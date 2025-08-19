Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Lan Quỳnh xúc động khi hóa thân Anh hùng Nguyễn Thị Lợi

Chuyện của Sao 10:36

Ca sĩ Lan Quỳnh mang đến cảm xúc chân thật, đầy tự hào… khi tái hiện hình ảnh Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Lợi.

Khoẻ - Đẹp 09:24

Hội Nhi khoa Việt Nam, Bệnh viện Nhi Trung ương và AstraZeneca Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị khoa học.

Tiêu dùng thông minh 14:26

“Ngày Nhiếp ảnh Thế giới” (19/8) là dịp cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên thế giới chia sẻ đam mê lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời mà họ bắt gặp trong cuộc sống,

Khoẻ - Đẹp 12:55

Mon Amie tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành cưới khi góp mặt cùng lúc tại 3 sự kiện cưới quy mô lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày 15 đến 17- 8.

Khoẻ - Đẹp 22:06

Công ty cổ phần giải pháp dinh dưỡng FINDKOSTS (FINDKOSTS) cung cấp 3 loại sữa bột dành cho trẻ mầm non đến tiểu học theo chuẩn chất lượng dinh dưỡng châu Âu.

Khoẻ - Đẹp 22:01

AtokoPharmar hiện sản xuất 3 nhãn sữa bột cho trẻ em, gồm: SKOOLMILK GROW PLUS, SKOOLMILK GROWIQ PLUS và VUS-SURE GOLD A+.

Bản lĩnh sống 14:17

Quỹ Kiến tạo Ước mơ (VNG Group bảo trợ) cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tặng 10 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Bình, (An Giang).

Khoẻ - Đẹp 16:20

Giai đoạn từ 6 - 12 tuổi là “cửa sổ cơ hội” để phát hiện và can thiệp sớm các vấn đề về răng, xương hàm như răng mọc lệch, khớp cắn sai, hàm hẹp.

Khoẻ - Đẹp 16:18

BON Spa là một trong 13 doanh nghiệp Việt đồng hành cùng Lãnh đạo UBND TP HCM tham gia “Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM- Busan”

Chuyện của Sao 16:00

Từ năm 2019 đến nay, Hoa hậu – doanh nhân Võ Thu Sương đã chọn áo dài Việt Nam làm "bạn đồng hành" đặt chân tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm đến 11:48

Tập đoàn ITL và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức “Hội thi Lái xe an toàn & xuất sắc ngành Logistics".

Bản lĩnh sống 10:47

Mùa nhập học lại sắp về. Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những bước chân mới đầy háo hức bước qua cánh cổng đại học, mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ.

Tiêu dùng thông minh 17:18

Grab công bố ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của các đối tác tài xế nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Điểm đến 17:16

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 của Liên minh du lịch tàu biển Châu Á - ACSN.

Điểm đến 17:25

Vừa qua, BTC cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, tại sự kiện, Hội đồng giám khảo (vòng sơ khảo miền Nam) chính thức được công bố.

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 11-8, Bệnh viện Mắt Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết đã cứu kịp thời một phụ nữ bị ong đốt vùng mí dưới, giúp bảo toàn thị lực và tránh biến chứng nguy hiểm.

Chuyện của Sao 08:49

MC Hoàng Đình Tùng (sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Chuyện của Sao 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

19 tháng 8, 2025 | 15:29

Chương trình "Nâng bước yêu thương" đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 6 năm của Quỹ "Trái tim nhân ái".

Chương trình tiếp tục sứ mệnh xây dựng cầu đường, trao học bổng và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên khắp các tỉnh thành phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc- Ảnh 1.

Trong suốt hơn 6 năm qua, Quỹ "Trái tim nhân ái" đã mang đến gần 30 chương trình, đồng nghĩa với gần 30 đêm nhạc đầy cảm xúc với sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng. Đồng thời, kết hợp với nhiều hoạt động gồm xây cầu đường, xây công trình vệ sinh trường học, trao học bổng, trao quà cho trẻ em nghèo và bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc- Ảnh 2.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao tặng 50 phần quà cùng với 30 suất học bổng tiền mặt với trị giá 1.000.000 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn trao 20 suất học bổng kỹ năng với trị giá 3.000.000 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn phường B'Lao.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc- Ảnh 3.

Chương trình "Nâng bước yêu thương" một lần nữa thể hiện được giá trị nhân văn to lớn, đoàn kết vững chãi và tấm lòng sẻ chia đến khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc- Ảnh 4.

Trong dịp này, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ATM & VIET SKILL cũng chính thức khai trương chi nhánh tại Bảo Lộc. Với các lớp đào tạo học tập phát triển các kỹ năng liên quan đến giọng nói, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, hùng biện, MC… Đây được xem là trung tâm phát hiện, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nghệ thuật hàng đầu cho các em học sinh cũng như bạn trẻ có năng khiếu nghệ thuật, giao tiếp trước công chúng trên toàn quốc.

P.Nguyễn

