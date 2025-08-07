Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:32

Ngày 30-7, tại Hà Nội, LG Electronics Việt Nam khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG", đánh dấu 30 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nhiều người ngưỡng mộ Leii Navie do lối sống tích cực, đầy nội lực. Với cô, thể thao nuôi dưỡng bản lĩnh, lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh đến cộng đồng.

Nature Hotel & Resort đạt "Thương hiệu Phát triển bền vững quốc gia 2025"

Nature Hotel & Resort đạt "Thương hiệu Phát triển bền vững quốc gia 2025"

Điểm đến 09:50

Với triết lý "Touch Nature – Chạm vào thiên nhiên", hệ thống khách sạn Nature Hotel & Resort được vinh danh "Thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2025".

Để con an toàn khi dùng mạng xã hội

Để con an toàn khi dùng mạng xã hội

Bản lĩnh sống 14:43

Bố, mẹ có thể tìm hiểu kiến thức về an toàn không gian mạng để hỗ trợ con mình khỏi tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Generali ra mắt Agency Builder Club

Generali ra mắt Agency Builder Club

Khoẻ - Đẹp 14:39

Generali vừa giới thiệu sáng kiến Agency Builder Club, nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong tuyển dụng và mở rộng hệ thống đại lý.

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Chuyện của Sao 18:48

Tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), diễn viên Đoàn Minh Tài và các nghệ sĩ đã trao quà và thực hiện thành công chương trình "Nghĩa tình Sơn Tây Thượng”.

Quin Quin: "Cơ duyên đưa cô gái ngân hàng đến với nghề Livestream"

Quin Quin: "Cơ duyên đưa cô gái ngân hàng đến với nghề Livestream"

Bản lĩnh sống 18:44

Bén duyên với livestream giải trí, Quin Quin nhận ra đây không chỉ là sân chơi sáng tạo, còn giúp phát triển kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh...

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Chuyện của Sao 18:19

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga cùng các nghệ sĩ, doanh nhân trao quà cho bà con nghèo xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi).

Phương pháp giáo dục nào để trẻ cân bằng giữa thể chất, tinh thần và trí tuệ?

Phương pháp giáo dục nào để trẻ cân bằng giữa thể chất, tinh thần và trí tuệ?

Bản lĩnh sống 17:42

Thân khỏe, tâm sáng và tuệ sâu được xem là 3 yếu tố cần thiết để hình thành bản lĩnh sống, khả năng thích nghi và tư duy độc lập cho trẻ.

Viên bi sắt 6 mm nằm trong mí mắt nam sinh 15 tuổi suốt nhiều ngày

Viên bi sắt 6 mm nằm trong mí mắt nam sinh 15 tuổi suốt nhiều ngày

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 26-7, Bệnh viện Mắt Hoa Lư tiếp nhận ca bệnh hi hữu: Nam sinh 15 tuổi mang dị vật kim loại nằm sâu trong mí mắt trái suốt nhiều ngày mà không biết.

Trung Nguyên Legend phát triển hệ thống giáo dục quốc tế tại Thành phố cà phê

Trung Nguyên Legend phát triển hệ thống giáo dục quốc tế tại Thành phố cà phê

Điểm đến 16:40

Trung Nguyên Legend ký kết hợp tác phát triển giáo dục với hệ thống trường INschool thuộc Tổ chức giáo dục Interlink Education và hệ thống trường Xanh Tuệ Đức.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

7 tháng 8, 2025 | 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Ca sĩ Thẩm Thúy Hà từng bán đất để tổ chức liveshow, bán ô tô để đầu tư MV "Duyên tình Đồng Tháp", nhưng sau đó gặp đại dịch nên còn dang dở nhiều dự án. Hiện tại, cô đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ôtô đầu tư âm nhạc - Ảnh 1.

Ca sĩ Thẩm Thúy Hà tên thật là Nguyễn Thị Diễm. Sinh ra và lớn lên ở quê hương Đồng Tháp với những đồng lúa cò bay thẳng cánh và những ao sen thơm ngát bốn mùa, Thẩm Thúy Hà từ nhỏ đã được nghe và ngân nga những lời ru, câu hò, những làn điệu dân ca quen thuộc của người dân miệt vườn sông nước miền Tây.

