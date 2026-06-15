Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Tiêu dùng thông minh 10:26

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái có những mẫu nào? Hãy cùng Kiến Sang - Đơn vị thiết kế nhà cấp 4 uy tín tìm hiểu trong bài viết sau.

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 00:09

LG Electronics (LG) vừa chính thức kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Hành trình gần 15 năm bền bỉ với nghệ thuật của Đức Tuyến

Chuyện của Sao 00:07

Gần 15 năm gắn bó với nghệ thuật, Nguyễn Đức Tuyến - nghệ danh MC Đức Tuyến - không còn giới hạn mình trong vai trò người dẫn chương trình.

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018

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Nhượng quyền thương hiệu cà phê sạch và chất lượng đạt chuẩn ISO 22000:2018 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn bước vào ngành F&B

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Dịch vụ setup quán cafe là giải pháp tối ưu cho người mới mở quán cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:59

Dịch vụ setup quán cà phê đang trở thành giải pháp được nhiều chủ đầu tư lựa chọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị và hạn chế rủi ro khi khởi nghiệp.

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Các loại cà phê hạt Đà Nẵng chất lượng được ưa chuộng hiện nay

Tiêu dùng thông minh 17:55

Bạn tìm nguồn cà phê hạt rang mộc chất lượng, hương vị rõ ràng, phù hợp nhiều phương pháp pha chế? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ từng dòng cà phê phổ biến.

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Cà phê phin Đà Nẵng loại nào tốt? Địa chỉ bán cà phê ngon và uy tín

Tiêu dùng thông minh 17:22

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các tiêu chí đánh giá và gợi ý địa chỉ cung cấp cà phê đáng tin cậy tại Đà Nẵng.

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Cách chọn máy xay cà phê đúng theo nhu cầu và chất lượng ly cà phê

Tiêu dùng thông minh 17:21

Máy xay cà phê là thiết bị mở đầu cho một ly cà phê ngon, vì độ đồng đều của bột xay ảnh hưởng rõ đến tốc độ chiết xuất và hương vị.

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

MaYaCa Technical chuyên sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành thiết bị cho quán cà phê

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MaYaCa Technical mang đến các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành chuyên nghiệp cho nhiều mô hình kinh doanh hiện nay.

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

In ấn Trần Gia - Lựa chọn đáng cân nhắc khi cần in túi giấy HCM

Tiêu dùng thông minh 16:53

Sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh khiến doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến từng yếu tố nhận diện thương hiệu, trong đó có bao bì sản phẩm.

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026

Chuyện của Sao 16:43

Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ Du lịch Trẻ Việt Nam 2026 vừa chính thức công bố quyết định đặc cách mẫu nhí Nguyễn Phương Bình vào vòng chung kết của cuộc thi.

MaYaCa xây dựng nhà máy cà phê đạt chuẩn ISO 22000:2018 ở Đà Nẵng

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Lâm Đồng hướng đến phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

15 tháng 6, 2026 | 19:09

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup động thổ công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, dự án được định hướng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái nghỉ dưỡng – thể thao – chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet, đón đầu xu hướng phát triển Kinh tế bạc (Silver Economy) và nhu cầu sống khỏe, sống thọ ngày càng gia tăng của cộng đồng trung niên, người cao tuổi trong nước và quốc tế.

Lễ động thổ xây dựng công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet

Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 5.400 m², gồm 3 tầng chức năng, được thiết kế bởi Yooil Engineering & Architects (Hàn Quốc) dưới sự đồng hành chuyên môn của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Theo lộ trình cấp phép, trung tâm sẽ từng bước triển khai các dịch vụ như tầm soát sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, tư vấn khám từ xa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, vật lý trị liệu – phục hồi chức năng, chăm sóc cơ xương khớp, thẩm mỹ và quản lý sức khỏe chủ động, đồng thời hình thành bộ phận sơ cấp cứu và cơ chế chuyển tuyến chuyên sâu. Dự án dự kiến vận hành từ năm 2027.

