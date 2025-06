Hoa hậu Kim Hồng nhận giải “Người phụ nữ của năm 2025” tại Mỹ

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoàng gia lần thứ 7 (7th WCH Royal Summit) diễn ra ở thành phố Las Vegas (bang Nevada, Hoa Kỳ), Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng đã vinh dự được trao danh hiệu “Người phụ nữ của năm 2025” (Woman of the Year 2025).

Đây là một trong những giải thưởng cao quý do tổ chức phi chính phủ We Care for Humanity (WCH) bình chọn và trao tặng nhằm ghi nhận các cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực nhân đạo, phát triển cộng đồng và kết nối văn hóa toàn cầu.

Sự kiện kéo dài trong hai ngày 27–28/5 tại khách sạn Gold Coast, quy tụ các nhà lãnh đạo, tổ chức nhân đạo, nhà đầu tư, học giả và doanh nghiệp từ hơn 20 quốc gia. Ngoài các diễn đàn thảo luận, hội nghị còn tổ chức triển lãm, hoạt động kết nối cộng đồng và lễ vinh danh các cá nhân, tổ chức tiêu biểu.

Không chỉ nhận giải thưởng từ WCH, bà Kim Hồng còn được lãnh đạo thành phố Las Vegas trao bằng khen, như một sự ghi nhận chính thức cho những nỗ lực bền bỉ của bà trong công tác thiện nguyện, ngoại giao văn hóa và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoa hậu Kim Hồng sinh năm 1968, từng được Tổ chức Mrs World trao danh hiệu “Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới” năm 2013. Bà là người chủ trì nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô trong nước và quốc tế như Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011, Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009. Đặc biệt, bà từng gặp ông Donald Trump tại New York năm 2007 để vận động đưa cuộc thi Miss Universe về Việt Nam.

Sau đó, cuộc thi đã được tổ chức thành công tại Nha Trang năm 2008 và phát sóng trên đài NBC, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hiện sống và làm việc tại Mỹ, bà Kim Hồng tiếp tục tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện và các hoạt động kết nối văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.