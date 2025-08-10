Ca sĩ trẻ Lee Anh Huy ra mắt MV "Giọt nước mắt cuối cùng"

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?

10 tháng 8, 2025 | 08:46

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đảm bảo chất lượng bằng nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

Hai sản phẩm dinh dưỡng, sữa bột dành cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sacofood (gọi tắt là Sacofood) là NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đã được đảm bảo chất lượng bằng nguồn nguyên liệu nhập khẩu chuẩn Châu Âu với quy trình sản xuất, quá trình kiểm nghiệm và bảo vệ sản phẩm nghiêm ngặt.

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?- Ảnh 1.

Bên trong phòng nghiên cứu chất lượng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em của Sacofood

NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đã ra mắt thị trường trên 10 năm nay. Đó là 2 sản phẩm dòng sữa bột dành cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi đã được đội ngũ những nhà sáng lập Sacofood dành nhiều tâm huyết với mong muốn mang đến cho trẻ em Việt những sản phẩm chất lượng cao, bổ trợ cho sự phát triển hoàn hảo về thể chất, trí não của trẻ.

Nguyên liệu nhập khẩu chính ngạch, đảm bảo cao quy định vệ sinh an toàn thực phẩm

Nguyễn Thị Hoa, đại diện công ty Sacofood, cho biết NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đều được sản xuất tại nhà máy ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (cũ), TP HCM.

Thành phần của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tốt nhất về sự phát triển tốt nhất cho trẻ nhỏ từ 1 tuổi trở lên. Đó là những thành phần như: sữa bột, đạm sữa tinh chế, Lysine, sữa non, Omega 3, DHA, Choline, 12 loại vitamin như: A,D3, E,C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, H, K1 và các loại khoáng chất vi lượng như: magie, kẽm, sắt, đồng…

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?- Ảnh 2.

Phòng nghiên cứu chất lượng sản phẩm sữa bột được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm theo nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

"Bằng tâm huyết của những người làm cha, làm mẹ có con nhỏ đang độ tuổi đến trường, Sacofood mong muốn mang đến một sản phẩm sữa bột dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu về phát triển thể chất và trí não tối ưu cho trẻ. Từ những ngày đầu, các nhà sáng lập công ty đã đưa ra những yêu cầu khắt khe về chuẩn chất lượng sản phẩm. Trong đó, khâu nguyên liệu đầu vào được nhập từ các đối tác lớn, uy tín trong nước và quốc tế. Chẳng hạn, chúng tôi nhập sữa bột nguyên kem, sữa gầy từ các nhà cung cấp sữa bột hàng đầu với nguồn nguyên liệu từ các trang trại đạt chuẩn quốc tế tại Úc, sản phù hợp cao với trẻ em. Chúng tôi cũng được cung cấp nguyên liệu bởi tập đoàn toàn cầu từ Đức, dòng nguyên liệu bổ sung, khoáng chất và vitamin dùng trong công thức sữa học đường, hỗ trợ phát triển thể chất, trí não cho trẻ", bà Hoa cho biết.

Các nguyên liệu đầu vào được Sacofood chọn lựa phải có chứng nhận xuất xứ như: CO và các chứng nhận đi kèm khác tùy từng sản phẩm, từng nhà sản xuất (như: Codex Alimentarius, SGS, Intertek, Eurofins…)

Chưa hết, đối với Sacofood, sản phẩm dinh dưỡng phục vụ cho trẻ em cần phải được áp dụng nghiêm ngặt các hệ thống quản lý và tiêu chuẩn quốc tế nhằm tối ưu hóa chất lượng đến tay người tiêu dùng. Tại Sacofood, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 hiện đang được áp dụng. Bởi tiêu chuẩn này kết hợp chặt chẽ chu trình hoạch định – thực hiện – kiểm tra – hành động, sẽ giúp Sacofood cung cấp sản phẩm sữa bột có tính ổn định và an toàn, đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng trong việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em.

Quy trình kiểm soát chất lượng sản xuất nghiêm ngặt

"Chúng tôi cung cấp sản phẩm sữa bột cho trẻ em Việt Nam phải đạt được chỉ tiêu chất lượng như sản phẩm của các công ty Châu Âu. Vì thế, Sacofood thiết lập mối quan hệ hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và kiểm soát kỹ thuật sản xuất MD (thuộc Công ty cổ phần chế biến thực phẩm MD – đơn vị đối tác sản xuất đạt chuẩn GMP trong sản xuất thực phẩm) để có những sản phẩm đạt chất lượng cao từ phòng thí nghiệm đến sản xuất và đầu ra" – bà Hoa cho biết thêm.

Theo đó, trước khi đưa sản phẩm vào sản xuất, mỗi sản phẩm sẽ được nghiên cứu hàng chục lần để tối ưu hóa chất lượng. Các cán bộ nhân viên của Trung tâm nghiên cứu và kiểm soát kỹ thuật sản xuất MD đã làm việc ngày đêm để cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất theo yêu cầu về sản phẩm đã đăng ký với Chi Cục An Toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y Tế Hà Nội) cũng như mong muốn cung cấp sản phẩm chất lượng cao của đội ngũ những nhà sáng lập Sacofood.

Sacofood đảm bảo chất lượng sữa bột cho trẻ em như thế nào?- Ảnh 3.

Dây chuyền sản xuất hiện đại và theo chuẩn tại Sacofood

"Chúng tôi có phòng lab với những thiết bị hiện đại nhất và những nhà nghiên cứu thực phẩm giàu kinh nghiệm để mỗi sản phẩm sau khi cải tiến thêm sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng", đại diện Trung tâm nghiên cứu và kiểm soát kỹ thuật sản xuất MD chia sẻ.

Sản phẩm sau khi đạt chất lượng từ phòng Lab được triển khai sản xuất bởi dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt chuẩn ISO do chính công ty Sacofood đầu tư và quản lý.

Nhà máy sản xuất được thiết kế sắp xếp theo nguyên tắc 1 chiều và quy định thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo sản phẩm ra lò theo tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

"Với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đó và những tâm huyết với các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, 2 sản phẩm của công ty chúng tôi, gồm: NETSURE PEDIA và NETSURE GROW IQ PLUS đã nhận được sự tin dùng của các khách hàng và nhận những đánh giá tích cực", bà Hoa khẳng định.

Công ty Sacofood hiện đang hoạt động đa ngành, với hai lĩnh vực chính bao gồm:

1. In ấn và sản xuất bao bì (giấy, plastic) phục vụ ngành nông nghiệp - hoạt động này được triển khai tại trụ sở chính của công ty, tọa lạc tại 132 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 1, xã Bà Điểm, TP HCM.

2. Sản xuất và phân phối các sản phâm dinh dưỡng từ sữa - hoạt động nay được thực hiện tại cơ sở sản xuất đặt tại xã Bà Điểm, TP HCM. Đây cũng chính là địa điểm công ty hợp tác với các đối tác chuyên môn để triển khai dây chuyền sản xuất, đóng gói và kiêm soát chất lượng sản phẩm dinh dưỡng.
Chúng tôi đến thăm nhà máy trong những ngày hè. Mọi công đoạn, bộ phận đều đang chuẩn bị cho việc sản xuất sữa phục vụ các em học sinh khi bước vào năm học mới 2025-2026. Không khí lao động hối hả, khẩn trương nhưng đầy trách nhiệm, tự hào.

Sơn Nam

