Cao Vũ - Luyến tiếc tình đầu

Sau thành công của phim ca nhạc 'Lục bình máu', ngày 12-8 tới đây, ca sĩ Cao Vũ sẽ trở lại và cho ra mắt MV mới 'Luyến tiếc tình đầu' – một sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, tái hiện nỗi niềm thanh xuân trong ca khúc độc quyền của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Sang.

Đây là một tác phẩm được viết riêng, độc quyền cho giọng ca Cao Vũ, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường nhạc ballad Việt Nam.

Ca sĩ Cao Vũ và diễn viên Hà Mễ Tiên trong MV mới

MV "Luyến tiếc tình đầu" do chính Cao Vũ viết kịch bản và được thực hiện bởi Aerial Media Studio - êkip đã gắn bó với Cao Vũ 13 năm qua với những sản phẩm được ghi dấu trên thị trường âm nhạc trước đây, từ những MV cổ trang như Bình minh tình yêu, đến phim Người dưng khác họ, hay MV Lúc anh cần em ở đâu...

Vừa qua, Phim ca nhạc Lục bình máu của ca sĩ Cao Vũ cũng đã tạo được tiếng vang lớn, đến nay đã vượt mốc 1 triệu view trên YouTube và đang tiếp tục tăng thêm từng ngày. Phim được thực hiện theo thể loại tình cảm tâm linh mang màu sắc ma mị.

Còn trong MV Luyến tiếc tình đầu lần này sẽ tái hiện lại khung cảnh của những hồi ức tuổi trẻ qua gam màu hoài cổ, những khung hình chậm, những cái chạm tay lưng chừng chưa kịp nói lời yêu. Và ca sĩ Cao Vũ cũng trở lại với hình ảnh của một chàng trai lãng tử, đa tình và đa sầu đa cảm...

Các phân đoạn trong MV này được chăm chút kỹ lưỡng, không chỉ là phần minh họa cho ca khúc mà còn là một mạch phim ngắn xúc động, giúp người xem đắm chìm vào câu chuyện tình chưa trọn vẹn.

Đạo diễn Đổ Khôi của MV chia sẻ: "Chúng tôi muốn tạo ra cảm giác chân thật, như thể mỗi khán giả đều từng trải qua chuyện tình ấy. Từ bối cảnh, ánh sáng, đến biểu cảm của nhân vật..., mọi thứ đều nhằm đánh thức ký ức đã ngủ quên trong tim người xem".

MV Luyến tiếc tình đầu sẽ chính thức phát hành vào ngày 12-08 trên kênh YouTube Cao Vũ Official và các nền tảng âm nhạc số. Dự kiến, MV sẽ trở thành một trong những bản ballad gây chú ý nhất dịp cuối hè, khi dư âm tình yêu xen lẫn hoài niệm là điều khiến trái tim dễ rung động nhất.

Hãy cùng chờ đón một câu chuyện tình đầu ngọt ngào, trong trẻo nhưng cũng đầy tiếc nuối, qua giọng ca của Cao Vũ.

Mới đây, nam ca sĩ cũng vừa hoàn thành xong Live Concert Cao Vũ - Đêm Nhạc Thông Reo kết hợp giữa thành phố Đà Lạt và Sài Gòn. Nói về Đà Lạt, ca sĩ Cao Vũ tự nhận là quê hương thứ 2 của anh: "Đà Lạt không phải nơi tôi sinh ra, nhưng lại là nơi tôi gắn bó như máu thịt, như khúc ruột chẳng thể tách rời. Người ta gọi nơi đây là thành phố mộng mơ, nhưng với tôi, Đà Lạt còn là miền ký ức, là hơi thở cuộc sống, là nơi lưu giữ từng khoảnh khắc yêu thương, từng cung bậc cảm xúc của đời mình. Từ những con dốc nhỏ phủ sương mai đến tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong chiều, từ nụ cười chân thành của người Đà Lạt đến không gian yên bình bao trùm phố núi – tất cả làm nên một phần hồn của tôi".

Anh cho biết thêm: "Chính tại nơi đây, những sản phẩm âm nhạc của tôi được hình thành, từng bài hát được cất lên như lời thổ lộ với thành phố này – nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ trong tôi bằng vẻ đẹp dịu dàng và sâu lắng. Tôi không chỉ yêu Đà Lạt, mà còn mang ơn Đà Lạt. Yêu tha thiết, yêu đến tận cùng trái tim, như thể nếu thiếu Đà Lạt, tôi sẽ mất đi một phần chính mình".

Ca sĩ Cao Vũ và đạo diễn Đỗ Khôi

Live Concert Cao Vũ - Đêm Nhạc Thông Reo được thực hiện với 10 bài hát mang những màu sắc âm nhạc khác nhau. Sau khi ra mắt MV Luyến tiếc tình đầu, ca sĩ Cao Vũ sẽ tiếp tục cho ra mắt những MV được thực hiện trong Live Concert vừa rồi với một phong cách rất mới.