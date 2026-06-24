Nhà xưởng của bạn đang gặp tình trạng khí nóng tích tụ và không khí tù đọng khiến không gian làm việc trở nên ngột ngạt, đồng thời còn làm giảm hiệu quả vận hành của hệ thống sản xuất. Vậy thì hãy tham khảo ngay giải pháp quạt thông gió tròn công nghiệp PDV làm mát và thông thoáng nhà xưởng hiệu quả.

Vì sao nên lựa chọn quạt thông gió tròn cho nhà xưởng?

Quạt thông gió tròn được ứng dụng phổ biến trong nhiều mô hình nhà xưởng nhờ khả năng tạo luồng gió tập trung và ổn định. Thiết kế dạng tròn giúp tối ưu hướng gió, hạn chế phân tán luồng khí, từ đó nâng cao hiệu quả trao đổi không khí trong không gian kín.

Bên cạnh đó, thiết bị có khả năng hoạt động linh hoạt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, từ nhà xưởng sản xuất, kho chứa hàng đến khu vực kỹ thuật. Nhờ lưu lượng gió lớn, quạt giúp đẩy khí nóng, mùi khó chịu và bụi bẩn ra bên ngoài, đồng thời hỗ trợ đưa không khí tươi vào bên trong.

Một yếu tố quan trọng khác là tính ổn định trong vận hành. Quạt thông gió tròn được thiết kế phù hợp cho hoạt động liên tục trong thời gian dài, đáp ứng nhu cầu của các nhà xưởng sản xuất quy mô vừa và lớn.

Ưu và nhược điểm của quạt thông gió công nghiệp tròn

Quạt thông gió công nghiệp tròn là thiết bị phổ biến trong hệ thống thông gió công nghiệp, sở hữu nhiều ưu nhược điểm. Sau đây là các ưu nhược điểm của quạt thông gió tròn:

Ưu điểm quạt hút công nghiệp tròn

Quạt thông gió tròn mang lại nhiều lợi ích trong quá trình sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu thông gió và cải thiện môi trường không khí trong nhiều không gian khác nhau. Các ưu điểm gồm có:

Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà xưởng

Khả năng tạo lưu lượng gió lớn, hỗ trợ trao đổi không khí nhanh chóng

Vận hành ổn định, phù hợp với môi trường làm việc liên tục

Độ bền cao nhờ cấu tạo chắc chắn và vật liệu chịu lực tốt

Tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng dài hạn

Nhược điểm quạt hút công nghiệp tròn

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, quạt hút công nghiệp tròn vẫn tồn tại một số hạn chế cần cân nhắc trước khi lựa chọn như:

Hiệu quả thông gió phụ thuộc vào vị trí lắp đặt

Khả năng phân tán khí không rộng bằng một số dòng quạt công suất lớn chuyên dụng

Cần tính toán kỹ lưu lượng gió để đạt hiệu quả tối ưu

Một số model quạt hút công nghiệp tròn phổ biến

Quạt hút công nghiệp tròn hiện được sản xuất với nhiều model khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong từng công trình và không gian lắp đặt. Một số model quạt thông gió phổ biến đang được ứng dụng rộng rãi trên thị trường:

Quạt thông gió tròn Superlite Max SLHCV 25

Quạt thông gió tròn Superlite Max SLHCV 40

Quạt thông gió tròn Omysu FA-40C-1

Quạt thông gió tròn Omysu FA-50C-1

Quạt thông gió tròn Soffnet SF4B

Nắm rõ các model phổ biến sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn được loại quạt thông gió tròn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

So sánh quạt thông gió tròn và quạt vuông

Quạt thông gió tròn và quạt vuông đều được sử dụng phổ biến trong hệ thống thông gió công nghiệp, tuy nhiên mỗi loại lại có đặc điểm riêng phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

Thiết kế quạt thông gió

Quạt thông gió hình tròn có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện lắp đặt tại trần, tường hoặc kết nối với hệ thống ống gió. Trong khi đó, quạt vuông thường có dạng hộp lớn, phù hợp với những vị trí cần lưu lượng gió ổn định và diện tích lắp đặt rộng hơn.

Lưu lượng gió của quạt

Xét về khả năng tạo lưu lượng gió, quạt vuông thường cho hiệu suất lớn hơn, phù hợp với không gian rộng hoặc nhà xưởng quy mô lớn. Ngược lại, quạt tròn thích hợp hơn cho hệ thống ống gió vừa và nhỏ, nơi cần luân chuyển không khí theo hướng tập trung.

Tiếng ồn của quạt thông gió

Trong quá trình vận hành, quạt tròn thường có độ ồn thấp hơn, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho môi trường làm việc. Quạt vuông có thể tạo ra tiếng ồn lớn hơn tùy theo công suất và điều kiện hoạt động.

Ứng dụng quạt thông gió

Quạt tròn thường được sử dụng trong các khu vực kín, cần dẫn khí qua đường ống để đảm bảo lưu thông không khí. Trong khi đó, quạt vuông phù hợp với nhà xưởng lớn, nơi cần trao đổi không khí trực tiếp với môi trường bên ngoài.

Phú Đạt Vượng phân phối quạt thông gió tròn cho nhà xưởng giá tốt

Mặc dù hiện nay trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp thiết bị quạt thông gió tròn nhà xưởng nhưng Quạt Phú Đạt Vượng vẫn tự hào là lựa chọn được nhiều khách hàng, đối tác tin tưởng.

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng phương châm hoạt động đặt chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm, đơn vị không ngừng nâng cao năng lực cung ứng cũng như hoàn thiện dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế trong lĩnh vực thông gió công nghiệp.

Bên cạnh cung cấp các dòng quạt thông gió tròn đa dạng về mẫu mã và công suất, Phú Đạt Vượng còn chú trọng hỗ trợ khách hàng trong quá trình lựa chọn thiết bị phù hợp với từng không gian sử dụng. Điều này giúp tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời đảm bảo tính ổn định và độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài.

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