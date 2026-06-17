Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Tiêu dùng thông minh 10:26

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 00:09

LG Electronics (LG) vừa chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Chuyện của Sao 00:07

Gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật, Nguyễn Đức Tuyến - nghệ danh MC Đức Tuyến - không còn giới hạn mình trong vai trò người dẫn chương trình.

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Tiêu dùng thông minh 18:33

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:59

Dịch vụ setup quán cà phê đang trở thành giải pháp được nhiều chủ đầu tư lựa chọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi khởi nghiệp.

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Tiêu dùng thông minh 17:55

Bạn tìm nguồn cà phê hạt rang mộc chất lượng, hương vị rõ ràng, phù hợp nhiều phương pháp pha chế? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Tiêu dùng thông minh 17:22

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các tiêu chí đánh giá và gợi ý địa chỉ cung cấp cà phê đáng tin cậy tại Đà Nẵng.

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:21

Máy xay cà phê là thiết bị mở đầu cho một ly cà phê ngon, vì độ đồng đều của bột xay ảnh hưởng rõ đến tốc độ chiết xuất và hương vị.

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

Điểm đến 16:54

MaYaCa Technical mang đến các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành chuyên nghiệp cho nhiều mô hình kinh doanh hiện nay.

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

Tiêu dùng thông minh 16:53

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh khiến doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến từng yếu tố nhận diện thương hiệu, trong đó có bao bì sản phẩm.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Chuyện của Sao 16:43

Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 vừa chính thức công bố quyết định đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết của cuộc thi.

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

Món ngon 16:41

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MaYaCa Coffee mở rộng giải pháp thiết bị với máy pha, máy xay và máy rang cà phê

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Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

17 tháng 6, 2026 | 14:30

Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam đã chính thức được khai mạc tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Đây là sân chơi nghệ thuật quy mô lớn dành cho các tài năng nhí trên toàn quốc, hướng đến việc tìm kiếm, nuôi dưỡng và tôn vinh những giá trị nghệ thuật, bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp hiện đại qua lăng kính của thế hệ trẻ.

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam - Ảnh 1.

Cuộc thi danh giá này được chỉ đạo bởi cơ quan chủ trì Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, phối hợp cùng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ocean Group tổ chức thực hiện. Chương trình còn nhận được sự đồng hành phát sóng chiến lược của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM (VTV9), sự bảo trợ truyền thông từ Hiệp hội Quảng cáo TPHCM và Tiktok Việt Nam, cùng đơn vị sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp An Khang Media. Sự cộng hưởng của các đơn vị uy tín cam kết mang lại một hành trình chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu giá trị nhân văn cho các thí sinh.

Điểm nhấn tại Vòng sơ khảo miền Nam

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Hội trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã vô cùng sôi động với sự xuất hiện của hàng trăm thí sinh cùng các bậc phụ huynh đến làm thủ tục check-in. Vòng sơ khảo ghi nhận sự đa dạng trong các thể loại đăng ký biểu diễn nghệ thuật, từ ca hát, múa truyền thống, nhảy hiện đại cho đến trình diễn thời trang và diễn xuất.

Bên cạnh công tác chấm thi chuyên môn nghiêm túc từ Ban giám khảo, Ban tổ chức đặc biệt lưu ý và thắt chặt các quy định về bản quyền truyền thông nhằm bảo vệ quyền lợi hình ảnh cho các bé và sự chuyên nghiệp của chương trình. Phụ huynh khi đăng tải video, nhạc nền về buổi sơ khảo lên các phương tiện mạng xã hội được hướng dẫn biên tập kỹ lưỡng, không sử dụng nhạc nền vi phạm bản quyền và tự chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề bản quyền phát sinh trên mạng xã hội.

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam - Ảnh 2.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026 không chỉ đơn thuần là một cuộc thi tài năng, mà còn là hành trình gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và tạo bệ phóng chuyên nghiệp cho các thế hệ tương lai. Sự chỉn chu trong công tác tổ chức tại khu vực miền Nam hôm nay là minh chứng cho tâm huyết của toàn bộ ekip và các cơ quan ban ngành".

Đồng hành cùng các thí sinh tại Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" khu vực miền Nam là Hội đồng Ban Giám khảo chuyên môn gồm những gương mặt uy tín, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí, truyền thông, giáo dục, thời trang và quảng cáo:

Ông Nguyễn Thanh Đảo – Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM – Thành viên Ban Giám khảo; Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên – Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 – Thành viên Ban Giám khảo; Hoa hậu Hoàng Thanh Loan – Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM – Thành viên Ban Giám khảo; Ca sĩ Nguyên Vũ – Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam – Thành viên Ban Giám khảo; MC – Đạo diễn Anh Đức – Thành viên Ban Giám khảo; Nam vương Trung Nguyên – Nam vương Hữu nghị Việt Nam, Á vương Hữu nghị Quốc tế – Thành viên Ban Giám khảo; Nhà thiết kế Tom Kara – Thành viên Ban Giám khảo; ThS Lương Hòa – Thạc sĩ, Giảng viên, Đạo diễn, Biên đạo múa – Thành viên Ban Giám khảo; Ông Phương Kara – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – Thành viên Ban Giám khảo.

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam - Ảnh 3.

Với nền tảng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cùng tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội đồng Ban Giám khảo đã trực tiếp theo dõi, đánh giá từng phần dự thi dựa trên các tiêu chí về năng khiếu, kỹ thuật biểu diễn, phong thái sân khấu, khả năng truyền tải cảm xúc, sự sáng tạo và tiềm năng phát triển của mỗi thí sinh.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò tuyển chọn những tài năng nổi bật, các thành viên Hội đồng Ban Giám khảo còn đưa ra những nhận xét chuyên môn, định hướng phù hợp và lời động viên tích cực, góp phần giúp các thí sinh thêm tự tin, hoàn thiện kỹ năng và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật.

Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam - Ảnh 4.

Về Cuộc thi Tinh hoa nhí Việt Nam 2026

"Tinh hoa nhí Việt Nam" là sân chơi định kỳ uy tín nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật nhí từ 4 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Với sự định hướng từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các chuyên gia hàng đầu, chương trình hướng đến việc xây dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh, giúp các em nhỏ tự tin tỏa sáng và phát triển tư duy toàn diện.

P.Nguyễn

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

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Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

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Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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