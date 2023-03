Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh"

Bình Thuận cũng là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các địa phương vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là giao điểm nối liền với các trung tâm du lịch lớn của khu vực phía Nam như Nha Trang, Đà Lạt, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu,... Trong quá trình phát triển du lịch, Bình Thuận đã tận dụng những đặc trưng khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương như "nắng, gió, cát trắng" thành những lợi thế phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nghỉ dưỡng, du lịch golf…



Tổng duyệt sự kiện Lễ khai mạc Năm Du Lịch quốc gia

Đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet - nơi diễn ra sự kiện Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023

Tại Lễ khai mạc còn diễn ra nhiều chương trình đặc sắc, mới lạ như: Trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay rone light, bay treo khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, bắn pháo hoa tầm thấp và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn của các ca sĩ nổi tiếng như Diva Mỹ Linh, Tuấn Hưng, Ali Hoàng Dương, Đồng Hùng, Nguyễn Ngọc Anh, Võ Hạ Trâm,Thanh Pháp, nhóm Oplus,…



Hưởng ứng Lễ Khai mạc sẽ có các hoạt động như: Lễ hội Mô tô Việt Nam - Bình Thuận 2023 xác lập kỷ lục Guinness, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Thuận, Giải Việt Nam Festrival Bình Thuận lần I - 2023, Phát động Tuần lễ môi trường xanh, Giải Billiard & Snooker vô địch quốc gia (Vòng 1), Hội nghị Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Hành trình Du lịch xanh,...

Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh" với hơn 200 sự kiện diễn ra sôi động; trong đó, có 13 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành trung ương tổ chức, tỉnh Bình Thuận tổ chức trên 30 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc quy mô liên tỉnh, quốc gia, quốc tế và hơn 30 hoạt động cấp huyện diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh cùng với 164 sự kiện hưởng ứng do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức trong xuyên suốt cả năm 2023 sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, hi vọng mang đến cho Nhân dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn, đáng nhớ khi đến với Bình Thuận.