Cho nên những câu ca, điệu lý đó dường như đã được thấm vào máu và lớn lên cùng năm tháng để rồi trở thành niềm đam mê bất tận của cô gái quê có giọng hát ngọt ngào và gương mặt xinh xắn như đóa sen đầu mùa.

Nhưng con đường đến với âm nhạc không hề dễ chút nào với một cô thôn nữ vốn chỉ biết quanh năm tảo tần buôn bán và chỉ hát theo bản năng một cách mộc mạc, chân quê.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ôtô đầu tư âm nhạc - Ảnh 2.

Năm 19 tuổi, Thẩm Thúy Hà khi đó đang là chủ vựa xoài khá lớn ở Cao Lãnh, Đồng Tháp với tiền lãi kiếm được hằng tháng khoảng mấy cây vàng. Thế rồi vào một đêm mưa nọ trong lúc nằm chờ thương lái xuống lấy hàng, cô nghe văng vẳng giọng hát của ai đó cất lên trong radio: Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên... Bài hát vừa hay vừa buồn vừa da diết như đánh thức niềm đam mê cháy bỏng của cô, càng thôi thúc ý định làm ca sĩ mà cô đã từng mơ ước bấy lâu.

Thế là cô nói với chủ thương lái rằng hết mùa xoái này cô sẽ đi làm ca sĩ chứ không làm chủ vựa trái cây nữa. Chủ thương lái còn hỏi lại: "Em nói chơi hay nói giỡn vậy?". Hà trả lời: "Em nói thiệt".

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ôtô đầu tư âm nhạc - Ảnh 3.

Mà đúng thiệt, hết vụ xoài năm đó cô sang lại vựa trái cây cho đứa em, bán luôn xe tải và tắc ráng chở trái cây, quyết định lên thành phố theo đuổi con đường ca hát. Một năm sau khi về hát gần chỗ vựa trái cây cũ, chủ thương lái giật mình và ngạc nhiên khi biết Thẩm Thúy Hà giờ đã trở thành ca sĩ thiệt.

Để thử sức mình, Thẩm Thúy Hà đăng ký tham gia cuộc thi Solo Cùng Bolero do Đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Năm 2014, cô bị rớt ngay vòng casting. Thế là cô quyết định đi làm đẹp, học hát để sang năm thi tiếp. Mùa 2015, cô được vào tới Vòng Vé Chờ. Mùa 2016 thì được vào Tập phát sóng đầu tiên trên truyền hình và lúc này cô lấy nghệ danh là Ngự Bình do yêu Huế nên lấy nghệ danh đó.

Năm 2017, cô tiếp tục đi thi Solo Cùng Bolero lần nữa và đổi nghệ danh mới là Thiên Hà. Sau mấy năm được học hỏi, trao dồi kỹ năng ca hát với thầy Ngọc Sơn và cô Đông Đào, cuối cùng cô cũng lọt vào Top 5 Solo Cùng Bolero năm đó.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ôtô đầu tư âm nhạc - Ảnh 4.

Là một cô gái bản lĩnh và quyết đoán, dám nghĩ dám làm, tiền dành dụm khi làm vựa trái cây đã hết sau mấy năm đi học hát và đầu tư cho âm nhạc, năm 2019, cô "chơi lớn" bán luôn miếng đất ở quê để tổ chức Liveshow riêng với chủ đề "Duyên tình Đồng Tháp" tại TP HCM, với các khách mời toàn những ngôi sao lớn như Phương Dung, Giao Linh, Ngọc Sơn, Randy, Đông Đào, Chế Thanh, Vũ Duy, Khánh Bình...

