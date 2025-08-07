Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Ca sĩ Thẩm Thúy Hà từng bán đất để tổ chức liveshow, bán ô tô để đầu tư MV "Duyên tình Đồng Tháp", nhưng sau đó gặp đại dịch nên còn dang dở nhiều dự án. Hiện tại, cô đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.
Ca sĩ Thẩm Thúy Hà tên thật là Nguyễn Thị Diễm. Sinh ra và lớn lên ở quê hương Đồng Tháp với những đồng lúa cò bay thẳng cánh và những ao sen thơm ngát bốn mùa, Thẩm Thúy Hà từ nhỏ đã được nghe và ngân nga những lời ru, câu hò, những làn điệu dân ca quen thuộc của người dân miệt vườn sông nước miền Tây.
Cho nên những câu ca, điệu lý đó dường như đã được thấm vào máu và lớn lên cùng năm tháng để rồi trở thành niềm đam mê bất tận của cô gái quê có giọng hát ngọt ngào và gương mặt xinh xắn như đóa sen đầu mùa.
Nhưng con đường đến với âm nhạc không hề dễ chút nào với một cô thôn nữ vốn chỉ biết quanh năm tảo tần buôn bán và chỉ hát theo bản năng một cách mộc mạc, chân quê.
Năm 19 tuổi, Thẩm Thúy Hà khi đó đang là chủ vựa xoài khá lớn ở Cao Lãnh, Đồng Tháp với tiền lãi kiếm được hằng tháng khoảng mấy cây vàng. Thế rồi vào một đêm mưa nọ trong lúc nằm chờ thương lái xuống lấy hàng, cô nghe văng vẳng giọng hát của ai đó cất lên trong radio: Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên... Bài hát vừa hay vừa buồn vừa da diết như đánh thức niềm đam mê cháy bỏng của cô, càng thôi thúc ý định làm ca sĩ mà cô đã từng mơ ước bấy lâu.
Thế là cô nói với chủ thương lái rằng hết mùa xoái này cô sẽ đi làm ca sĩ chứ không làm chủ vựa trái cây nữa. Chủ thương lái còn hỏi lại: "Em nói chơi hay nói giỡn vậy?". Hà trả lời: "Em nói thiệt".
Mà đúng thiệt, hết vụ xoài năm đó cô sang lại vựa trái cây cho đứa em, bán luôn xe tải và tắc ráng chở trái cây, quyết định lên thành phố theo đuổi con đường ca hát. Một năm sau khi về hát gần chỗ vựa trái cây cũ, chủ thương lái giật mình và ngạc nhiên khi biết Thẩm Thúy Hà giờ đã trở thành ca sĩ thiệt.
Để thử sức mình, Thẩm Thúy Hà đăng ký tham gia cuộc thi Solo Cùng Bolero do Đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Năm 2014, cô bị rớt ngay vòng casting. Thế là cô quyết định đi làm đẹp, học hát để sang năm thi tiếp. Mùa 2015, cô được vào tới Vòng Vé Chờ. Mùa 2016 thì được vào Tập phát sóng đầu tiên trên truyền hình và lúc này cô lấy nghệ danh là Ngự Bình do yêu Huế nên lấy nghệ danh đó.
Năm 2017, cô tiếp tục đi thi Solo Cùng Bolero lần nữa và đổi nghệ danh mới là Thiên Hà. Sau mấy năm được học hỏi, trao dồi kỹ năng ca hát với thầy Ngọc Sơn và cô Đông Đào, cuối cùng cô cũng lọt vào Top 5 Solo Cùng Bolero năm đó.
Là một cô gái bản lĩnh và quyết đoán, dám nghĩ dám làm, tiền dành dụm khi làm vựa trái cây đã hết sau mấy năm đi học hát và đầu tư cho âm nhạc, năm 2019, cô "chơi lớn" bán luôn miếng đất ở quê để tổ chức Liveshow riêng với chủ đề "Duyên tình Đồng Tháp" tại TP HCM, với các khách mời toàn những ngôi sao lớn như Phương Dung, Giao Linh, Ngọc Sơn, Randy, Đông Đào, Chế Thanh, Vũ Duy, Khánh Bình...
Cũng từ Liveshow này, danh ca Phương Dung đã chính thức đặt nghệ danh mới cho cô là Thẩm Thúy Hà cho tới nay. Nhờ hát song ca với nhiều danh ca và ca sĩ nổi tiếng, sau liveshow ca sĩ Thẩm Thúy Hà được nhiều người biết đến hơn qua những ca khúc quen thuộc như: Duyên tình Đồng Tháp, Vì lỡ thương nhau, Ai cho tôi tình yêu, Anh phụ tình nghèo…
Cuối năm 2019, Thẩm Thúy Hà tiếp tục bán luôn chiếc ô tô đang đi để thực hiện MV "Duyên tình Đồng Tháp" - một bài hát mà cô rất được yêu thích và quyết định đầu tư lớn với sự tham gia của danh hài Bảo Liêm từ hải ngoại về để làm quà tặng cho khán giả ái mộ. MV "Duyên tình Đồng Tháp" được phát hành trên Kênh YouTube Thẩm Thúy Hà Official và đến nay đã có số lượt xem khá cao.
Sau đại dịch, Thẩm Thúy Hà muốn tạm dừng các dự án âm nhạc để nhìn lại chặng đường vừa qua để có hướng đi tiếp theo. Và sau những gì mà cô đã trải qua cùng với những thăng trầm trong sự nghiệp ca hát, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị trở lại với niềm đam mê âm nhạc của mình và có những thay đổi trong phong cách âm nhạc của cô.
"Hà sẽ tập trung cho các dự án âm nhạc mang tính chất chữa lành và tâm an với những bài hát về tình ca quê hương, tình mẫu tử và những ca khúc về đạo và đời. Hi vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ khi Hà trở lại với những dự án này cùng với những hình ảnh hoàn toàn mới" - Thẩm Thúy Hà chia sẻ.