Hoa hậu Minh Châu: “Tôi rất háo hức gặp gỡ thí sinh tại cuộc thi do mình làm giám khảo”

Buổi ra mắt thu hút sự quan tâm đông đảo của giới truyền thông và nghệ sĩ

Là chương trình âm nhạc được nhiều khán giả yêu thích và quan tâm qua nhiều năm qua, Dạ khúc Xưa và Nay 2023 trở lại đã thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu âm nhạc. Mỗi mùa giải, chương trình vẫn không ngừng đổi mới để mang đến những làn gió tươi mát, tạo ra những ấn tượng khó phai đối với mỗi thí sinh tham gia.

Đến với mùa giải năm nay, Dạ khúc Xưa và Nay 2023 hứa hẹn tạo ra dấu ấn mạnh mẽ, giúp cuộc thi trở thành sân chơi uy tín thu hút nhiều thí sinh mọi độ tuổi, giới tính trên mọi miền Tổ quốc, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.

Đặc biệt, Dạ khúc Xưa và Nay 2023 năm nay sẽ đón nhận tất cả những luồng gió mới. Thí sinh sẽ được thoải mái lựa chọn những ca khúc theo sở trường và sở thích cá nhân để dự thi. Sự thay đổi trên sẽ giúp thí sinh thỏa sức bộc lộ tài năng và tỏa sáng trên sân khấu. Bên cạnh đó sự trẻ trung, gần gũi với khán giả, tiệm cận với hơi thở âm nhạc đại chúng cũng chính là điều cuộc thi hướng tới.

Hoa hậu Thần tượng Doanh nhân Minh Châu

Chương trình Dạ khúc xưa và nay hân hạnh nhận được sự yêu thích và đồng hành của nhà tài trợ Công ty In ấn Minh Châu 142. Với hơn 19 năm trong lĩnh vực Thiết Kế - In Ấn - Quảng Cáo và 7 năm về sản xuất quà tặng khuyến mãi, Công ty TNHH In ấn Minh Châu 142 luôn tự hào mang đến cho các khách hàng sự tin tưởng, hài lòng với chất lượng sản phẩm.

Cùng với đội ngũ nhân viên sáng tạo, chuyên nghiệp, nhiệt tình và năng động với phương châm "Làm tốt nhất từ những việc nhỏ nhất", Minh Châu 142 cam kết luôn phấn đấu để trở thành một công ty hàng đầu các về lĩnh vực nói trên. Nhằm hướng đến nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, Minh Châu 142 đã và đang cho ra đời nhiều dòng sản phẩm khuyến mãi, họp với giá cả phải chăng.

Được biết, ngoài vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, thì Hoa hậu Thần Tượng Doanh nhân Minh Châu còn được biết đến là một tấm lòng nhân ái. Chị luôn đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện. Dù nơi cần giúp đỡ có xa xôi hay cách trở, chỉ cần ở đâu cần đến thì chị đều có mặt.