NTK Huy Võ thiết kế áo cưới cho con gái cả của đế chế bảo hiểm Châu Á

Đôi nét về nhà thiết kế Huy Võ

Nhà thiết kế trẻ tài hoa Huy Võ từng tốt nghiệp trường Fashion Institute of Design and Merchandising, Los Angeles và Fashion Institution of Technology, New York, Huy Võ hiện là giám đốc sáng tạo, doanh nhân và CEO. Anh từng là thành viên ban giám khảo Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên – năm 2006. Ao ước phát triển ngành thời trang, anh thành lập Học viện Thời trang Việt Nam từ năm 2013.

Anh chia sẻ thêm: "Tôi đã dành ra 10 năm để đầu tư, xây dựng và phát triển học viện này. Mục đích lớn nhất của tôi là đào tạo ra hệ sinh thái tốt với kiến thức chuyên môn vững chắc, nhằm đưa thời trang Việt vươn tầm quốc tế".

Không chỉ đơn thuần là doanh nhân và CEO, Huy Võ còn là Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu thời trang Mr CRAZY & Lady SEXY và nhiều thương hiệu khác.



Năm 2022, anh thu hút sự chú ý khi ra mắt bộ sưu tập áo dài Madame by Huy Võ. Thiết kế của anh lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống kết hợp vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ Việt.