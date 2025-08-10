Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Tiêu dùng thông minh 08:32

Ngày 30-7, tại Hà Nội, LG Electronics Việt Nam khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG", đánh dấu 30 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nhiều người ngưỡng mộ Leii Navie do lối sống tích cực, đầy nội lực. Với cô, thể thao nuôi dưỡng bản lĩnh, lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh đến cộng đồng.

Điểm đến 09:50

Với triết lý "Touch Nature – Chạm vào thiên nhiên", hệ thống khách sạn Nature Hotel & Resort được vinh danh "Thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2025".

Bản lĩnh sống 14:43

Bố, mẹ có thể tìm hiểu kiến thức về an toàn không gian mạng để hỗ trợ con mình khỏi tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Khoẻ - Đẹp 14:39

Generali vừa giới thiệu sáng kiến Agency Builder Club, nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong tuyển dụng và mở rộng hệ thống đại lý.

Chuyện của Sao 18:48

Tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), diễn viên Đoàn Minh Tài và các nghệ sĩ đã trao quà và thực hiện thành công chương trình "Nghĩa tình Sơn Tây Thượng”.

Bản lĩnh sống 18:44

Bén duyên với livestream giải trí, Quin Quin nhận ra đây không chỉ là sân chơi sáng tạo, còn giúp phát triển kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh...

Chuyện của Sao 18:19

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga cùng các nghệ sĩ, doanh nhân trao quà cho bà con nghèo xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi).

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

10 tháng 8, 2025 | 08:50

Lee Anh Huy, chàng sinh viên ngành điện ảnh- Đại học quốc tế RMIT có khả năng chơi nhiều nhạc cụ và sáng tác âm nhạc vừa ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"- Ảnh 1.

Bài hát là lời tâm sự đau lòng của một chàng trai sau khi người yêu rời xa. Anh vẫn không thể nguôi nỗi nhớ về cô, dù biết rằng tình yêu ấy đã kết thúc. Những kỷ niệm từng ngọt ngào giờ chỉ còn là giấc mơ xa vời, và anh chỉ còn lại với nỗi cô đơn dày vò.

Dù cố gắng giữ lấy tình cảm bằng những giọt nước mắt và những lời chưa kịp nói, anh cũng không thể níu kéo được người con gái ấy. Tình yêu mãnh liệt ngày xưa giờ đã phai tàn theo năm tháng, để lại trong anh sự trống rỗng, tiếc nuối và đau đớn…

Bài hát được hòa âm với sự pha trộn giữa pop và rock…ở đoạn cao trào. Tất cả phần ghi ta được chính Lee Anh Huy sáng tác, biểu diễn và thu âm trực tiếp… Đây sẽ là phong cách mà Lee Anh Huy theo đuổi trong thời gian tới (Tự chơi nhạc cụ đặc biệt là các đoạn solo ghi-ta trong tất cả các sản phẩm âm nhạc).

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"- Ảnh 2.

Theo đạo diễn Huy Cường (Anthony Võ): "Là người lên ý tưởng, quay hình cho MV "Giọt nước mắt cuối cùng" của Lee Anh Huy, tôi muốn MV này thực hiện theo ý tưởng siêu thực – Tình yêu là giấc mơ đã tàn. Một thế giới siêu thực (hơi hướng fantasy), nơi ký ức là những mảnh kính vỡ lơ lửng. Nhân vật chính đi nhặt từng mảnh ký ức, gắn lại, nhưng không bao giờ hoàn chỉnh, cuối MV, là những mảnh vỡ tan ra theo gió…".

Hiện tại, Lee Anh Huy là ca sĩ độc quyền mới của công ty Blue Galaxy entertainment của nhạc sĩ Huy Cường (Anthony Võ). MV Debut "Giọt nước mắt cuối cùng" của Lee Anh Huy được phát hành vào lúc 19h00 ngày 10-08 trên kênh Youtube chính thức của Lee Anh Huy và đồng phát hành trên kênh Zing MP3 và Spotify.

Có duyên với bộ môn Fingerstyle guitar từ năm lớp 3, năm 2019, Lee Anh Huy đã dành giải nhì tại cuộc thi Guitar Talent 2019 ở Hà Nội (Cuộc thi đầu tiên). Tuy nhiên đến năm 2024, lại có cảm xúc sâu sắc với dòng nhạc Alternative rock khi mà liên tục đi các sự kiện âm nhạc lớn trong năm. Huy quyết định đi theo con đường âm nhạc mới với dòng nhạc pop rock, alternative rock, math rock.

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"- Ảnh 3.

Những giải thưởng mà Lee Anh Huy đạt được như: Top 1 Prize of Zhongsin International Music Competition 2025. Top 2 Prize of Chicago Internation Music Competition 2025. Gold Prize of HongKong Inernational Music Competition 2025.

Ở Việt Nam, Huy rất mê các band nhạc rock indie, đến các nghệ sĩ có tên tuổi như: Hoàng Dũng, Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn, không chỉ về âm nhạc mà còn cả cách họ làm việc và giá trị của họ trong xã hội. Tại nước ngoài, có 3 người làm Huy rất hâm mộ đến mức bay sang tận Hongkong và châu Âu để tận mắt chứng kiến concert của họ. Marcin: 1 nghệ sĩ guitar Ba Lan với khả năng chuyển soạn các bản nhạc cổ điển trên 1 cây guitar với phong cách chơi rất mới lạ. Coldplay: 1 ban nhạc Alternative rock Anh Quốc hoạt động từ năm 1997, có cho mình nhiều bản hit tỷ view như Yellow, Fix you, Viva la vida… Band cũng là động lực duy nhất thúc đẩy Huy đi theo dòng nhạc này.

Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"- Ảnh 4.

Ca sĩ Lee Anh Huy chia sẻ: Sau khi ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng" mình sẽ tiếp tục phát hành nhiều video biểu diễn ghi ta trên youtube với kênh chính thức là LAH và được rất nhiều các bạn trẻ đón nhận. Kênh youtube chính thức Lee Anh Huy, với MV "Tôi không muốn lớn" – Phát hành tháng 7/2025 dành tặng cho các bạn học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp.

Sắp tới, Lee Anh Huy sẽ chuẩn bị cho EP gồm 4 bài hát sẽ chính thức được phát hành vào tháng 12/2025. Các MV trong EP sẽ được quay tại Sa Pa, Phan Thiết, Hà Nội và TP HCM. Tiếp đến năm 2026 sẽ là chuỗi Mini Live show của Lee Anh Huy vòng quanh các trường cấp 3 và các trường Đại Học để quảng bá EP cũng như gây quỹ học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo hiếu học.

P.Nguyễn

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Chuyện của Sao 18:48

Tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), diễn viên Đoàn Minh Tài và các nghệ sĩ đã trao quà và thực hiện thành công chương trình "Nghĩa tình Sơn Tây Thượng”.

Chuyện của Sao 18:19

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga cùng các nghệ sĩ, doanh nhân trao quà cho bà con nghèo xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi).

Chuyện của Sao 11:07

MV "Thư tình không gửi"- Một hành trình yêu thương lay động lòng người được thể hiện bằng âm nhạc bởi thầy giáo tin học Võ Thanh Linh.

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Tiêu dùng thông minh 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Chuyện của Sao 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

