AQUA bứt phá doanh số trên Lazada





Thành công này đến từ triết lý "Thấu hiểu địa phương" và "Công nghệ phục vụ con người". AQUA kết hợp R&D quốc tế với chuyên gia bản địa để phát triển các tính năng phù hợp người Việt, giải quyết nhu cầu thực tế, mang lại trải nghiệm tiện nghi, tiết kiệm và tốt cho sức khỏe.

Nhiều công nghệ nổi bật được ứng dụng như vận hành hiệu quả khi áp lực nước thấp, kháng khuẩn ABT, giặt nước nóng 90°C, bảng điều khiển tiếng Việt thân thiện. Tủ lạnh tích hợp ngăn đông tùy chỉnh, làm đá tự động, đèn LED Daylight bảo vệ thị giác. Hãng cũng đưa AI, IoT vào thực tiễn qua ứng dụng Haismart, cho phép điều khiển từ xa, tối ưu điện năng và tự động hóa chu trình giặt.

AQUA đồng thời chú trọng độ bền với chính sách bảo hành trọn đời động cơ máy giặt truyền động trực tiếp và 10 năm cho máy nén Inverter, củng cố niềm tin người dùng.

Ông Fan Guofeng - Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam, chia sẻ: "30 năm qua, chúng tôi kiên định với ba giá trị: Lấy người dùng làm trung tâm - Không ngừng cải tiến - Duy trì chất lượng bền bỉ. Sự bền bỉ đó không chỉ nằm ở tuổi thọ sản phẩm, mà còn ở cam kết dịch vụ tận tâm, luôn có mặt khi khách hàng cần".

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển, hành vi mua sắm điện máy cũng thay đổi. Theo Metric, giai đoạn 6/2025–5/2026, GMV ngành đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 24%, với hơn 100 triệu sản phẩm bán ra. Người tiêu dùng ngày càng quen với việc tìm hiểu và mua hàng online.

Các sàn TMĐT mang lại lợi thế về lưu lượng truy cập, đo lường hiệu quả và chi phí thấp hơn 30–40% so với bán lẻ truyền thống, đồng thời đảm bảo giao nhận, lắp đặt và hậu mãi. Trên Lazada, người dùng được giao hàng, lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển tại đô thị lớn, bảo hành điện tử và đổi trả trong 15 ngày.

Nắm bắt xu hướng, AQUA mở gian hàng chính hãng trên Lazada từ năm 2022 và đạt kết quả tích cực. Quý II/2026, GMV tăng gần 3,5 lần, tương đương 234% so với cùng kỳ. Thương hiệu cũng được vinh danh "Nhà bán hàng xuất sắc số 1" ngành gia dụng trong chiến dịch 6.6.

Tăng trưởng này đến từ sự phối hợp giữa AQUA và Lazada qua các chương trình ưu đãi, miễn phí vận chuyển, trả góp 0% cùng các hoạt động marketing như livestream, affiliate và hợp tác KOL/KOC, giúp mở rộng tiếp cận và thúc đẩy doanh số.