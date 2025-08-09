Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:32

Ngày 30-7, tại Hà Nội, LG Electronics Việt Nam khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG", đánh dấu 30 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nhiều người ngưỡng mộ Leii Navie do lối sống tích cực, đầy nội lực. Với cô, thể thao nuôi dưỡng bản lĩnh, lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh đến cộng đồng.

Nature Hotel & Resort đạt "Thương hiệu Phát triển bền vững quốc gia 2025"

Nature Hotel & Resort đạt "Thương hiệu Phát triển bền vững quốc gia 2025"

Điểm đến 09:50

Với triết lý "Touch Nature – Chạm vào thiên nhiên", hệ thống khách sạn Nature Hotel & Resort được vinh danh "Thương hiệu phát triển bền vững quốc gia 2025".

Để con an toàn khi dùng mạng xã hội

Để con an toàn khi dùng mạng xã hội

Bản lĩnh sống 14:43

Bố, mẹ có thể tìm hiểu kiến thức về an toàn không gian mạng để hỗ trợ con mình khỏi tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Generali ra mắt Agency Builder Club

Generali ra mắt Agency Builder Club

Khoẻ - Đẹp 14:39

Generali vừa giới thiệu sáng kiến Agency Builder Club, nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong tuyển dụng và mở rộng hệ thống đại lý.

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Chuyện của Sao 18:48

Tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), diễn viên Đoàn Minh Tài và các nghệ sĩ đã trao quà và thực hiện thành công chương trình "Nghĩa tình Sơn Tây Thượng”.

Quin Quin: "Cơ duyên đưa cô gái ngân hàng đến với nghề Livestream"

Quin Quin: "Cơ duyên đưa cô gái ngân hàng đến với nghề Livestream"

Bản lĩnh sống 18:44

Bén duyên với livestream giải trí, Quin Quin nhận ra đây không chỉ là sân chơi sáng tạo, còn giúp phát triển kỹ năng giao tiếp, xây dựng hình ảnh...

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Chuyện của Sao 18:19

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga cùng các nghệ sĩ, doanh nhân trao quà cho bà con nghèo xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi).

Phương pháp giáo dục nào để trẻ cân bằng giữa thể chất, tinh thần và trí tuệ?

Phương pháp giáo dục nào để trẻ cân bằng giữa thể chất, tinh thần và trí tuệ?

Bản lĩnh sống 17:42

Thân khỏe, tâm sáng và tuệ sâu được xem là 3 yếu tố cần thiết để hình thành bản lĩnh sống, khả năng thích nghi và tư duy độc lập cho trẻ.

Viên bi sắt 6 mm nằm trong mí mắt nam sinh 15 tuổi suốt nhiều ngày

Viên bi sắt 6 mm nằm trong mí mắt nam sinh 15 tuổi suốt nhiều ngày

Khoẻ - Đẹp 17:00

Ngày 26-7, Bệnh viện Mắt Hoa Lư tiếp nhận ca bệnh hi hữu: Nam sinh 15 tuổi mang dị vật kim loại nằm sâu trong mí mắt trái suốt nhiều ngày mà không biết.

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

9 tháng 8, 2025 | 13:24

Cao Vũ sẽ cho ra mắt MV "Luyến tiếc tình đầu" – sản phẩm giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Sau thành công của phim ca nhạc 'Lục bình máu', ngày 12-8 tới đây, ca sĩ Cao Vũ sẽ trở lại và cho ra mắt MV mới 'Luyến tiếc tình đầu' – một sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Đây là một tác phẩm được viết riêng, độc quyền cho giọng ca Cao Vũ, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường nhạc ballad Việt Nam.

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu- Ảnh 1.

Ca sĩ Cao Vũ và diễn viên Hà Mễ Tiên trong MV mới

MV "Luyến tiếc tình đầu" do chính Cao Vũ viết kịch bản và được thực hiện bởi Aerial Media Studio - êkip đã gắn bó với Cao Vũ 13 năm qua với những sản phẩm được ghi dấu trên thị trường âm nhạc trước đây, từ những MV cổ trang như Bình minh tình yêu, đến phim Người dưng khác họ, hay MV Lúc anh cần em ở đâu...

Vừa qua, Phim ca nhạc Lục bình máu của ca sĩ Cao Vũ cũng đã tạo được tiếng vang lớn, đến nay đã vượt mốc 1 triệu view trên YouTube và đang tiếp tục tăng thêm từng ngày. Phim được thực hiện theo thể loại tình cảm tâm linh mang màu sắc ma mị.

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu- Ảnh 2.

