CEO, nghệ sĩ Kristine Thảo Lâm cùng các nghệ sĩ trao quà cho bà con nghèo Vĩnh Long





Chương trình được tổ chức tại Trường Trung học cơ sở Tân Hưng, thu hút sự tham gia của đông đảo bà con địa phương, các em học sinh cùng nhiều nghệ sĩ đồng hành như nghệ sĩ Thanh Hằng, diễn viên, ca sĩ Trí Quang, ca sĩ Hiền Trang, đạo diễn Nguyễn Quỳ Khang và doanh nhân Dương Ngọc Thúy….

Tại đây, Nghệ sĩ - CEO Kristine Thảo Lâm, diễn viên Đoàn Minh Tài và các thành viên trong đoàn đã trực tiếp trao tận tay 200 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt cho các hộ dân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những phần quà nhu yếu phẩm, mỗi hộ gia đình và học sinh còn được nhận thêm 200.000 đồng tiền mặt nhằm góp phần hỗ trợ cuộc sống, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vươn lên trong học tập.

Chứng kiến những ánh mắt hồn nhiên của các em học sinh và những nụ cười xúc động của bà con nghèo, Nghệ sĩ - CEO Kristine Thảo Lâm không giấu được sự xúc động. Chị chia sẻ rằng đây không phải lần đầu tiên chị trở lại vùng quê ấp Tân Khai để thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, chuyến đi lần này mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt khi diễn ra trong giai đoạn địa phương vừa thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

Theo nữ nghệ sĩ, xã An Hiệp là một vùng quê còn nhiều khó khăn, nơi phần lớn người dân sống bằng nghề trồng lúa và cây ăn trái. Dù sở hữu những lợi thế về nông nghiệp, người dân nơi đây vẫn thường xuyên đối mặt với những thách thức từ tình trạng xâm nhập mặn, thời tiết khắc nghiệt và những biến động trong sản xuất. Chính vì vậy, sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương cùng các tổ chức, cá nhân thiện nguyện luôn là nguồn động viên quý giá đối với bà con

Dù những phần quà không lớn nhưng đó là tấm lòng, là sự sẻ chia chân thành mà chúng tôi muốn gửi đến các em học sinh và bà con. Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ góp phần mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực để mọi người vượt qua khó khăn trong cuộc sống", Kristine Thảo Lâm chia sẻ.

Điều đáng trân trọng là chương trình được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn. Chỉ trong vòng hai ngày, đoàn nghệ sĩ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương để hoàn thiện công tác tổ chức, bảo đảm chương trình diễn ra chu đáo, gọn gàng và đầy ý nghĩa. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên đã góp phần tạo nên một ngày hội sẻ chia đầy ắp tình người tại vùng quê An Hiệp.

Đồng hành cùng chương trình, diễn viên Đoàn Minh Tài cũng dành nhiều thời gian giao lưu, động viên các em học sinh và người dân địa phương. Hình ảnh nam diễn viên cùng các nghệ sĩ ân cần trao từng phần quà đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân.

Chương trình "Trái tim nhân ái" không chỉ mang đến những giá trị vật chất thiết thực mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, truyền đi thông điệp về trách nhiệm cộng đồng và tình yêu thương giữa con người với con người. Dù bận rộn với công việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ sĩ - CEO Kristine Thảo Lâm và diễn viên Đoàn Minh Tài vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để trở về với những vùng quê còn nhiều khó khăn, tiếp tục hành trình sẻ chia và kết nối yêu thương.

Những phần quà được trao đi có thể không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tấm lòng nhân ái, tinh thần "lá lành đùm lá rách" và sự đồng cảm sâu sắc của những người nghệ sĩ đối với cộng đồng. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa nhất mà chương trình để lại trong lòng người dân ấp Tân Khai xã An Hiệp, góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.