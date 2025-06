Satila Hồng Vịnh tỏa sáng tại "Nha Trang say Hi"

Đại nhạc hội "Nha Trang say Hi" gồm 3 chương: Sắc màu của biển; Vũ khúc ánh sáng; Nhịp điệu sóng với sự tham gia biểu diễn của những ca sĩ đến từ chương trình "Anh trai say Hi" như: Đức Phúc, Issac, Anh Tú (Voi bản Đôn), Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh… Bên cạnh đó, chương trình còn có các ca sĩ đang được khán giả yêu thích gồm: Phạm Anh Khoa, Ly Ly, Satila Hồng Vịnh, nhóm nhạc FB Boiz, DJ Tina…

Satila Hồng Vịnh đã cực cháy khi trình diễn 2 bài "mới toanh" tại "Nha Trang say Hi"

Tại "Nha Trang say Hi", Satila Hồng Vịnh đã cực cháy khi trình diễn 2 bài hát cực sôi động, "mới toanh" do cô sáng tác là "Hệ chiêm tinh" và "Chỉ có thể là em". Hai ca khúc của Satila đã được khán giả trẻ đón nhận nhiệt tình.

Trước đây, Satila Hồng Vịnh đã cùng nhóm nhạc nữ S-Girls trình diễn tại Nha Trang và quay MV. Gần đây, cô cũng là giám đốc âm nhạc cho chương trình Live Concert Âm Nhạc Phật giáo Đương đại 2024. Có nhiều hoạt động và kỷ niệm tại tỉnh Khánh Hoà nên nơi này rất thân quen, ngôi nhà thứ 2 của nữ ca sĩ.

Nhận lời mời trình diễn đêm khai mạc Lễ hội Văn hoá Du lịch biển 2025 - Đại nhạc hội "Nha Trang say Hi", Satila Hồng Vịnh rất vui và nhanh chóng chọn 2 ca khúc "Hệ chiêm tinh" và "Chỉ có thể là em" với giai điệu sôi động và ca từ ý nghĩa, thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm, phù hợp với chủ đề của chương trình trong mùa hè năm nay.

Satila cũng rất vui khi được gặp lại anh chị em nghệ sĩ thân thiết như Phúc Bồ, Hoàng Tôn, Anh Tú, Ly Ly... Tất cả nghệ sĩ trong chương trình đã cùng nhau đem lại một đêm nhạc cực kỳ sôi động và tuyệt vời cho người dân cũng như du khách tại tỉnh Khánh Hoà.