Cũng từ Liveshow này, danh ca Phương Dung đã chính thức đặt nghệ danh mới cho cô là Thẩm Thúy Hà cho tới nay. Nhờ hát song ca với nhiều danh ca và ca sĩ nổi tiếng, sau liveshow ca sĩ Thẩm Thúy Hà được nhiều người biết đến hơn qua những ca khúc quen thuộc như: Duyên tình Đồng Tháp, Vì lỡ thương nhau, Ai cho tôi tình yêu, Anh phụ tình nghèo

Cuối năm 2019, Thẩm Thúy Hà tiếp tục bán luôn chiếc ô tô đang đi để thực hiện MV "Duyên tình Đồng Tháp" - một bài hát mà cô rất được yêu thích và quyết định đầu tư lớn với sự tham gia của danh hài Bảo Liêm từ hải ngoại về để làm quà tặng cho khán giả ái mộ. MV "Duyên tình Đồng Tháp" được phát hành trên Kênh YouTube Thẩm Thúy Hà Official và đến nay đã có số lượt xem khá cao.

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ôtô đầu tư âm nhạc - Ảnh 5.

Sau đại dịch, Thẩm Thúy Hà muốn tạm dừng các dự án âm nhạc để nhìn lại chặng đường vừa qua để có hướng đi tiếp theo. Và sau những gì mà cô đã trải qua cùng với những thăng trầm trong sự nghiệp ca hát, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị trở lại với niềm đam mê âm nhạc của mình và có những thay đổi trong phong cách âm nhạc của cô.

"Hà sẽ tập trung cho các dự án âm nhạc mang tính chất chữa lành và tâm an với những bài hát về tình ca quê hương, tình mẫu tử và những ca khúc về đạo và đời. Hi vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ khi Hà trở lại với những dự án này cùng với những hình ảnh hoàn toàn mới" - Thẩm Thúy Hà chia sẻ.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Chuyện của Sao 18:48

Tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), diễn viên Đoàn Minh Tài và các nghệ sĩ đã trao quà và thực hiện thành công chương trình "Nghĩa tình Sơn Tây Thượng”.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Chuyện của Sao 18:19

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga cùng các nghệ sĩ, doanh nhân trao quà cho bà con nghèo xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi).

Người thầy và lá thư không gửi

Người thầy và lá thư không gửi

Chuyện của Sao 11:07

MV "Thư tình không gửi"- Một hành trình yêu thương lay động lòng người được thể hiện bằng âm nhạc bởi thầy giáo tin học Võ Thanh Linh.

Quang Toàn: "Âm nhạc là cửa sổ tâm hồn, tôi muốn đến tận cùng đam mê"

Quang Toàn: "Âm nhạc là cửa sổ tâm hồn, tôi muốn đến tận cùng đam mê"

Chuyện của Sao 16:18

Trong cuộc thi "Ngôi sao nhạc Việt" mùa 2, thí sinh Quang Toàn, số báo danh 251, đã để lại dấu ấn bởi giọng ca sâu lắng và tình yêu âm nhạc chân thành.

Nguyễn Quang Tâm - Từ MC truyền hình đến nhà sáng tạo nổi bật của năm

Nguyễn Quang Tâm - Từ MC truyền hình đến nhà sáng tạo nổi bật của năm

Chuyện của Sao 16:15

Trong khuôn khổ chương trình "TiktokShop Vietnam Summit 2025", MC truyền hình Nguyễn Quang Tâm vinh dự nhận giải thưởng "Nhà sáng tạo nổi bật của năm 2025".

Phụ nữ

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

TÁM

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:32

Ngày 30-7, tại Hà Nội, LG Electronics Việt Nam khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG", đánh dấu 30 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nhiều người ngưỡng mộ Leii Navie do lối sống tích cực, đầy nội lực. Với cô, thể thao nuôi dưỡng bản lĩnh, lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh đến cộng đồng.

Nature Hotel & Resort đạt "Thương hiệu Phát triển bền vững quốc gia 2025"

Nature Hotel & Resort đạt "Thương hiệu Phát triển bền vững quốc gia 2025"

Điểm đến 09:50

Với triết lý "Touch Nature – Chạm vào thiên nhiên", hệ thống khách sạn Nature Hotel & Resort được vinh danh "Thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2025".

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?