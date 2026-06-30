Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Lễ ký kết được tổ chức trong trong khuôn khổ Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND Thành phố Hà Nội chủ trì. Với thỏa thuận hợp tác này, Grab tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy chuyển đổi số và tạo ra tác động kinh tế - xã hội tích cực tại Việt Nam thông qua mô hình hợp tác công tư.



Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực đến năm 2030, và sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính như phát triển giao thông xanh. Grab Việt Nam cùng các đối tác sẽ phối hợp với Sở Xây dựng TP Hà Nội triển khai các dự án đầu tư, hỗ trợ mở rộng hạ tầng trạm sạc điện dùng chung (công cộng) phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của TP Hà Nội.

Các dự án hợp tác cũng sẽ tập trung phát triển, mở rộng triển khai giải pháp kết nối liên thông các trạm sạc điện dùng chung trên địa bàn TP Hà Nội, cho phép tài xế tìm kiếm, sạc và thanh toán phí sạc trên ứng dụng Grab.

Đồng thời, nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội như một trong những điểm đến ưa thích đối với khách du lịch trong nước và quốc tế, Grab phối hợp cùng Sở Du lịch TP Hà Nội tập trung đẩy mạnh quảng bá và tăng cường trải nghiệm cho du khách bằng các giải pháp số.

Các dự án hợp tác sẽ bao gồm việc kết nối, quảng bá các điểm đến du lịch, tôn vinh ẩm thực Hà Nội trên nền tảng số và giới thiệu nền tảng Công dân Thủ đô số (ứng dụng iHaNoi) của TP. Hà Nội tới người dân và du khách thông qua các kênh thông tin, ứng dụng của Grab.

Grab sẽ đồng hành tổ chức, quảng bá các sự kiện của Thủ đô liên quan đến khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng sẽ phối hợp triển khai các dự án tăng cường đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho đối tác thương nhân và đối tác tài xế, góp phần phát triển xã hội số theo hướng bao trùm.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: "Với các ưu thế về công nghệ, dữ liệu cũng như hệ thống đối tác rộng khắp, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dân, du khách và doanh nghiệp tại Thành phố. Sự hợp tác này còn là tiền đề để Grab có thể chung tay với Thành phố thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng bền vững cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong tương lai".

