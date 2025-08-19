Quỹ “Trái tim nhân ái” trao quà và học bổng tại Bảo Lộc

Chương trình tiếp tục sứ mệnh xây dựng cầu đường, trao học bổng và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên khắp các tỉnh thành phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên.

Trong suốt hơn 6 năm qua, Quỹ "Trái tim nhân ái" đã mang đến gần 30 chương trình, đồng nghĩa với gần 30 đêm nhạc đầy cảm xúc với sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng. Đồng thời, kết hợp với nhiều hoạt động gồm xây cầu đường, xây công trình vệ sinh trường học, trao học bổng, trao quà cho trẻ em nghèo và bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng trao tặng 50 phần quà cùng với 30 suất học bổng tiền mặt với trị giá 1.000.000 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn trao 20 suất học bổng kỹ năng với trị giá 3.000.000 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn phường B'Lao.

Chương trình "Nâng bước yêu thương" một lần nữa thể hiện được giá trị nhân văn to lớn, đoàn kết vững chãi và tấm lòng sẻ chia đến khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong dịp này, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ATM & VIET SKILL cũng chính thức khai trương chi nhánh tại Bảo Lộc. Với các lớp đào tạo học tập phát triển các kỹ năng liên quan đến giọng nói, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói chuyện trước công chúng, hùng biện, MC… Đây được xem là trung tâm phát hiện, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nghệ thuật hàng đầu cho các em học sinh cũng như bạn trẻ có năng khiếu nghệ thuật, giao tiếp trước công chúng trên toàn quốc.