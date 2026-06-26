Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Tiêu dùng thông minh 10:26

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 00:09

LG Electronics (LG) vừa chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Chuyện của Sao 00:07

Gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật, Nguyễn Đức Tuyến - nghệ danh MC Đức Tuyến - không còn giới hạn mình trong vai trò người dẫn chương trình.

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu dùng thông minh 18:33

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:59

Dịch vụ setup quán cà phê đang trở thành giải pháp được nhiều chủ đầu tư lựa chọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi khởi nghiệp.

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Tiêu dùng thông minh 17:55

Bạn tìm nguồn cà phê hạt rang mộc chất lượng, hương vị rõ ràng, phù hợp nhiều phương pháp pha chế? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Tiêu dùng thông minh 17:22

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các tiêu chí đánh giá và gợi ý địa chỉ cung cấp cà phê đáng tin cậy tại Đà Nẵng.

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:21

Máy xay cà phê là thiết bị mở đầu cho một ly cà phê ngon, vì độ đồng đều của bột xay ảnh hưởng rõ đến tốc độ chiết xuất và hương vị.

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

Điểm đến 16:54

MaYaCa Technical mang đến các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành chuyên nghiệp cho nhiều mô hình kinh doanh hiện nay.

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

Tiêu dùng thông minh 16:53

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh khiến doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến từng yếu tố nhận diện thương hiệu, trong đó có bao bì sản phẩm.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Chuyện của Sao 16:43

Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 vừa chính thức công bố quyết định đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết của cuộc thi.

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

26 tháng 6, 2026 | 14:45

Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp.

Các kỹ sư cơ điện và chủ xưởng luôn cần một giải pháp thông gió nhỏ gọn nhưng áp suất lớn. Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp. Nội dung phân tích sau đây sẽ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật giúp bạn chọn máy chuẩn.

Cấu tạo quạt ly tâm mini và cơ chế tạo áp suất vượt trội

Cấu tạo quạt ly tâm mini bao gồm vỏ ốc xoắn, hệ thống cánh guồng và động cơ truyền động. Khác với dòng hướng trục thông thường, guồng cánh ly tâm được thiết kế theo dạng lồng sóc với nhiều lá cánh nhỏ vát nghiêng. Khi động cơ quay tốc độ cao, luồng không khí đi vào theo trục dọc sẽ bị lực đẩy văng.

Cơ chế nén khí đặc biệt này tạo ra một cột áp tĩnh vô cùng lớn tại miệng thổi. Nhờ áp suất tĩnh cao, luồng gió có thể dễ dàng luồn lách qua các đường ống dẫn dài. Đặc điểm kỹ thuật đó giúp sản phẩm duy trì lưu lượng ổn định ngay cả khi môi trường có nhiều lực cản trở.

Phân loại các dòng quạt hút ly tâm nhỏ phổ biến

Thị trường hiện nay phân chia dòng sản phẩm quạt hút ly tâm thành hai nhóm chính dựa trên nguyên lý truyền động cơ học.

Dòng quạt hút ly tâm truyền động trực tiếp

Cánh guồng của thiết bị được gắn trực tiếp lên trục quay của động cơ mà không qua dây đai. Cấu trúc tinh gọn giúp máy đạt hiệu suất cao và hạn chế hao hụt năng lượng khi vận hành. Dòng quạt hút ly tâm công suất nhỏ trực tiếp rất phù hợp cho những hệ thống yêu cầu sự nhỏ gọn và không gian lắp đặt hẹp.

Dòng quạt hút ly tâm sử dụng động cơ EC/DC hiện đại

Động cơ điện một chiều không chổi than là bước đột phá công nghệ trong ngành thông gió. Dòng máy này cho phép người dùng tinh chỉnh tốc độ quay linh hoạt thông qua bộ điều khiển. So với động cơ xoay chiều truyền thống, động cơ EC giúp tiết kiệm lượng lớn điện năng tiêu thụ hàng tháng khi chạy liên tục.

Thông số kỹ thuật cần kiểm tra khi mua quạt ly tâm mini

Để đánh giá chính xác năng suất làm việc của quạt ly tâm mini, người mua cần bám sát các chỉ số cơ bản sau.

Lưu lượng gió định mức (CFM hoặc m³/h)

Lưu lượng gió thể hiện thể tích không khí mà quạt ly tâm mini có thể luân chuyển trong một đơn vị thời gian. Thông số này quyết định trực tiếp đến khả năng làm mát nhanh hay chậm của toàn hệ thống. Bạn cần tính toán thể tích phòng và bội số tuần hoàn khí nhằm chọn đúng thông số máy theo yêu cầu.

Cột áp tĩnh tối đa (Đơn vị: Pa)

Cột áp tĩnh là đại lượng biểu thị áp lực nén nhằm thắng được trở lực của hệ thống ống. Đường ống càng dài, nhiều khúc cua hoặc gắn màng lọc thì yêu cầu cột áp tĩnh càng cao. Nếu chọn máy có cột áp thấp, luồng gió sẽ suy yếu và triệt tiêu ngay bên trong lòng ống dẫn.

