Con móm di truyền từ mẹ: mẹ có thể giúp con "đảo ngược" số phận

Nhiều phụ huynh thường nghĩ móm là một nét di truyền "trời cho", khó có thể thay đổi. Tuy nhiên, câu chuyện của bé Nguyễn Gia An đã chứng minh điều ngược lại: móm di truyền hoàn toàn có thể được khắc phục nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc, đặc biệt trong giai đoạn "vàng" từ 5-15 tuổi khi xương hàm còn đang phát triển.

"Lịch sử" móm của mẹ suýt lặp lại với con

Chị Bảo Linh, mẹ của bé Gia An, từng là một người trải qua nỗi khổ của việc móm di truyền. Dù đã điều trị khi trưởng thành để cải thiện chức năng ăn nhai, nhưng gương mặt chị vẫn không thể hoàn toàn cân đối do cấu trúc xương hàm đã cố định.

Khi Gia An lên 6 - 7 tuổi, thấy con gái ngày một biểu hiện rõ móm giống mẹ. Mỗi khi nhìn con gái cười, chị Linh lại thấy thấp thoáng hình ảnh của mình ngày bé với chiếc cằm nhô ra, hàm răng lệch ngược. Nỗi lo lắng móm di truyền cho con cứ âm ỉ trong lòng.

Không muốn con gái phải lặp lại những tiếc nuối và sự thiếu tự tin mà mình từng trải qua, chị Linh đã đưa Gia An đi thăm khám chỉnh nha từ rất sớm. Bỏ qua những lời khuyên rằng "cứ chờ thay răng xong mới chỉnh nha", chị Linh quyết định tìm đến Nha khoa Elite để con có cơ hội được can thiệp kịp thời.

Cơ hội vàng được "chữa lành" móm xương ngay từ nhỏ

Tại Elite Dental, sau khi chụp phim và phân tích chuyên sâu, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp móm di truyền cần can thiệp sớm. Bác sĩ Quỳnh Như, bác sĩ chỉnh nha trực tiếp điều trị cho Gia An chia sẻ: "Trễ hơn chừng nửa năm nữa thôi sẽ rất khó để chỉnh móm xương. Rất may mắn khi bé đến vừa kịp trong giai đoạn trước 12 tuổi để tôi có thể ứng dụng khí cụ Facemask vào chỉnh móm xương."

Với phác đồ điều trị chỉnh nha tăng trưởng kéo dài 3 năm (từ 11 đến 14 tuổi), bác sĩ Như đã kiểm soát thành công tốc độ phát triển của xương hàm dưới, giúp cân bằng lại tình trạng lệch mặt và điều chỉnh khớp cắn cho Gia An.

Kết quả là cô bé không chỉ sở hữu khớp cắn chuẩn, hàm răng đều đặn mà còn có một gương mặt cân đối, nụ cười tự tin rạng rỡ, tránh được nguy cơ phải phẫu thuật hàm phức tạp khi trưởng thành.

Đừng để con chịu thiệt thòi vì móm di truyền

Câu chuyện của Gia An là minh chứng sống động cho thấy tầm quan trọng của việc phát hiện và can thiệp móm di truyền sớm. Nếu gia đình bạn có người thân từng bị móm, hô hay bất kỳ tình trạng sai lệch khớp cắn nào, đừng chần chừ. Ba mẹ cần lưu ý, độ tuổi lý tưởng để điều chỉnh sai lệch móm xương là từ 6 - trước 12 tuổi. Thăm khám sớm chính là "thời điểm vàng" để:

* Tránh phẫu thuật hàm phức tạp khi trưởng thành.

* Sở hữu nụ cười đẹp, khớp cắn chuẩn và gương mặt hài hòa.

* Ngăn ngừa lệch mặt, đau khớp cắn về lâu dài.

* Phát triển sự tự tin ngay từ nhỏ.

Đặc biệt, trong mùa hè 2025 này, đây là thời điểm lý tưởng để phụ huynh lên kế hoạch tầm soát răng miệng cho con. Tại Elite Dental, đội ngũ bác sĩ chuyên sâu về chỉnh nha sẽ giúp cha mẹ:

* Đánh giá nguy cơ di truyền từ sớm qua kết quả chụp phim chuyên sâu.

* Phân tích hình ảnh phim chụp, dự đoán và theo dõi quá trình thay răng, phát triển xương hàm.

* Can thiệp đúng thời điểm, đúng kỹ thuật.

* Theo dõi điều trị, đảm bảo kết quả tối ưu cho trẻ.

Mỗi đứa trẻ là một hành trình phát triển khác nhau, nhưng cơ hội để tạo nên nụ cười khỏe đẹp luôn bắt đầu từ một quyết định kịp lúc của ba mẹ. Đừng để con bạn bỏ lỡ cơ hội vàng để có một tương lai khác biệt, tự tin và khỏe mạnh.

