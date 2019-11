Người đầu tiên chinh phục eo biển nguy hiểm bậc nhất thế giới

Chèo thuyền dưới cái nắng 38 độ C, mất nước, trải qua 4 ngày bị tiêu chảy trước thời điểm khởi hành, ốm ở Khôr Angar, nơi người dân sinh tồn bằng việc ăn cá mỗi ngày, bị vây quanh bởi cá mập bò... là những trở ngại đáng nhớ của Jordan. Một vài khoảnh khắc thót tim khi những người có vũ trang tiếp cận nhưng may mắn thay, họ là lực lượng bảo vệ bờ biển Djibouti và Yemen. Để an toàn, Jordan cũng tránh xa những tàu đánh cá.