Còn trong MV Luyến tiếc tình đầu lần này sẽ tái hiện lại khung cảnh của những hồi ức tuổi trẻ qua gam màu hoài cổ, những khung hình chậm, những cái chạm tay lưng chừng chưa kịp nói lời yêu. Và ca sĩ Cao Vũ cũng trở lại với hình ảnh của một chàng trai lãng tử, đa tình và đa sầu đa cảm...

Các phân đoạn trong MV này được chăm chút kỹ lưỡng, không chỉ là phần minh họa cho ca khúc mà còn là một mạch phim ngắn xúc động, giúp người xem đắm chìm vào câu chuyện tình chưa trọn vẹn.

Đạo diễn Đổ Khôi của MV chia sẻ: "Chúng tôi muốn tạo ra cảm giác chân thật, như thể mỗi khán giả đều từng trải qua chuyện tình ấy. Từ bối cảnh, ánh sáng, đến biểu cảm của nhân vật..., mọi thứ đều nhằm đánh thức ký ức đã ngủ quên trong tim người xem".

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu- Ảnh 3.

MV Luyến tiếc tình đầu sẽ chính thức phát hành vào ngày 12-08 trên kênh YouTube Cao Vũ Official và các nền tảng âm nhạc số. Dự kiến, MV sẽ trở thành một trong những bản ballad gây chú ý nhất dịp cuối hè, khi dư âm tình yêu xen lẫn hoài niệm là điều khiến trái tim dễ rung động nhất.

Hãy cùng chờ đón một câu chuyện tình đầu ngọt ngào, trong trẻo nhưng cũng đầy tiếc nuối, qua giọng ca của Cao Vũ.

Mới đây, nam ca sĩ cũng vừa hoàn thành xong Live Concert Cao Vũ - Đêm Nhạc Thông Reo kết hợp giữa thành phố Đà Lạt và Sài Gòn. Nói về Đà Lạt, ca sĩ Cao Vũ tự nhận là quê hương thứ 2 của anh: "Đà Lạt không phải nơi tôi sinh ra, nhưng lại là nơi tôi gắn bó như máu thịt, như khúc ruột chẳng thể tách rời. Người ta gọi nơi đây là thành phố mộng mơ, nhưng với tôi, Đà Lạt còn là miền ký ức, là hơi thở cuộc sống, là nơi lưu giữ từng khoảnh khắc yêu thương, từng cung bậc cảm xúc của đời mình. Từ những con dốc nhỏ phủ sương mai đến tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong chiều, từ nụ cười chân thành của người Đà Lạt đến không gian yên bình bao trùm phố núi – tất cả làm nên một phần hồn của tôi".

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu- Ảnh 4.

Anh cho biết thêm: "Chính tại nơi đây, những sản phẩm âm nhạc của tôi được hình thành, từng bài hát được cất lên như lời thổ lộ với thành phố này – nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ trong tôi bằng vẻ đẹp dịu dàng và sâu lắng. Tôi không chỉ yêu Đà Lạt, mà còn mang ơn Đà Lạt. Yêu tha thiết, yêu đến tận cùng trái tim, như thể nếu thiếu Đà Lạt, tôi sẽ mất đi một phần chính mình".

Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu- Ảnh 5.

Ca sĩ Cao Vũ và đạo diễn Đỗ Khôi

Live Concert Cao Vũ - Đêm Nhạc Thông Reo được thực hiện với 10 bài hát mang những màu sắc âm nhạc khác nhau. Sau khi ra mắt MV Luyến tiếc tình đầu, ca sĩ Cao Vũ sẽ tiếp tục cho ra mắt những MV được thực hiện trong Live Concert vừa rồi với một phong cách rất mới.

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Diễn viên Đoàn Minh Tài cùng đoàn nghệ sĩ lan tỏa yêu thương tại Quảng Ngãi

Chuyện của Sao 18:48

Tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), diễn viên Đoàn Minh Tài và các nghệ sĩ đã trao quà và thực hiện thành công chương trình "Nghĩa tình Sơn Tây Thượng”.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga về Quảng Ngãi tặng quà, trao học bổng

Chuyện của Sao 18:19

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga cùng các nghệ sĩ, doanh nhân trao quà cho bà con nghèo xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi).

Người thầy và lá thư không gửi

Người thầy và lá thư không gửi

Chuyện của Sao 11:07

MV "Thư tình không gửi"- Một hành trình yêu thương lay động lòng người được thể hiện bằng âm nhạc bởi thầy giáo tin học Võ Thanh Linh.