Tốc độ vòng quay (RPM) và độ ồn (dB)

Hai thông số này luôn có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong cơ khí. Tốc độ quay của guồng càng nhanh thì gió sinh ra càng nhiều nhưng tiếng ồn sẽ tăng theo. Đối với môi trường văn phòng hoặc nhà ở, bạn nên chọn những model phát ra tiếng ồn hoạt động dưới mức tiêu chuẩn 45 dB.

Ứng dụng thiết bị quạt ly tâm trong dân dụng và công nghiệp

Nhờ ưu thế vượt trội về kích thước, sản phẩm quạt ly tâm được ứng dụng rộng rãi trong ba lĩnh vực cốt lõi dưới đây:

  • Hỗ trợ tản nhiệt cho hệ thống máy móc điện tử: Thiết bị được lắp đặt bên trong các tủ điện điều khiển, máy cắt CNC hoặc hệ thống máy chủ server. Luồng khí áp suất cao sẽ thổi bay bạt hơi nóng phát sinh từ các linh kiện bán dẫn ra ngoài môi trường.
  • Hút khói hàn và khí độc tại bàn thao tác: Trong các xưởng chế tác kim hoàn hoặc sửa chữa linh kiện, lượng khói chì sinh ra rất độc hại. Người ta thường gắn một chiếc quạt ly tâm mini ngay phía trên bàn làm việc kết nối cùng ống mềm.
  • Cấp khí tươi cho các phòng sạch và phòng thí nghiệm: Những không gian này đòi hỏi luồng không khí đi vào phải qua hệ thống màng lọc. Chỉ có dòng quạt ly tâm mới đủ cột áp tĩnh để đẩy luồng khí xuyên qua các khe lọc siêu nhỏ.

Quạt Phú Đạt Vượng chuyên cung cấp quạt ly tâm mini chất lượng cao

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác cung ứng vật tư cơ điện uy tín, Quạt Phú Đạt Vượng là điểm đến tin cậy hàng đầu. Đơn vị chuyên phân phối các dòng quạt ly tâm mini chính hãng với đầy đủ giấy tờ kiểm định đạt chuẩn quốc tế.

  • Sản phẩm đa dạng thông số: Danh mục hàng hóa phủ rộng từ công suất 15W đến 300W, tương thích mọi nhu cầu nhà xưởng.
  • Chính sách bảo hành minh bạch: Toàn bộ máy móc được cam kết bảo hành mười hai tháng cho mọi lỗi từ nhà sản xuất.
  • Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư trực tiếp hỗ trợ tính toán cột áp, chọn ống và hướng dẫn đấu nối.
  • Tối ưu chi phí đầu tư: Nhờ nhập khẩu tận gốc không qua trung gian, mức giá bán ra luôn đảm bảo cực cạnh tranh.

Tóm lại, đầu tư đúng chủng loại quạt ly tâm mini sẽ giúp hệ thống máy móc vận hành bền bỉ hơn. Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Quạt Phú Đạt Vượng để nhận tư vấn giải pháp thông gió chuyên sâu và nhận báo giá tốt nhất.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ ĐẠT VƯỢNG

Số ĐKKD: 0111015989 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội

Trụ sở chính: Số 38 phố Thâm Tâm, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

Chi nhánh miền Nam: 130 Lý Chiêu Hoàng, Phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh miền Trung: 6 Đặng Nhơn, Phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0988.114.760 - 0966.522.134

Email: phudatvuong@gmail.com

Website: https://quatcongnghieptot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/quatcongnghiepphudatvuong



Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Món ngon

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

Nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018 tại Đà Nẵng chính là dấu mốc mới trong hành trình phát triển của MaYaCa.

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

Món ngon 15:59

MaYaCa Coffee mở rộng các giải pháp thiết bị máy cà phê chuyên dụng. Bao gồm máy pha cà phê, máy xay và máy rang hiện đại...

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

MaYaCa Coffee xây dựng hệ sinh thái cà phê sạch cho quán, nhà hàng và khách sạn

Món ngon 15:40

MaYaCa Coffee không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mở rộng các giải pháp hỗ trợ vận hành dành cho quán cà phê, nhà hàng và khách sạn.

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

MaYaCa Coffee cung cấp các loại cà phê pha phin, pha máy chất lượng đạt chuẩn

Món ngon 14:44

MaYaCa Coffee mang đến nhiều dòng cà phê pha phin và pha máy chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cũng như kinh doanh chuyên nghiệp.

TÁM

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

CLIP

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Tưng bừng lễ hội té nước Thái Lan, lễ hội tắm bùn Hàn Quốc

Video 14:33

Lễ hội té nước (Thái Lan) diễn ra từ 13 đến 15-4 hằng năm. Lễ hội tắm bùn (Hàn Quốc) vào tháng 7 hằng năm.

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Những loại hình nghệ thuật dân gian chinh phục du khách

Video 15:43

Du khách thích thú tận mắt chiêm ngưỡng tiết mục múa thúng cực điệu nghệ; lắng đọng với tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

TIN HOT TRONG TUẦN

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này