Khai mạc "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" Khu vực miền Nam

Đây là sân chơi nghệ thuật quy mô lớn dành cho các tài năng nhí trên toàn quốc, hướng đến việc tìm kiếm, nuôi dưỡng và tôn vinh những giá trị nghệ thuật, bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp hiện đại qua lăng kính của thế hệ trẻ.

Cuộc thi danh giá này được chỉ đạo bởi cơ quan chủ trì Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, phối hợp cùng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ocean Group tổ chức thực hiện. Chương trình còn nhận được sự đồng hành phát sóng chiến lược của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM (VTV9), sự bảo trợ truyền thông từ Hiệp hội Quảng cáo TPHCM và Tiktok Việt Nam, cùng đơn vị sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp An Khang Media. Sự cộng hưởng của các đơn vị uy tín cam kết mang lại một hành trình chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu giá trị nhân văn cho các thí sinh.

Điểm nhấn tại Vòng sơ khảo miền Nam

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Hội trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã vô cùng sôi động với sự xuất hiện của hàng trăm thí sinh cùng các bậc phụ huynh đến làm thủ tục check-in. Vòng sơ khảo ghi nhận sự đa dạng trong các thể loại đăng ký biểu diễn nghệ thuật, từ ca hát, múa truyền thống, nhảy hiện đại cho đến trình diễn thời trang và diễn xuất.

Bên cạnh công tác chấm thi chuyên môn nghiêm túc từ Ban giám khảo, Ban tổ chức đặc biệt lưu ý và thắt chặt các quy định về bản quyền truyền thông nhằm bảo vệ quyền lợi hình ảnh cho các bé và sự chuyên nghiệp của chương trình. Phụ huynh khi đăng tải video, nhạc nền về buổi sơ khảo lên các phương tiện mạng xã hội được hướng dẫn biên tập kỹ lưỡng, không sử dụng nhạc nền vi phạm bản quyền và tự chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề bản quyền phát sinh trên mạng xã hội.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026 không chỉ đơn thuần là một cuộc thi tài năng, mà còn là hành trình gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và tạo bệ phóng chuyên nghiệp cho các thế hệ tương lai. Sự chỉn chu trong công tác tổ chức tại khu vực miền Nam hôm nay là minh chứng cho tâm huyết của toàn bộ ekip và các cơ quan ban ngành".

Đồng hành cùng các thí sinh tại Vòng Sơ khảo cuộc thi "Tinh hoa nhí Việt Nam 2026" khu vực miền Nam là Hội đồng Ban Giám khảo chuyên môn gồm những gương mặt uy tín, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giải trí, truyền thông, giáo dục, thời trang và quảng cáo:

Ông Nguyễn Thanh Đảo – Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM – Thành viên Ban Giám khảo; Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên – Á hậu Miss Grand Vietnam 2024 – Thành viên Ban Giám khảo; Hoa hậu Hoàng Thanh Loan – Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM – Thành viên Ban Giám khảo; Ca sĩ Nguyên Vũ – Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp và Tài năng Việt Nam – Thành viên Ban Giám khảo; MC – Đạo diễn Anh Đức – Thành viên Ban Giám khảo; Nam vương Trung Nguyên – Nam vương Hữu nghị Việt Nam, Á vương Hữu nghị Quốc tế – Thành viên Ban Giám khảo; Nhà thiết kế Tom Kara – Thành viên Ban Giám khảo; ThS Lương Hòa – Thạc sĩ, Giảng viên, Đạo diễn, Biên đạo múa – Thành viên Ban Giám khảo; Ông Phương Kara – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – Thành viên Ban Giám khảo.

Với nền tảng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cùng tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội đồng Ban Giám khảo đã trực tiếp theo dõi, đánh giá từng phần dự thi dựa trên các tiêu chí về năng khiếu, kỹ thuật biểu diễn, phong thái sân khấu, khả năng truyền tải cảm xúc, sự sáng tạo và tiềm năng phát triển của mỗi thí sinh.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò tuyển chọn những tài năng nổi bật, các thành viên Hội đồng Ban Giám khảo còn đưa ra những nhận xét chuyên môn, định hướng phù hợp và lời động viên tích cực, góp phần giúp các thí sinh thêm tự tin, hoàn thiện kỹ năng và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật.

Về Cuộc thi Tinh hoa nhí Việt Nam 2026

"Tinh hoa nhí Việt Nam" là sân chơi định kỳ uy tín nhằm phát hiện và bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật nhí từ 4 đến 15 tuổi trên toàn quốc. Với sự định hướng từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các chuyên gia hàng đầu, chương trình hướng đến việc xây dựng một môi trường nghệ thuật lành mạnh, giúp các em nhỏ tự tin tỏa sáng và phát triển tư duy toàn diện.