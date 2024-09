Hoa hậu Diễm Châu và sao Việt hướng về miền Bắc

Những ngày qua, Hoa hậu Diễm Châu và nhiều nghệ sĩ Việt ở nước ngoài cùng chung tay san sẻ khó khăn của bà con ở vùng ngập lụt sau bão Yagi.



Bão số 3 Yagi đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Bắc để lại thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản.

Đặc biệt, dù bão đã tan nhưng lũ quét, ngập lụt tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Hải Phòng... đã khiến người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng và người dân vẫn ngày đêm khắc phục hậu quả.

Trước tình hình đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã có những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân.

Hoa hậu Diễm Châu hướng về miền Bắc.

Hoa hậu Phu nhân người Việt tại Úc 2017 Diễm Châu cho biết: "Từ Úc sau khi đọc các thông tin trên truyền thông tôi và gia đình đã góp 50 triệu đồng cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chia sẻ nỗi đau với những gia đình có nạn nhân qua đời do lũ lụt, những gia đình đang phải đương đầu với những khó khăn do thiên tai ập đến. Tôi may mắn có công việc kinh doanh ổn định tại Úc nên đây chính là lúc để tôi phải chung tay với mọi người hỗ trợ người kém may mắn hơn".



Ngoài Hoa hậu Diễm Châu, ca sĩ hải ngoại Quang Lê cũng chia sẻ trên trang cá nhân đóng góp 50 triệu đồng. Ca sĩ Bằng Kiều về Yên Bái cứu trợ lũ lụt, mang theo nhiều áo phao, nhu yếu phẩm hỗ trợ các chiến sĩ và người dân.

Ca sĩ Myra Trần đã lập tức gửi ủng hộ số tiền 50 triệu đồng để mua áo phao và 10 triệu đồng mua gạo cho người dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Từ châu Phi, Quang Linh Vlogs cũng thông báo, anh và Team châu Phi ủng hộ 300 triệu đồng để khắc phục sau bão Yagi, thông qua Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Bên cạnh đó, các nàng hậu như: Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa cũng chia sẻ trên trang cá nhân góp 50 triệu đồng cho bà con vùng lũ.

Hoa hậu Diễm Châu từng được khán giả biết đến qua phim Phượng Khấu.

Được biết, Diễm Châu từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Phu nhân Người Việt tại Úc 2017, song song với công việc kinh doanh Tập đoàn Luxury Kingdom tại Australia, người đẹp cũng tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Năm 2020, Hoa hậu Diễm Châu đảm nhận vai diễn phi tần Diệp Bửu trong phim Phượng Khấu của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.