Cấu tạo quạt ly tâm mini, nguyên lý và hướng dẫn chọn mua chuẩn kỹ thuật

Các kỹ sư cơ điện và chủ xưởng luôn cần một giải pháp thông gió nhỏ gọn nhưng áp suất lớn. Dòng sản phẩm quạt ly tâm mini chính là thiết bị chuyên dụng giúp giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt trong không gian hẹp. Nội dung phân tích sau đây sẽ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật giúp bạn chọn máy chuẩn.

Cấu tạo quạt ly tâm mini và cơ chế tạo áp suất vượt trội

Cấu tạo quạt ly tâm mini bao gồm vỏ ốc xoắn, hệ thống cánh guồng và động cơ truyền động. Khác với dòng hướng trục thông thường, guồng cánh ly tâm được thiết kế theo dạng lồng sóc với nhiều lá cánh nhỏ vát nghiêng. Khi động cơ quay tốc độ cao, luồng không khí đi vào theo trục dọc sẽ bị lực đẩy văng.

Cơ chế nén khí đặc biệt này tạo ra một cột áp tĩnh vô cùng lớn tại miệng thổi. Nhờ áp suất tĩnh cao, luồng gió có thể dễ dàng luồn lách qua các đường ống dẫn dài. Đặc điểm kỹ thuật đó giúp sản phẩm duy trì lưu lượng ổn định ngay cả khi môi trường có nhiều lực cản trở.

Phân loại các dòng quạt hút ly tâm nhỏ phổ biến

Thị trường hiện nay phân chia dòng sản phẩm quạt hút ly tâm thành hai nhóm chính dựa trên nguyên lý truyền động cơ học.

Dòng quạt hút ly tâm truyền động trực tiếp

Cánh guồng của thiết bị được gắn trực tiếp lên trục quay của động cơ mà không qua dây đai. Cấu trúc tinh gọn giúp máy đạt hiệu suất cao và hạn chế hao hụt năng lượng khi vận hành. Dòng quạt hút ly tâm công suất nhỏ trực tiếp rất phù hợp cho những hệ thống yêu cầu sự nhỏ gọn và không gian lắp đặt hẹp.

Dòng quạt hút ly tâm sử dụng động cơ EC/DC hiện đại

Động cơ điện một chiều không chổi than là bước đột phá công nghệ trong ngành thông gió. Dòng máy này cho phép người dùng tinh chỉnh tốc độ quay linh hoạt thông qua bộ điều khiển. So với động cơ xoay chiều truyền thống, động cơ EC giúp tiết kiệm lượng lớn điện năng tiêu thụ hàng tháng khi chạy liên tục.

Thông số kỹ thuật cần kiểm tra khi mua quạt ly tâm mini

Để đánh giá chính xác năng suất làm việc của quạt ly tâm mini, người mua cần bám sát các chỉ số cơ bản sau.

Lưu lượng gió định mức (CFM hoặc m³/h)

Lưu lượng gió thể hiện thể tích không khí mà quạt ly tâm mini có thể luân chuyển trong một đơn vị thời gian. Thông số này quyết định trực tiếp đến khả năng làm mát nhanh hay chậm của toàn hệ thống. Bạn cần tính toán thể tích phòng và bội số tuần hoàn khí nhằm chọn đúng thông số máy theo yêu cầu.

Cột áp tĩnh tối đa (Đơn vị: Pa)

Cột áp tĩnh là đại lượng biểu thị áp lực nén nhằm thắng được trở lực của hệ thống ống. Đường ống càng dài, nhiều khúc cua hoặc gắn màng lọc thì yêu cầu cột áp tĩnh càng cao. Nếu chọn máy có cột áp thấp, luồng gió sẽ suy yếu và triệt tiêu ngay bên trong lòng ống dẫn.

Tốc độ vòng quay (RPM) và độ ồn (dB)

Hai thông số này luôn có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong cơ khí. Tốc độ quay của guồng càng nhanh thì gió sinh ra càng nhiều nhưng tiếng ồn sẽ tăng theo. Đối với môi trường văn phòng hoặc nhà ở, bạn nên chọn những model phát ra tiếng ồn hoạt động dưới mức tiêu chuẩn 45 dB.

Ứng dụng thiết bị quạt ly tâm trong dân dụng và công nghiệp

Nhờ ưu thế vượt trội về kích thước, sản phẩm quạt ly tâm được ứng dụng rộng rãi trong ba lĩnh vực cốt lõi dưới đây:

Hỗ trợ tản nhiệt cho hệ thống máy móc điện tử: Thiết bị được lắp đặt bên trong các tủ điện điều khiển, máy cắt CNC hoặc hệ thống máy chủ server. Luồng khí áp suất cao sẽ thổi bay bạt hơi nóng phát sinh từ các linh kiện bán dẫn ra ngoài môi trường.

Thiết bị được lắp đặt bên trong các tủ điện điều khiển, máy cắt CNC hoặc hệ thống máy chủ server. Luồng khí áp suất cao sẽ thổi bay bạt hơi nóng phát sinh từ các linh kiện bán dẫn ra ngoài môi trường. Hút khói hàn và khí độc tại bàn thao tác: Trong các xưởng chế tác kim hoàn hoặc sửa chữa linh kiện, lượng khói chì sinh ra rất độc hại. Người ta thường gắn một chiếc quạt ly tâm mini ngay phía trên bàn làm việc kết nối cùng ống mềm.

Trong các xưởng chế tác kim hoàn hoặc sửa chữa linh kiện, lượng khói chì sinh ra rất độc hại. Người ta thường gắn một chiếc quạt ly tâm mini ngay phía trên bàn làm việc kết nối cùng ống mềm. Cấp khí tươi cho các phòng sạch và phòng thí nghiệm: Những không gian này đòi hỏi luồng không khí đi vào phải qua hệ thống màng lọc. Chỉ có dòng quạt ly tâm mới đủ cột áp tĩnh để đẩy luồng khí xuyên qua các khe lọc siêu nhỏ.

Quạt Phú Đạt Vượng chuyên cung cấp quạt ly tâm mini chất lượng cao

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Sản phẩm đa dạng thông số: Danh mục hàng hóa phủ rộng từ công suất 15W đến 300W, tương thích mọi nhu cầu nhà xưởng.

Danh mục hàng hóa phủ rộng từ công suất 15W đến 300W, tương thích mọi nhu cầu nhà xưởng. Chính sách bảo hành minh bạch: Toàn bộ máy móc được cam kết bảo hành mười hai tháng cho mọi lỗi từ nhà sản xuất.

Toàn bộ máy móc được cam kết bảo hành mười hai tháng cho mọi lỗi từ nhà sản xuất. Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu: Đội ngũ kỹ sư trực tiếp hỗ trợ tính toán cột áp, chọn ống và hướng dẫn đấu nối.

Đội ngũ kỹ sư trực tiếp hỗ trợ tính toán cột áp, chọn ống và hướng dẫn đấu nối. Tối ưu chi phí đầu tư: Nhờ nhập khẩu tận gốc không qua trung gian, mức giá bán ra luôn đảm bảo cực cạnh tranh.

Tóm lại, đầu tư đúng chủng loại quạt ly tâm mini sẽ giúp hệ thống máy móc vận hành bền bỉ hơn. Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Quạt Phú Đạt Vượng để nhận tư vấn giải pháp thông gió chuyên sâu và nhận báo giá tốt nhất.

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