 | 14:58

Vietskill là thương hiệu đào tạo uy tín hàng đầu tại Việt Nam với khóa học nổi bật như: MC chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, MC nhí, kỹ năng sống.

Đối tượng học viên đa dạng: từ Sở ban ngành, doanh nghiệp đến giáo viên, sinh viên, người đi làm và các bạn nhỏ cần trau dồi và phát triển kỹ năng dẫn chương trình, giao tiếp, thuyết trình.

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill đã chính thức có mặt tại Bảo Lộc - Ảnh 1.

Thương hiệu Vietskill có mặt tại Hà Nội từ năm 2010 và được Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư ATM phát triển tại khu vực phía Nam từ 2016. Đặc điểm nổi bật của trung tâm: Đội ngũ giảng viên tận tâm, chuyên nghiệp, giáo trình được đóng gói bài bản, sân chơi về kỹ năng nói, Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí" được tổ chức hàng năm quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và phát triển kỹ năng toàn diện cho các bạn học sinh từ 6-15 tuổi cùng nhiều chương trình truyền hình cho các bạn được trải nghiệm thực tế.

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill đã chính thức có mặt tại Bảo Lộc - Ảnh 2.

Nhân dịp ra mắt, ATM Bảo Lộc cũng phối hợp cùng UBND phường B'Lao Lâm Đồng và Quỹ Trái tim nhân ái tổ chức đêm nhạc thiện nguyện "Nâng bước yêu thương" trao 32 phần học bổng tiền mặt, 22 học bổng kỹ năng và 50 suất quà cho các em học sinh tại phường B'Lao.

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill đã chính thức có mặt tại Bảo Lộc - Ảnh 3.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Triệu, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc (cũ); ông Hoàng Bảo Nguyên - Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND phường B'Lao; thượng tá Đinh Sỹ Đức - Trưởng Công An phường B'Lao; ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra phường B'Lao.

Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: Diễn viên Lê Lộc, diễn viên Tuấn Dũng, diễn viên Đoàn Minh Tài, ca sĩ Bằng Cường, đạo diễn Ngô Minh Trọng, diễn viên Phi Thanh Vân, nghệ sĩ Đức Xuân, ca sĩ Sunny Đan Ngọc, đạo diễn - diễn viên Hoàng Công Đạt, MC Tố Lâm, ca sĩ MC Đinh Ngọc Mạnh, ca sĩ Lê Vỹ, ca sĩ - MC Đức Trung, ca sĩ - MC nhí Thanh Trúc, MC - người mẫu nhí Yến Trang và nhiều nghệ sĩ khác. Thương hiệu yến sào Goodnest và Tập đoàn Khải Hưng, khu nghỉ dưỡng Sun Valley, CEO Christine Thảo Lâm cũng đồng hành xuyên suốt chương trình.

Trung tâm đào tạo kỹ năng ATM kết hợp với Vietskill đã chính thức có mặt tại Bảo Lộc - Ảnh 4.

"Chúng tôi không chỉ hướng tới việc truyền cảm hứng về tầm quan trọng của kỹ năng nói, mang lại những khóa đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng đến mọi miền tổ quốc, mà còn mong muốn thực hiện các chương trình cộng đồng, đóng góp cho xã hội, góp phần nhỏ cho nền giáo dục tại Việt Nam" - Diễn giả - MC Thi Thảo (Nhà sáng lập Thương hiệu ATM - Đơn vị đồng hành, phât triển Vietskill khu vực phía Nam) chia sẻ.

P.Nguyễn

