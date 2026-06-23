Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, phong thái điềm tĩnh cùng nguồn năng lượng tích cực, nàng hậu nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất tại sự kiện.

Xuất hiện trong chương trình, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga lựa chọn tà áo dài đỏ mang đậm nét đẹp thuần Việt. Không cần đến những thiết kế quá cầu kỳ hay lộng lẫy, người đẹp vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp nền nã, thanh lịch và thần thái cuốn hút. Họa tiết hoa được điểm xuyết tinh tế trên nền áo đỏ càng tôn lên nét duyên dáng và sự sang trọng của nàng hậu.

Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục truyền thống và phong cách hiện đại đã giúp Đậu Hằng Nga ghi điểm tuyệt đối. Nụ cười thân thiện, ánh mắt ấm áp cùng phong thái tự tin của chị đã tạo nên hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, vừa mềm mại, dịu dàng nhưng cũng đầy bản lĩnh.

Nhiều khách mời tham dự sự kiện nhận xét Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mang đúng hình ảnh của một nữ lãnh đạo thanh lịch. Ở chị hội tụ sự nhẹ nhàng nhưng quyền lực, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đặc biệt, sắc đỏ nổi bật của tà áo dài không chỉ giúp người đẹp trở thành tâm điểm giữa không gian sự kiện mà còn tượng trưng cho sự nhiệt huyết, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh.

Trong vai trò giám khảo của Miss Business Charm International 2026, Đậu Hằng Nga không chỉ thể hiện sự công tâm, chuyên nghiệp mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn mà chị luôn theo đuổi. Sự xuất hiện của nàng hậu góp phần tạo nên hình ảnh đẹp cho cuộc thi, đồng thời truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của trí tuệ, lòng nhân ái và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Không đơn thuần là một thành viên Ban giám khảo, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga còn được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, nhân hậu và đẳng cấp. Hình ảnh của chị trong tà áo dài truyền thống đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại Miss Business Charm International 2026, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ trên hành trình khẳng định giá trị bản thân