Theo đó, cửa hàng Matsukiyo tại Hà Nội sẽ tọa lạc tại tầng B1, Vincom Mega Mall, Times City. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Matsukiyo tại thị trường Việt Nam, mang đến cho khách hàng tại Hà Nội những sản phẩm và dịch vụ chất lượng, cơ hội trải nghiệm những tinh hoa về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe theo phong cách Nhật Bản.



Matsukiyo khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội

Cửa hàng của Matsukiyo sẽ phân phối đa dạng và chính hãng sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng và uy tín trên thế giới cùng những sản phẩm độc quyền của Matsukiyo như The Retinotime và Argelan. Khách hàng khi đến cửa hàng có thể tìm thấy phong phú các loại mỹ phẩm chăm sóc da, trang điểm, thực phẩm chức năng từ Nhật Bản, sản phẩm của Việt Nam cũng như các quốc gia khác như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc…Tất cả sản phẩm tại cửa hàng đều có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn, an tâm cho sức khoẻ người sử dụng.

Ông Hiroki Miyaoka, Giám đốc điều hành Công ty Matsukiyo Việt Nam, chia sẻ: "Sau gần 3 năm có mặt thị trường Việt Nam, nhận thấy rằng nhận thức về sức khỏe và sắc đẹp của người Việt Nam ngày càng nâng cao. Phụ nữ Việt Nam không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài mà còn chú trọng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong và họ cũng dành sự quan tâm và đặc biệt tin tưởng với các sản phẩm chất lượng cao đến từ Nhật Bản. Thị trường thủ đô Hà Nội được Matsukiyo xác định là một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược mở rộng".