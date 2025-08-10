Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Bài hát là lời tâm sự đau lòng của một chàng trai sau khi người yêu rời xa. Anh vẫn không thể nguôi nỗi nhớ về cô, dù biết rằng tình yêu ấy đã kết thúc. Những kỷ niệm từng ngọt ngào giờ chỉ còn là giấc mơ xa vời, và anh chỉ còn lại với nỗi cô đơn dày vò.

Dù cố gắng giữ lấy tình cảm bằng những giọt nước mắt và những lời chưa kịp nói, anh cũng không thể níu kéo được người con gái ấy. Tình yêu mãnh liệt ngày xưa giờ đã phai tàn theo năm tháng, để lại trong anh sự trống rỗng, tiếc nuối và đau đớn…

Bài hát được hòa âm với sự pha trộn giữa pop và rock…ở đoạn cao trào. Tất cả phần ghi ta được chính Lee Anh Huy sáng tác, biểu diễn và thu âm trực tiếp… Đây sẽ là phong cách mà Lee Anh Huy theo đuổi trong thời gian tới (Tự chơi nhạc cụ đặc biệt là các đoạn solo ghi-ta trong tất cả các sản phẩm âm nhạc).

Theo đạo diễn Huy Cường (Anthony Võ): "Là người lên ý tưởng, quay hình cho MV "Giọt nước mắt cuối cùng" của Lee Anh Huy, tôi muốn MV này thực hiện theo ý tưởng siêu thực – Tình yêu là giấc mơ đã tàn. Một thế giới siêu thực (hơi hướng fantasy), nơi ký ức là những mảnh kính vỡ lơ lửng. Nhân vật chính đi nhặt từng mảnh ký ức, gắn lại, nhưng không bao giờ hoàn chỉnh, cuối MV, là những mảnh vỡ tan ra theo gió…".

Hiện tại, Lee Anh Huy là ca sĩ độc quyền mới của công ty Blue Galaxy entertainment của nhạc sĩ Huy Cường (Anthony Võ). MV Debut "Giọt nước mắt cuối cùng" của Lee Anh Huy được phát hành vào lúc 19h00 ngày 10-08 trên kênh Youtube chính thức của Lee Anh Huy và đồng phát hành trên kênh Zing MP3 và Spotify.

Có duyên với bộ môn Fingerstyle guitar từ năm lớp 3, năm 2019, Lee Anh Huy đã dành giải nhì tại cuộc thi Guitar Talent 2019 ở Hà Nội (Cuộc thi đầu tiên). Tuy nhiên đến năm 2024, lại có cảm xúc sâu sắc với dòng nhạc Alternative rock khi mà liên tục đi các sự kiện âm nhạc lớn trong năm. Huy quyết định đi theo con đường âm nhạc mới với dòng nhạc pop rock, alternative rock, math rock.

Những giải thưởng mà Lee Anh Huy đạt được như: Top 1 Prize of Zhongsin International Music Competition 2025. Top 2 Prize of Chicago Internation Music Competition 2025. Gold Prize of HongKong Inernational Music Competition 2025.

Ở Việt Nam, Huy rất mê các band nhạc rock indie, đến các nghệ sĩ có tên tuổi như: Hoàng Dũng, Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn, không chỉ về âm nhạc mà còn cả cách họ làm việc và giá trị của họ trong xã hội. Tại nước ngoài, có 3 người làm Huy rất hâm mộ đến mức bay sang tận Hongkong và châu Âu để tận mắt chứng kiến concert của họ. Marcin: 1 nghệ sĩ guitar Ba Lan với khả năng chuyển soạn các bản nhạc cổ điển trên 1 cây guitar với phong cách chơi rất mới lạ. Coldplay: 1 ban nhạc Alternative rock Anh Quốc hoạt động từ năm 1997, có cho mình nhiều bản hit tỷ view như Yellow, Fix you, Viva la vida… Band cũng là động lực duy nhất thúc đẩy Huy đi theo dòng nhạc này.

Ca sĩ Lee Anh Huy chia sẻ: Sau khi ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng" mình sẽ tiếp tục phát hành nhiều video biểu diễn ghi ta trên youtube với kênh chính thức là LAH và được rất nhiều các bạn trẻ đón nhận. Kênh youtube chính thức Lee Anh Huy, với MV "Tôi không muốn lớn" – Phát hành tháng 7/2025 dành tặng cho các bạn học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp.

Sắp tới, Lee Anh Huy sẽ chuẩn bị cho EP gồm 4 bài hát sẽ chính thức được phát hành vào tháng 12/2025. Các MV trong EP sẽ được quay tại Sa Pa, Phan Thiết, Hà Nội và TP HCM. Tiếp đến năm 2026 sẽ là chuỗi Mini Live show của Lee Anh Huy vòng quanh các trường cấp 3 và các trường Đại Học để quảng bá EP cũng như gây quỹ học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo hiếu học.