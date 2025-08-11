Nam MC gây chú ý trên thảm đỏ Miss World Vietnam 2025

Buổi họp báo khởi động Miss World Vietnam 2025 và công bố đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73 đã diễn ra tại TP HCM vào chiều 8-8. Với sự lựa chọn "handpick" trực tiếp, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức trở thành Miss World Vietnam 2024 và sẽ đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World 2026.

Bên cạnh đó, Sen Vàng cũng giới thiệu những gương mặt MC mới đồng hành cùng mùa giải. Ngay từ những giây đầu của thảm đỏ, spotlight gần như đổ dồn vào một gương mặt: nam MC sở hữu visual "hoàng tử" – điển trai, lịch lãm, phong thái chuyên nghiệp cùng chất giọng Bắc trầm ấm và sự cuốn hút rất riêng. Sự xuất hiện ấn tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả, đặc biệt là các fan nữ.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình TP HCM (HTV) và các nguồn truyền thông, MC Hoàng Đình Tùng (sinh sống và làm việc tại TP HCM), đang là Top 20 Gương mặt truyền hình 2025 (The TVFace) – chương trình thực tế tìm kiếm MC tiềm năng của HTV.

Tháng 3-2025, Hoàng Tùng cũng vượt qua hàng trăm hồ sơ để lọt top 35 cuộc thi tuyển chọn MC của VTV3.

Không dừng lại ở sân khấu, Tùng còn chủ động xây dựng kênh TikTok chia sẻ kinh nghiệm nghề MC. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh của anh đạt gần 20.000 người theo dõi và hơn 10 triệu lượt xem...

Với nền tảng kinh nghiệm, tư duy nghề nghiệp rõ ràng, sở hữu vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa nắng và phong thái cuốn hút, đặc biệt là sự xuất hiện tại Miss World Vietnam 2025, MC Hoàng Tùng đang dần khẳng định mình như một gương mặt triển vọng của cả truyền hình lẫn sự kiện giải trí.