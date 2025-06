Carlsberg Việt Nam cam kết bền vững nhân Ngày Môi trường thế giới 2025

Hơn 200 tình nguyện viên từ Carlsberg Việt Nam – gồm đội ngũ nhân viên, lãnh đạo cấp cao và gia đình đã cùng tham gia hoạt động dọn dẹp bờ biển tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất, Bà Rịa – Vũng Tàu), ngày 31-5 vừa qua.

Nhân viên và lãnh đạo Carlsberg Việt Nam thu gom hơn 3 tấn rác tại Phước Tỉnh

Được tổ chức nhân Ngày Môi trường thế giới 2025, với sự hỗ trợ và tham gia của Đại sứ quán Đan Mạch, hoạt động là minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam – đặc biệt trong bảo tồn tài nguyên nước và hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, đi cùng với chiến lược toàn cầu "Together Towards ZERO and Beyond" của Tập đoàn Carlsberg.

Rác thải được thu gom, phân loại và chuyển đến đơn vị tái chế địa phương

Từ năm 2019 đến nay, Carlsberg Việt Nam giảm hơn 30% lượng nước tiêu thụ, đưa nhà máy Phú Bài trở thành một trong những nhà máy sử dụng nước hiệu quả nhất trong Tập đoàn. Ông Andrew Khan, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam, nhấn mạnh: "Phát triển bền vững bắt đầu từ những hành động nhỏ hàng ngày, từ tối ưu quy trình sản xuất đến cùng cộng đồng làm sạch bãi biển, thể hiện niềm tin rằng thay đổi thực sự bắt đầu từ nơi ta sống và những việc ta làm cùng nhau".

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam – ông Nicolai Prytz - cùng các đại diện Đại sứ quán đã trực tiếp tham gia hoạt động vì môi trường cùng Carlsberg Việt Nam. "Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là lượng rác thu gom được, mà là tinh thần tích cực và đồng lòng của tất cả mọi người"- ông Nicolai Prytz chia sẻ.

Hoạt động vì môi trường lần này là một phần trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn của Carlsberg Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, đồng hành cùng cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ xử lý nước thải hiện đại, giải pháp tiết kiệm nước, sử dụng năng lượng tái tạo và bao bì bền vững. Hiện nay, 100% chai của công ty có thể tái sử dụng, và bao bì carton của công ty được làm từ 90% vật liệu tái chế.