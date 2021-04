Những địa điểm may Vest cưới đẹp nhất TP HCM

1. Mon Amie

Là thương hiệu rất lâu đời trong thị trường áo Vest TP HCM, đảm bảo bạn sẽ nổi bật nhất trong buổi đám cưới bởi bộ đồ vest cưới cực sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Mon Amie đã tạo nên niềm tin vững chắc cho khách hàng khi luôn mang đến những sản phẩm may đo thủ công hoàn hảo nhất. Tại đây có một đội ngũ nhân viên sẵn sàng may đo bộ vest theo yêu cầu riêng của bạn, đúng form người và vóc dáng, thậm chí là kiểu dáng vô cùng lịch lãm.

Những nghệ nhân gốc Huế tại Mon Amie sử dụng nhiều chất liệu vải cao cấp để tạo nên những sản phẩm Vest cho khách hàng. Đến với Mon Amie, thật dễ dàng để bạn trở thành chú rể bảnh trai trong ngày trọng đại của mình.

2. Cao Minh

Nhắc đến những cửa hàng may đo vest nam ở TP HCM, chúng ta không thể bỏ qua cái tên Cao Minh. Đây là một trong những thương hiệu may đo vest nam lâu đời nhất tại TP HCM. Trải qua bề dày hơn 70 năm phát triển, Cao Minh luôn tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm, những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Những mẫu vest tại Cao Minh luôn hướng tới phong cách lịch sự, trang trọng đảm bảo mang đến nét tinh tế, cuốn hút cho các quý ông. Đến với Cao Minh các chàng trai có thể chọn cho mình những bộ vest may sẵn hoặc chọn dịch vụ may đo truyền thống để có được bộ vest phù hợp nhất.

3. Amie De Charme