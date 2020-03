Ưu đãi 20% cho tất cả các gói khám tại Bệnh viện Gia An 115

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khi đã lây lan ra nhiều nước trên thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại Việt Nam, việc liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới cũng đã gây tâm lý lo ngại, trì hoãn đến khám tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, điều này có thể để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt là với những bệnh nhân lớn tuổi đang mắc các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch... Nếu không được theo dõi, phát hiện và điều trị kịp thời, nguy cơ gặp phải biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ... sẽ rất cao.



Hơn nữa, việc khám sức khỏe, tầm soát các bệnh lý không chỉ có ý nghĩa giúp phát hiện sớm để điều trị bệnh hiệu quả mà còn là biện pháp hữu hiệu nhất giúp mỗi người nhận thức đúng tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân, từ đó có biện pháp hợp lý nâng cao thể trạng. Việc giữ gìn sức khỏe, phát hiện và kiểm soát tốt các bệnh lý nền cũng chính là một cách giúp phòng chống hiệu quả dịch bệnh do virus, bao gồm cả dịch bệnh COVID-19. Bệnh nhân chỉ cần cân nhắc lựa chọn cơ sở y tế uy tín, có khu vực cách ly an toàn và quy trình phân lọc bệnh chuẩn để thăm khám, đồng thời thực hiện đúng, đủ các bước vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nhằm giúp mọi người dân có thể tầm soát các bệnh lý và có phác đồ điều trị phù hợp, Bệnh viện Gia An 115 triển khai chương trình Ưu đãi 20% cho tất cả các gói khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh lý, bao gồm:

- Các gói khám tổng quát cho nam: từ 18-30 tuổi, từ 31-50 tuổi, từ 51-65 tuổi, trên 65 tuổi.

- Các gói khám tổng quát cho nữ: từ 18-30 tuổi, từ 31-50 tuổi, từ 51-65 tuổi, trên 65 tuổi, gói tổng quát nâng cao cho nữ trên 50 tuổi.

- Các gói tầm soát bệnh lý đái tháo đường.

- Các gói tầm soát bệnh lý tim mạch.

- Các gói tầm soát ung thư cho nam và cho nữ.