Quang Toàn: "Âm nhạc là cửa sổ tâm hồn, tôi muốn đến tận cùng đam mê"

Quang Toàn: "Âm nhạc là cửa sổ tâm hồn, tôi muốn đến tận cùng đam mê"

Chuyện của Sao 16:18

Trong cuộc thi "Ngôi sao nhạc Việt" mùa 2, thí sinh Quang Toàn, số báo danh 251, đã để lại dấu ấn bởi giọng ca sâu lắng và tình yêu âm nhạc chân thành.

Phụ nữ

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

TÁM

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Thẩm Thúy Hà từng bán đất, bán ô tô đầu tư âm nhạc

Chuyện của Sao 10:54

Hiện tại, Thẩm Thúy Hà đang chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc với nhiều ca khúc mới và hình ảnh mới.

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

AstraZeneca hợp tác đa bên phát triển y tế toàn diện, bền vững vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 19:24

Hơn 1.000 người dân đã được khám, tư vấn miễn phí trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình “Tiếp cận Y tế toàn diện - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025”.

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế

Bản lĩnh sống 09:23

"Phối hợp pháp lý và tâm lý trong can thiệp lạm dụng ở nhóm yếu thế" là buổi tọa đàm diễn ra trong ngày triển khai dự án cộng đồng "Vì ngày mai bình yên".

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Miss Stylist Yaya Trần là Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam

Chuyện của Sao 14:20

Miss Stylist – Hoa hậu phong cách Miss Glam Business 2024, Yaya Trần – chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu Kérastase tại Việt Nam.

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Grab phối hợp vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương ở TP Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 12:54

Grab Việt Nam và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP. Đà Nẵng công bố danh sách gần 70 nhà hàng, quán ăn được vinh danh tại lễ trao giải Quán "Trứ Danh" Đà Nẵng.

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Văn Bình chia sẻ về hành trình gian nan khi lập nghiệp

Khoẻ - Đẹp 19:50

Giám đốc điều hành Nha khoa Bình Dân Nguyễn Văn Bình đã chia sẻ về hành trình gian nan trong sự nghiệp kinh doanh của mình.

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

"Từ gian bếp đến gian hàng TikTok Shop"

Điểm đến 18:46

FBA đang xây dựng hệ sinh thái giúp người làm nghề F&B bước vào thương mại điện tử một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Ca sĩ Minh Khuê ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại miền tây Nghệ An

Chuyện của Sao 17:25

Ngoài số tiền 10 triệu đồng, ca sĩ Minh Khuê, người con của Đô Lương (Nghệ An), kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp... ủng hộ đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3.

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Béo phì đang là vấn đề toàn cầu

Khoẻ - Đẹp 15:24

Hội Dinh dưỡng Thực phẩm TP HCM cùng HCDC tổ chức hội nghị dinh dưỡng "Gánh nặng kép về dinh dưỡng và những tiến bộ trong thực hành lâm sàng".

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Đưa hàng Việt vào thị trường hồi giáo nhờ Halal Logistics

Điểm đến 12:31

Để mở cánh cửa thị trường hồi giáo, ngoài chứng nhận Halal cho sản phẩm, đòi hỏi một hệ sinh thái hậu cần cũng có chứng nhận Halal.

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Từ chiếc tivi ăng-ten đến hành trình 30 năm của LG tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 08:32

Ngày 30-7, tại Hà Nội, LG Electronics Việt Nam khai mạc triển lãm "The Art-ffection by LG", đánh dấu 30 năm đồng hành và phát triển tại thị trường Việt Nam.

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Leii Navie: Sức mạnh nội lực khi tập thể thao, giúp mình bản lĩnh vững vàng

Khoẻ - Đẹp 11:00

Nhiều người ngưỡng mộ Leii Navie do lối sống tích cực, đầy nội lực. Với cô, thể thao nuôi dưỡng bản lĩnh, lan tỏa năng lượng sống khỏe mạnh đến cộng đồng.

CLIP

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Bún mọc ấm áp cho ngày se sắt lạnh!

Món ngon 10:09

Chợt đi ngang qua gánh bún mọc của cô Hương, khói tỏa nghi ngút bên cạnh nào bắp chuối, rau muống bào, giá, rau kinh giới... tươi rói. Ôi hấp dẫn quá đi thôi. Thế là tôi quyết định làm món này.

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tôi là số 0 to tướng trong mắt chồng

Tâm sự 08:57

(NLĐO)- Sau 5 năm yêu rồi lấy nhau, rất nhiều đêm tôi tự hỏi: Với chồng mình, tôi có thực sự là một người vợ hay không?