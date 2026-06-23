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Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

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Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026

23 tháng 6, 2026 | 09:27

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và các thí sinh khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo.

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, phong thái điềm tĩnh cùng nguồn năng lượng tích cực, nàng hậu nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất tại sự kiện.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026 - Ảnh 1.

Xuất hiện trong chương trình, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga lựa chọn tà áo dài đỏ mang đậm nét đẹp thuần Việt. Không cần đến những thiết kế quá cầu kỳ hay lộng lẫy, người đẹp vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp nền nã, thanh lịch và thần thái cuốn hút. Họa tiết hoa được điểm xuyết tinh tế trên nền áo đỏ càng tôn lên nét duyên dáng và sự sang trọng của nàng hậu.

Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục truyền thống và phong cách hiện đại đã giúp Đậu Hằng Nga ghi điểm tuyệt đối. Nụ cười thân thiện, ánh mắt ấm áp cùng phong thái tự tin của chị đã tạo nên hình ảnh một người phụ nữ thành đạt, vừa mềm mại, dịu dàng nhưng cũng đầy bản lĩnh.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026 - Ảnh 2.

Nhiều khách mời tham dự sự kiện nhận xét Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mang đúng hình ảnh của một nữ lãnh đạo thanh lịch. Ở chị hội tụ sự nhẹ nhàng nhưng quyền lực, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đặc biệt, sắc đỏ nổi bật của tà áo dài không chỉ giúp người đẹp trở thành tâm điểm giữa không gian sự kiện mà còn tượng trưng cho sự nhiệt huyết, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026 - Ảnh 3.

Trong vai trò giám khảo của Miss Business Charm International 2026, Đậu Hằng Nga không chỉ thể hiện sự công tâm, chuyên nghiệp mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn mà chị luôn theo đuổi. Sự xuất hiện của nàng hậu góp phần tạo nên hình ảnh đẹp cho cuộc thi, đồng thời truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của trí tuệ, lòng nhân ái và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga cuốn hút với tà áo dài thuần Việt tại Miss Business Charm International 2026 - Ảnh 4.

Không đơn thuần là một thành viên Ban giám khảo, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga còn được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, nhân hậu và đẳng cấp. Hình ảnh của chị trong tà áo dài truyền thống đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại Miss Business Charm International 2026, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam và truyền cảm hứng đến nhiều phụ nữ trên hành trình khẳng định giá trị bản thân

P.Nguyễn

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Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị

Ca sĩ Thạch Dũng tiếp thêm năng lượng cho các ca sĩ khiếm thị

Chuyện của Sao 09:30

Thạch Dũng được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái cùng những hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Chăm sóc da mặt mùa hè: Bí quyết cho làn da khỏe đẹp

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Chăm sóc da mặt mùa hè đúng cách là "chìa khóa" giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn và hạn chế những tổn thương do thời tiết gây ra.

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

Ca sĩ Tâm Minhon tự hào khi thể hiện ca khúc ca ngợi lực lượng an ninh cơ sở

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Tác giả Lý Nhơn Thành chọn ca sĩ Tâm Minhon thể hiện ca khúc mới “An ninh cơ sở Việt Nam”, ca ngợi những người đang ngày đêm âm thầm giữ bình yên cho xã hội.

Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

Quạt hút mùi nối ống PDV công suất lớn và loại bỏ mùi hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 19:00

Nhiều doanh nghiệp, nhà hàng và công trình dân dụng đã lựa chọn quạt hút mùi nối ống như một giải pháp thông gió hiệu quả.

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

Viện thẩm mỹ Cậu Hy: "Một đôi chân mày đẹp sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố"

Khoẻ - Đẹp 18:51

Theo Cậu Hy, trong ngành làm đẹp không tồn tại một công thức chuẩn áp dụng cho mọi người. Mỗi khách hàng có độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe khác nhau.

Quạt giải nhiệt dàn nóng PDV làm mát và thông gió môi trường công nghiệp

Quạt giải nhiệt dàn nóng PDV làm mát và thông gió môi trường công nghiệp

Tiêu dùng thông minh 18:35

Sử dụng các giải pháp hỗ trợ tản nhiệt như quạt giải nhiệt dàn nóng PDV trở nên cần thiết, giúp duy trì sự ổn định và an toàn cho toàn bộ hệ thống vận hành.

Quạt thông gió Composite công nghiệp PDV lưu thông không khí nhà xưởng

Quạt thông gió Composite công nghiệp PDV lưu thông không khí nhà xưởng

Tiêu dùng thông minh 17:49

Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn quạt thông gió Composite PDV nhờ độ bền cao và khả năng trao đổi không khí ổn định.

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SATRA đang chuyển hướng từ vai trò phân phối thuần túy sang điều phối thị trường, kết nối cung - cầu và hỗ trợ doanh nghiệp nâng chuẩn sản phẩm.

Trải nghiệm Branded Living: Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa không gian sống hàng hiệu

Trải nghiệm Branded Living: Masterise Homes đánh thức “thấu cảm” tinh hoa không gian sống hàng hiệu

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Triển lãm trải nghiệm Branded Living 2026 – “Thấu” diễn ra giới hạn trong hai ngày 19 - 20/06 tại Masterise Homes Sales Gallery, KĐT Ocean Park 3.

Quạt hút mái nhà xưởng công nghiệp PDV loại bỏ không khí nóng

Quạt hút mái nhà xưởng công nghiệp PDV loại bỏ không khí nóng

Tiêu dùng thông minh 11:37

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Quạt hút xách tay công nghiệp PDV hút gió cho tầng hầm và nhà xưởng

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