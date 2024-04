Cuộc đua kịch tính trên khắp các đấu trường thể thao, phim ảnh đặc sắc đổ bộ trên K+ tháng 4 và 5

Từ 13-4 đến 12-5, với khách hàng sử dụng truyền hình vệ tinh DTH, giảm 50% combo trọn bộ thiết bị HD và thuê bao gói K+ Trọn Vẹn thời hạn 6 hoặc 9 tháng. Trọn bộ thiết bị chỉ còn 600.000đ, thuê bao chỉ còn 87.500đ/tháng.

Với khách hàng mua mới và gia hạn App K+, ưu đãi đến 50% cho gói Tiện Lợi chỉ từ 40.000đ/tháng, gói Trọn Vẹn chỉ từ 88.000đ/tháng khi mua từ 6 tháng (áp dụng từ nay đến 20-4 và từ 4 đến 19-5).

K+ độc quyền phát sóng tại Việt Nam: Formula 1 với chặng Sprint đầu tiên Formula 1 Lenovo Chinese Grand Prix (19 - 21/4); loạt sự kiện hot nhất của làng MMA thế giới: UFC Fight Night 158 - Nicolau Vs. Perez (28/4), UFC 301 - Pantoja Vs. Erceg (5/5)...

Trọn vẹn diễn biến kịch tính các giải đấu ATP thuộc gói kênh VTVCab trên hệ thống K+ với sự kiện tâm điểm ATP 1000 - Mutua Madrid Open 2024 (24/4 - 5/5) với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu.

Cuốn vào thế giới phim ảnh đa dạng từ Á sang Âu trên K+

Mùa 2 của series Hàn toàn nhân vật phản diện Cuộc Chiến Sinh Tồn: Hồi Sinh vào 21h30 thứ 6, 7 hàng tuần trên K+, song song với Hàn Quốc.

Siêu phẩm đoạt Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2023 Kỳ Án Trên Đồi Tuyết (Anatomy Of A Fall - VOD App K+)

Chùm phim chuyển thể từ tiểu thuyết: Còn Lâu Mới Chết (A Long Way Down), Người Về Từ Cõi Chết (The Revenant), Cô Gái Trên Tàu (The Girl On The Train - 24/4)...

Trọn bộ các series đặc sắc nhất của Châu Á, Châu Âu: Dữ Phượng Hành, Nhất Niệm Quan Sơn, Ẩn Danh 2, Trêu Nhầm Yêu Thật, Mọi Điều Ta Chưa Nói…