Được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái nghỉ dưỡng – thể thao biển – chăm sóc sức khỏe, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng góp phần đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến "Sống vui – Sống khỏe – Sống trường thọ", đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe của mọi gia đình, đặc biệt là cộng đồng trung niên và người cao tuổi

Trong bối cảnh xu hướng du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (Wellness & Medical Tourism) và "Kinh tế bạc" (Silver Economy) đang phát triển mạnh trên thế giới, nhu cầu về các điểm đến tích hợp nghỉ dưỡng, thể thao, phục hồi thể chất và chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm khách hàng trung niên và cao tuổi.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện NovaGroup cho biết việc đầu tư Trung tâm Chăm sóc sức khỏe không chỉ nhằm bổ sung hạ tầng dịch vụ mà còn là bước đi chiến lược nhằm đón đầu nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

"Công trình động thổ hôm nay mở ra một giai đoạn mới: từ tầm nhìn chung, chúng ta bắt tay vào kiến tạo những giá trị cụ thể để NWPT trở thành điểm đến cho mọi gia đình và đặc biệt cho cộng động 55+, mở đầu cho sự phát triển của một mô hình mới. Công trình chính là hạt nhân y tế, viên gạch đầu tiên của hệ sinh thái trường thọ. Đây sẽ là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, được triển khai theo lộ trình, bao gồm: khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh sớm; phục hồi chức năng và vật lý trị liệu; cùng các chương trình chăm sóc sức khỏe chủ động dành riêng cho cộng đồng trung niên và người cao tuổi", bà Trần Thị Thanh Vân – đại diện NovaGroup chia sẻ.

Điểm cốt lõi tạo nên giá trị của dự án là sự đồng hành chuyên môn từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM – một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực phía Nam và cả nước, với vai trò tư vấn chuyên môn, đào tạo nhân lực và hỗ trợ xây dựng mô hình vận hành y tế phù hợp.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đánh giá cao định hướng phát triển công trình chăm sóc sức khỏe tại NovaWorld Phan Thiet, cho rằng đây không chỉ là một dự án đầu tư mà còn thể hiện sự quan tâm đến chất lượng sống của cộng đồng, người dân địa phương và du khách.

"Nhu cầu của người dân ngày nay không chỉ là chữa bệnh khi đau ốm mà còn là được chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, toàn diện và thuận tiện hơn. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng NovaGroup để góp phần xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, hiệu quả và bền vững, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng", PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc chia sẻ.

NovaWorld Phan Thiet hướng đến phát triển du lịch thể thao và chăm sóc sức khỏe

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, giá trị của một công trình y tế không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ mà ở khả năng mang lại sự an tâm, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân. Bệnh viện cam kết tiếp tục đồng hành bằng trách nhiệm chuyên môn và tinh thần phục vụ cộng đồng để dự án sớm trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy tại khu vực Nam Trung Bộ.

Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy dịch vụ – du lịch, tạo việc làm cho địa phương và nâng cao sức hút điểm đến, hướng tới hình thành mô hình đô thị nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe tiêu biểu tại khu vực.

P.Đình

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

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Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Hà Nội và Grab Việt Nam hợp tác phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số

Tiêu dùng thông minh 22:37

TP Hà Nội và Grab Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hỗ trợ các mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số.

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu thương hiệu và bảo vệ sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 19:39

In hộp giấy đựng bánh theo yêu cầu là lựa chọn phù hợp cho tiệm bánh, cửa hàng và doanh nghiệp cần bao bì đẹp, đúng kích thước, hỗ trợ quảng bá thương hiệu.

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm tiện lợi cho doanh nghiệp

Tiêu dùng thông minh 16:39

Giấy in mã vạch Tomy A4 145 65 tem 38x21mm là lựa chọn phù hợp dành cho cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất cần in tem nhãn bằng máy in laser thông thường.

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Kích thước tem bảo hành phổ biến và cách lựa chọn tem in phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:38

Kích thước tem bảo hành là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ, khả năng nhận diện thương hiệu và hiệu quả niêm phong sản phẩm.

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Chọn công ty in hộp đựng cà phê tối ưu chất lượng và chi phí

Tiêu dùng thông minh 16:37

Chọn công ty in hộp đựng cà phê là bước quan trọng giúp doanh nghiệp sở hữu bao bì đẹp, bảo vệ sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu.

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tem vỡ niêm phong là gì? Cấu tạo, ứng dụng và cách chọn tem phù hợp

Tiêu dùng thông minh 16:36

Tem vỡ niêm phong là giải pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ sản phẩm, kiểm soát tình trạng nguyên vẹn trước khi đến tay khách hàng.

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

AloFlorist chuyên dịch vụ điện hoa trực tuyến giúp gửi trọn thông điệp yêu thương

Tiêu dùng thông minh 16:36

AloFlorist mang đến giải pháp đặt hoa tươi trực tuyến dành cho khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ nhanh, thuận tiện và chuyên nghiệp.

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

Mẫu nhà cấp 4 mái Thái đẹp, đầy đủ tiện nghi tại Kiến Sang

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LG kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam

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Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

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